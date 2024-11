La dura reacción de Tamara Báez ante la foto de L-Gante y Wanda Nara con Jamaica: “No usen a mi hija”

Tamara Báez expresó su molestia tras la publicación de una foto de Wanda Nara , L-Gante y la hija de este, Jamaica .

La ex pareja de L-Gante acusó a Nara de usar a la menor en “un show” y criticó al cantante por su comportamiento.

Báez recibió apoyo en redes sociales y reafirmó su postura: “¡Con mi hija, no!”.

Lo esencial: la influencer Tamara Báez reaccionó con enojo tras ver una foto de su hija Jamaica junto a Wanda Nara y L-Gante en redes sociales. Báez acusó a la conductora de involucrar a la menor en un “show” y arremetió contra el cantante por, según ella, solo buscar protagonismo. En paralelo, varios usuarios en Instagram apoyaron a Báez, elogiando su rol de madre y criticando la exposición de la niña en la dinámica mediática de los adultos.

A través de las redes sociales, Tamara Báez criticó duramente al padre de su hija y a la conductora

En medio de las versiones de un posible romance, Wanda Nara y L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, volvieron a mostrarse juntos, acompañados de Jamaica, la hija del artista. Aunque ambos han negado una relación amorosa, la publicación de una foto en la que aparecen los tres desató una ola de reacciones, en especial de Tamara Báez, expareja del cantante de cumbia 420 y madre de la menor. Lejos de quedarse callada, expresó cómo se sentía al ver a la pequeña expuesta por la dupla. “No usen a mi hija si son puro show”, escribió, reflejando su malestar ante la actitud del padre de la pequeña en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara mostró capturas de pantalla con la indignación de sus seguidores, quienes por mensaje privado le dieron su apoyo. “Ella jugando y la ridícula de Wanda subiendo fotos con ella y el padre”, escribieron a la joven. En ese sentido, la influencer expresó: “Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”. No se detuvo ahí y también criticó sin filtro al padre de la hija en común: “De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”.

Sin dar el brazo a torcer, los fanáticos de Báez volvieron a referirse a la situación, brindándole apoyo y resaltando su rol de madre. Un mensaje destacaba: “Team Tami. Es una desubicada. Es una mina grande que quiere llamar la atención a dos manos. El show de ellos que lo hagan, pero no da con Jami porque si lo hicieran con algunos de sus hijos pegaría el grito en el cielo”. Ante las palabras de la usuaria, la expareja del artista destacó: “¡Con mi hija, no!”.

Sin filtro, Tamara expresó su enojo por la exposición de Jamaica (Instagram)

Los seguidores de la influencer le dejaron mensajes de apoyo y ella los respondió públicamente

Luego, otra seguidora expresó: “En realidad no es lo peor, es lo mejor que le pudo pasar a Jami. Una mamá como vos y tu novio que es un diez, ¡lejos!”. Una vez más, la influencer lo compartió y públicamente respondió con firmeza: “Lo que ven es lo que es. Y no digo nada más porque dejo muy abajo a más de uno”.

Horas antes de la polémica, Wanda compartió la foto en cuestión en sus redes sociales, donde aparecía con una sonrisa al lado del compositor de 24 años y Jamaica, acompañada por un emoji de corazón rojo. Este no dudó en replicar la imagen en sus propias historias, lo que amplificó la reacción de Báez y la atención de los medios.

"Lo que ven es lo que es", sentenció la madre de la pequeña luego del revuelo que se generó en las redes

A su vez, la conductora de Bake Off se refirió a su vínculo en una reciente entrevista con Team Ubfal (América), el ciclo de Laura Ubfal, luego de las versiones que circularon tras su presencia en la reunión íntima que se celebró días atrás.

La foto entre Wanda, Jamaica y L-Gante que desató la furia de Tamara (Instagram)

“La verdad que yo estoy siempre para la gente que quiero, en las buenas y en las malas. Eso fue lo que vieron. Siempre acompaño. Generalmente, lo hago desde atrás”, comenzó diciendo ante la cámara. Y, una vez más, respecto a las imágenes de la fiesta por la condena a tres años de prisión condicional que recibió el intérprete de “Se hace la bella”, decidió desmentir cualquier posibilidad de romance. “Entonces, estuve un poco al tanto de todo lo que estaba pasando, pero bueno, después él subió esos videos y se vieron. Pero me gusta estar cuando la gente que quiero me necesita”, sentenció Nara.