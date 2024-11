Las fotos de Thelma Fardin y Tacho Riera en Nueva York: paisajes, disfraces y un cumpleaños muy especial

Thelma Fardin y Tacho Riera, de vacaciones en Nueva York (Fotos: Instagram)

Thelma Fardin y Nicolás Tacho Riera, se encuentran disfrutando de la ciudad de Nueva York desde hace varios días y ambos compartieron distintas fotos de su viaje en sus respectivas cuentas de Instagram. Por un lado, la actriz mostró algunas imágenes de la Gran Manzana y cómo se pinta de naranja, ya que en el hemisferio norte están ingresando en el otoño, a la vez en que empiezan los primeros fríos. Algo que se puede apreciar también en sus atuendos.

La pareja se embarcó hacia allí a fines de octubre, con lo cual fueron parte de las celebraciones de Halloween, algo que disfrutaron por las calles de la zona de Manhattan. Y al igual que todos allí, la pareja también se disfrazó: mientras la exintegrante del elenco de Patito Feo optó por un atuendo gatuno, Riera eligió al personaje Jason de la película Viernes 13.

Pese a esto, el principal motivo del viaje fue para celebrar el cumpleaños número 32 de Fardin. “Te amo Rich, gracias por otro cumple de locos”, escribió ella en sus redes para agradecerle a su novio. “Si la cumpleañera está feliz, cumplimos el objetivo. Gracias NYC. Te amo Thelma”, correspondió él en su perfil.

Thelma en el metro de Nueva York, camino a la celebración de Halloween

Thelma Fardin captó a su novio en la intimidad del hotel en el que se alojaron

En las fotos que subieron, se los pudo ver muy enamorados caminando por Times Square, Brooklyn y disfrutando de la gastronomía de la ciudad, en diferentes bares y restaurantes.

Antes de viajar, Thelma había celebrado su cumpleaños con una fiesta cargada de momentos especiales, rodeada de amigos y marcada por el cariño de sus seres queridos. En una noche que combinó reencuentros y espontaneidad, la actriz disfrutó de un festejo donde la música, la improvisación y la energía vibrante fueron protagonistas. Con un ambiente de discoteca, luces intensas y una atmósfera nocturna, compartió su felicidad en redes sociales, agradeciendo a quienes la acompañaron en la celebración, incluido a su novio.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram la alegría que sintió durante el festejo: “Cumplí años, y otra vez todo fue sorpresas y sentirme muy querida. ¡Gracias por ser felices con mi felicidad!”. Fardin disfrutó de una noche cargada de momentos especiales, que incluyeron “reencuentros populares, improvisación con Mosquito y equipazo, siempre Vermú y la ‘grupa’ arengando la vida”.

Thelma Fardin posando en Broadway

También le dedicó unas palabras a su novio, quien estuvo a cargo de la organización del evento: “Estás demente, sos maravilloso, gracias por mimarme a mí y a los que me quieren. Te amo mucho”. Al finalizar su mensaje, la actriz reflexionó sobre lo que significa un año más de vida: “Qué belleza envejecer así, aprendiendo, amando y festejando”.

Con la intención de crear una fiesta inolvidable, el actor se tomó el trabajo de crear una serie de adornos inspirados en la ex Patito Feo: un proyector que mostraba fotografías de su novia, un póster de ella de chiquita, gigantografías en distintas esquinas del lugar y botellas con etiquetas inventadas para la ocasión fueron solo algunos de los detalles que se pueden ver en sus stories.

En una de las imágenes que compartió se puede ver el ambiente de discoteca que creó, todo iluminado con luces rojas y verdes que crean una atmósfera vibrante y dinámica. Ella posó divertida y provocadora, destacando su estilo personal con un look conformado por un top negro y pantalones de vinilo. A su lado, su novio, también vestido de negro, se unió a la energía del momento. “Feliz cumple mi amor. Me tocó la mujer más increíble, talentosa, creativa, sensible, luchadora, futbolera y fundamentalista de la milanesa con fideos”, fueron las palabras que le dedicó el actor de Casi Ángeles en sus historias de Instagram.