Fue a The Floor, su marido apareció con un particular detalle en su vestimenta y dejó sin palabras a Guido Kaczka

Una competidora llamada Lorena sorprendió a Guido Kaczka al aparecer a su esposo descalzo (Video: The Floor - El Trece/El Doce)

Pese a su extensa trayectoria como conductor, Guido Kaczka sigue encontrando motivos para sorprenderse y divertir a la audiencia en The Floor (El Trece). En una de las últimas emisiones, el presentador fue testigo de una escena que quedó en la memoria de los espectadores: una concursante llamada Lorena presentó a su esposo, quien la acompañó al programa para brindarle su apoyo. Y él, inesperadamente, se convirtió en el centro de atención por su particular vestuario.

Todo comenzó cuando Guido le preguntó a Lorena: “¿Viniste sola?”, a lo que ella respondió: “No, vine con el Pupu”. Intrigado, el conductor insistió: “¿Con quién?”. Con una mirada que denotaba picardía, ella continuó: “Con el Pupu, mi marido”. Acto seguido, la mujer señaló entre el público sentado en la tribuna del estudio. Al ver al hombre, Guido exclamó: “Ah, mirá el Pupu” y añadió: “¿Qué Pupu es el Pupu?”.

Fiel a su estilo, Kaczka tuvo una ocurrencia insólita y propuso: “¿Pero no hay en esta vida un baile del Pupu? Estaría bien eso, el baile del Pu-Pu”. Entre risas, tanto él como la concursante comenzaron a bailar en el estudio, dándole vida a la divertida idea del baile en honor a su marido.

Después de que Lorena ganara el duelo, el anfitrión la invitó a celebrar junto a su esposo. “Pupu, vení”, le gritó el conductor desde el atril, mientras regresaba al tablero tomado de la mano de la vencedora de aquella noche. “Pero dale Pupu, vení”, insistió, hasta que el hombre finalmente bajó de la tribuna para unirse al festejo, aunque estaba en medias.

Tras ganar el desafío, la competidora y su marido festejaron en medio del tablero

Sorprendido, Guido no pudo evitar comentar: “Pero Pupu, ¿qué hace descalzo? Está en medias. Te pusiste un poco cómodo”. La sorpresa del conductor provocó risas en el estudio, y llevó a su esposa a exclamar con algo de vergüenza: “¡Qué papelón!”. Sin embargo, el presentador salió en defensa del hombre, diciendo: “No, no es papelón. Él se puso así…Igual, guarda porque te digo, esto le pasa a mis hijos, el dedo gordo está a punto de salir”. Y, entre risas, agregó: “El Pupu empuja eh”.

Para culminar el momento de manera memorable, Kaczka animó al matrimonio a bailar juntos en el centro del tablero. “Vení Pupu, bailen lento y fíjense cómo queda el territorio”, les pidió el presentador, logrando que el matrimonio se uniera en un divertido baile mientras el público aplaudía y celebraba el insólito momento.

Una jugadora descolocó a Guido Kaczka al aparecer con un look navideño (Video: The Floor - El Trece)

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que el look de una persona impresiona a Guido. En la emisión pasada, una joven llamada Yanina lo dejó sin palabras al presentarse con un vestuario bastante navideño. Luciendo como Mamá Noel con un gorro festivo y una guirnalda verde colgando del cuello, la participante se convirtió en el centro de atención de esa noche. En un intento de tomarlo con humor, Kaczka la saludó con un “¡Jo, jo, jo!” que despertó la risa de los presentes.

Sin salir de su asombro, el anfitrión se refirió al outfit de la concursante. “Esto es tremendo”, lanzó, mientras observaba con detenimiento los accesorios que eligió Yanina para ir al estudio. Acto seguido, el conductor no dudó en hacer chistes sobre el vestuario. “Sirve todo al otro año menos esto. No se puede guardar. Sale con un tufo”, aseguró, entre risas. Por su parte, la mujer, siguiéndole la broma al respecto, olfateó la guirnalda que llevaba y aseguró que no olía mal, pese a que, según ella, tenían bastantes años siendo guardados. Anonadado, el animador no pudo evitar consultarle: “¿Eso tiene 10 años?”. Con un tono pícaro, la competidora afirmó las sospechas de Guido. Y, señalando el gorro en su cabeza, aseguró: “Esto es de mi suegra”.