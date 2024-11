La llamativa pregunta de Christophe Krywonis a Cande Molfese en Bake Off Famosos: “¿Probaste el churro de Gastón Edul?”

La insólita pregunta de Christophe Krywonis a Cande Molfese: ¿Probaste el churro de Gastón?

Desde el inicio de Bake Off Famosos (Telefe), Gastón Edul fue vinculado sentimentalmente con diferentes compañeras del programa. Si bien en un principio todo parecía indicar que existía un acercamiento con Ángela Leiva, con el correr de los últimos programas y diversos encuentros fuera de la cocina, el periodista se mostró cada vez más cerca de Cande Molfese. Ante ese panorama, este jueves, Christophe Krywonis aprovechó su recorrido por la estación de la actriz para hacerle una llamativa pregunta.

Todo sucedió en la reciente emisión del ciclo en la cual los participantes debían afrontar una complicada prueba. “Hoy vamos a dejar de lado la pastelería para irnos a otra rama de la gastronomía. Hablamos de la panadería. Deberán realizar media docena de churros decorados como ustedes quieran, pero sí deberá tener una decoración horneada. Para hacer esto tendrán una hora”, sostuvo Wanda Nara para anticipar el desafío. Así las cosas, los competidores se pusieron manos a la obra.

Al no ser una fanática de las frituras, una de las que tuvo más inconvenientes en la preparación fue Cande Molfese. Mientras intentaba cocinar su preparación, la joven tuvo que ser asistida por el jurado. “Empezó a saltar aceite por todos lados. Me da miedo. El tema de las frituras no se me da bien”, comentó la actriz. Inmediatamente, Krywonis le preguntó qué sucedía. Acto seguido, el experto tomó unas pinzas e intentó sacar un churro del fuego. Sin embargo, la masa cayó en la olla provocando que saltara agua hirviendo. En un intento por protegerse, Maru Botana quiso alejarse, pero terminó resbalándose y cayendo al piso.

Maru Botana se cayó por accidente en medio de una explosión

Minutos más tarde, una vez que Molfese terminó la preparación, el jurado volvió a su estación. “Cuidado dónde caminás”, le advirtió Krywonis a Maru Botana. “Ella atentó contra vos, hizo unas bombas”, se sumó Betular. Con el objetivo de defenderse, Cande le expresó a la cocinera: “Jamás, yo la amo a Maru”. Mientras la participante explicaba los secretos de su obra, los expertos reaccionaban de mala manera al probar la comida. Fue entonces cuando Christophe arremetió y consultó: “¿Vos probaste el churro de Gastón? Su guacamole está pisado, no procesado”. Ante la mirada atónita de todos, Molfese simplemente quedó en silencio y siguió comiendo su elaboración. Luego, a solas frente a la cámara, la joven subrayó: “De qué se están riendo chicos, ¿me cuentan? Yo nada. ¿De repente Gastón es ejemplo de la carpa? ¿En qué momento?”.

Días atrás, en las redes sociales comenzó a circular una imagen de ambos participantes donde se los veía caminar tomados de la mano. Todo sucedió cuando se llevó a cabo la fiesta de clausura de las grabaciones de Bake Off Famosos. El evento, de gran envergadura, reunió a participantes, miembros del jurado como Maru Botana, la conductora Wanda Nara y parte del equipo de producción. A partir de esto, en redes comenzaron a circular imágenes inéditas y videos de la celebración, capturados por los mismos asistentes, mostrando un ambiente distendido y festivo.

Sin embargo, la imagen que encendió las alarmas de los fanáticos no fue tomada por un asistente de la fiesta, sino por un observador externo. La cuenta de Instagram @lomaspopu, conocida por compartir contenido viral de celebridades, publicó una foto en la que se ve a Gastón Edul y Cande Molfese de la mano durante la celebración. La instantánea, que circuló velozmente por Internet, alimentó las esperanzas de aquellos que desean ver confirmada la relación entre ambos. Ante la viralización de la imagen y las preguntas que surgieron en torno a ella, Teleshow decidió contactar a los protagonistas en busca de una declaración que esclareciera la situación. La respuesta fue dispar: mientras la actriz optó por el silencio y no respondió a las consultas del medio, el periodista sí habló para aclarar los hechos.

“La foto la recortaron, es de la fiesta de Bake Off, estamos todos ahí, pero sacaron a Damián de Santo, Marcos Milinkovic, Mariano Iúdica, a Vero Lozano”, explicó el cronista de TyC Sports. Con su respuesta, buscó contextualizar la captura de la imagen y enfatizar que se trataba de un momento grupal que había sido editado para resaltar una conexión específica que, según él, no existe. Y añadió con contundencia: “No estoy en nada y menos de manera oficial, la verdad es esa”, sentenció, dejando en claro que los rumores de romance no tenían fundamento.