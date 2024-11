El mensaje que le dedicó Milett Figueroa a Cande Tinelli por su cumpleaños

Candelaria Tinelli y Milett Figueroa

Desde que inició su relación con Marcelo Tinelli, de Milett Figueroa siempre se dijo que no tenía un buen vínculo con los hijos del conductor, dado a que supuestamente ellos nunca habrían aceptado a la peruana. El tiempo se encargó de acomodar las cosas y parece que todo está en armonía en la gran familia ensamblada de Tinelli.

Por caso, este miércoles 6, fue el cumpleaños número 34 de Candelaria, la hija que Marcelo tuvo con Soledad Aquino en 1990. Y entre tantas muestras de afecto que recibió la esposa de Coti Sorokin entre las redes sociales estuvo, nada menos, que la de Milett.

Lejos de cualquier tipo de rumor malicioso, la modelo peruana compartió una foto que Cande había subido a su feed de Instagram y la compartió a sus historias, a la que le agregó una cariñosa dedicatoria. “Mujer hermosa, ser hermoso y dulce por dentro y por fuera. Que los cumplas siempre muy feliz”, escribió Milett. La joven Tinelli correspondió al mensaje de Figueroa y lo compartió en sus stories, junto con la leyenda: “Reina tq (abreviatura de ‘te quiero’)”, sumando varios emojis de corazones.

El mensaje de Milett Figueroa para Cande Tinelli en el día de su cumpleaños (Instagram)

Cande también recibió el saludo público de una de las mujeres importantes que Marcelo Tinelli tuvo en su vida. Se trata de Paula Robles, con quien el conductor construyó un vínculo luego de su separación de Soledad Aquino y con quien tuvo a sus hijos, Juanita y Francisco. Así, junto a una imagen retro en donde Paula aparece recostada en una reposera con Cande de muy pequeña sobre ella, la exbailarina le agregó una dedicatoria. “Feliz cumple Lelis de mi corazón”, escribió Robles, con mucho afecto.

“Me deprime cumplir años, LPM”, escribió Cande en sus historias de Instagram. Fue una frase que resonó entre sus más de cuatro millones y medio de seguidores y que reflejaba un ánimo algo bajo para la ocasión. Sin embargo, esa misma publicación sirvió de punto de partida para que sus seres queridos le dedicaran mensajes entrañables, recordándole su importancia en sus vidas.

Entre las primeras dedicatorias estuvo la de su esposo, el cantante Coti Sorokin, con quien se casó hace ocho meses y quien compartió una serie de fotos y videos junto a su esposa. En una publicación que combinaba ternura y afecto, Coti expresó: “Feliz cumple mi vida. Quiero que seas feliz cada minuto de los millones que vendrán juntos. En eso trabajo cada día, en eso trabajamos juntos. Sos mi apoyo, mi compañera, mi consejera.” El músico y compositor cerró su dedicatoria con palabras que reflejaban la solidez de su vínculo: “Te elijo cada día, porque cada día soy más feliz al lado tuyo. No son cursilerías, son verdades como robles. Gracias por tu amor. Feliz cumple amor”.

La dedicatoria de Marcelo Tinelli para su hija Candelaria en su cumpleaños (Instagram)

Mica Tinelli, su hermana mayor, se sumó a los saludos y publicó una especial dedicatoria. Acompañada por una foto de ambas cuando eran niñas, Mica compartió recuerdos entrañables de su infancia y cómo Cande se convirtió en una figura fundamental en su vida. “Si me preguntan quién es mi persona favorita en este mundo y en esta vida, jamás dudaría en responder que es Candelaria Tinelli”, escribió Mica. “Hoy cumple años y es un día muy feliz para mí, porque en esta fecha, esa persona tan especial que iba a cambiar mi vida por completo y para siempre, llegó. Te amo tanto tanto, Lele”.

“Amo esa conexión que creamos a lo largo de nuestras vidas gracias a todas las vivencias compartidas. Amo nuestros códigos, nuestro amor, nuestra unión”, dijo Micaela. También expresó la admiración que siente hacia ella, y cómo le enseñó lecciones importantes en la vida: “Me mostraste más cosas de las que puedes imaginar, lo sigues haciendo todos los días, sos un ejemplo para mí”.

Marcelo Tinelli también aprovechó la ocasión para expresar su cariño y recordar momentos significativos junto a su hija. “Hoy cumple años esa hija tan hermosa y sensible que tengo. Ese ser maravilloso y único, que siempre está presente de alguna manera”, comenzó diciendo. “Hoy ya casada y feliz, y con su vida encaminada, todavía la recuerdo oliendo las flores en Baradero o acostada sobre mi hombro”, agregó. “Mi primera hija que se casó. Creo que si de la emoción no me morí ese día cuando le di sus manos a Coti, voy a ser muy longevo”, recordó con humor. Finalmente, le expresó su amor incondicional: “Hoy es el cumple de Lelé, de mi Rubi. Y estoy emocionado y feliz de tenerte en mi vida. No te das una idea de lo que te amo, y siento que ese amor se acrecienta día a día”.