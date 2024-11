Marcela Tauro criticó a Luciano Castro y habló del vínculo que él tenía con Sabrina Rojas cuando salía con Flor Vigna: “Me consta”

Marcela Tauro criticó a Luciano Castro y defendió a Sabrina Rojas: "Ella se inmolo por él" (Video: Intrusos, América)

Desde hace unos años Luciano Castro realizó un cambio en su perfil público desde que terminó su matrimonio con Sabrina Rojas y, lejos de su fama de galán parco, comenzó a hacer pública su vida sentimental y referirse a su intimidad. Su relación con Flor Vigna tuvo alta exposición y su vínculo con Griselda Siciliani desató una serie de intrigas que lo tienen en el centro en medio de acusaciones de infidelidad y relaciones clandestinas. Marcela Tauro lanzó desde Intrusos una versión más sobre el actor y sus amores.

“Yo a esta altura de mi vida no me metería con Luciano Castro, ¿qué querés te diga? Pero las chicas se meten, obviamente”, opinó, sobre el escándalo que se desató después de que la conductora de Pasó en América lanzó punzantes frases sobre su ex, padre de sus dos hijos, y la protagonista de Envidiosa. “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”, se había despachado Sabrina. En ese contexto, Tauro la defendió.

“Después de haber visto a Sabrina Rojas acá cómo esa mujer se inmoló cuando se filtró esa foto famosa y ahí ya nadie puede involucrarse, ni Siciliani”, aseguró, en alusión a una imagen privada del actor desnudo que apareció en las redes. “Esa chica se inmoló por ese hombre, ya casi separándose, y lo perdonó. Vino a dar la cara ella y no él. Ella sabía que lo podía defender porque si él hablaba, se perjudicaba”, lanzó.

El triángulo de Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas (RSFotos, Instagram)

“Ahora Sabrina dice que es un infiel serial, que quiere lo que no tiene e incluso dio a entender que la quiere a ella de nuevo”, se sumó Laura Ubfal en el ciclo de Flor de la V, lo que provocó que Marcela lance un fuerte trascendido. “Cuando él estaba con Flor Vigna me consta que él estaba viéndose o histeriqueando con Sabrina Rojas”, se despachó.

Una de las últimas en sumarse a la polémica fue la cantante. “Yo la pasé mal con la infidelidad. Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas”, había sentenciado Flor en una nota con Intrusos. “Yo la pasé mal con la infidelidad”, confesó Flor, refiriéndose a cómo esta situación afectó su relación con el actor. Sobre las quejas de la actriz, quien había afirmado que “no le gustaba que se hablara de ella en esos términos”, Vigna respondió con contundencia: “Si no le gusta, que no lo haga”.

Para la bailarina, las acciones de la protagonista de la actriz no solo habrían complicado su relación con Castro, sino también habrían causado problemas en el matrimonio anterior del actor con Sabrina. “Tiene que dejar de meterse en parejas”, añadió.

Luciano Castro cuando estaba en pareja con Flor Vigna

Sabrina Rojas un día antes había prendido el ventilador: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia”, afirmó. Según ella, el comportamiento del actor está marcado por un patrón: “Es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, arrojó, filosa.

A ser preguntada sobre si discutió con Castro después de estas declaraciones, Rojas admitió que se comunicaron pero por otras cosas. “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro”, señaló.

Sabrina, sin embargo, considera que el silencio de Castro podría ser la mejor respuesta: “Ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”, comentó. Con respecto al tema de Griselda Siciliani también salió a la luz en la conversación. Rojas fue tajante al expresar su opinión sobre la actriz. “No me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien”, afirmó la modelo.