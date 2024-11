Halloween en el mundo de los famosos: el encanto de los hijos de celebridades en la Noche de Brujas

Ana García Moritán y Sarah Burlando destacaron con disfraces de brujas modernas.

Amancio y Magnolia Vicuña, hijos de China Suárez, encantaron con atuendos de vampiros.

Rufina Cabré, hija de Nicolás Cabré, impactó con un traje de diablita.

Lo esencial: Este Halloween, los menores marcaron tendencia con sus disfraces, al demostrar que el estilo y la moda son cualidades heredadas y potenciadas por la creatividad infantil. Desde Ana y Sarah, hijas de Pampita y Barby Franco, hasta los hijos de China Suárez y Nicolás Cabré, los atuendos de estos niños reflejaron tanto el encanto de a celebración como un sentido temprano del estilo.

Pampita y Barby Franco, junto con sus hijas y amigas, fueron parte del Halloween de este año (Instagram)

Los hijos de las figuras reconocidas no solo siguen las tendencias de moda, sino que también las crean. Halloween se convierte así en una oportunidad excepcional para que los más pequeños desplieguen su creatividad y estilo ante los ojos del público. Cada año, estos mini fashionistas logran adaptar y reinterpretar las últimas modas, al convertirse en verdaderos íconos del 31 de octubre. Este 2024 no fue la excepción, y tanto los hijos de Pampita y Barby Franco como los de China Suárez y Nicolás Cabré causaron sensación con sus disfraces cuidadosamente pensados.

En el caso de Ana García Moritán y Sarah Burlando, las pequeñas amigas optaron por el clásico estilo de brujas modernas para la celebración. Ana, la hija de Pampita, lució un body y una falda de tul negro que evocaba a las pequeñas bailarinas oscuras de cuentos de hadas, mientras que Sarah combinó un short y remera negra con zapatillas blancas, un look relajado pero encantador. Ambas niñas portaban calabazas en miniatura como bolsos, listas para recoger dulces. Este detalle no solo completaba su disfraz, sino que, con la sutil mezcla de moda y fantasía, añadía un toque adorable a sus atuendos.

A cada paso Ana García Moritán deslumbró con su look

Las madres de las pequeñas, Pampita y Barby Franco, no se quedaron atrás y acompañaron a sus hijas con looks que captaron la atención del público y de sus seguidores en redes sociales. La conductora, siempre impactante, optó por un vestido en color fucsia, de gasa, con volados que se movían con la brisa, una elección que realzaba su estilo elegante y natural. Barby, por otro lado, se inclinó por un conjunto blanco y negro de short y camisa, con un chaleco sin mangas, complementado con zapatillas y medias a juego, lo que resultó en un estilo canchero que no pasó inadvertido.

Sarah, hija de Fernando Burlando y de Barby Franco, lista para salir a la calle

Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, los hijos de China Suárez también celebraban Halloween con looks impactantes. La reconocida actriz y cantante compartió en sus redes sociales las imágenes de sus hijos, Amancio y Magnolia Vicuña, que rápidamente se volvieron virales. El menor de los Vicuña Suárez se transformó en un pequeño Drácula, con capa negra y roja que destacaba sobre su camiseta y pantalón oscuros. La tenebrosa figura del conde, en versión miniatura, arrancó suspiros de los seguidores de la actriz.

La China Suárez también compartió imágenes de sus hijos, Amancio y Magnolia Vicuña

Por su parte, Magnolia llevó un vestido negro adornado con un lazo violeta que resaltaba su personalidad única. La pequeña parecía salida de un cuento de hadas oscuro, con un aire sofisticado y misterioso que hacía juego con la atmósfera de Halloween. “Mis pequeños vampiros”, comentó Suárez al pie de las fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores rápidamente se volcaron a elogiar el buen gusto de sus herederos.

Nicolás Cabré junto con su hija Rufina tambíen compartió el look de la menor

No muy lejos, la primogénita de Nicolás Cabré y la misma China Suárez, Rufina Cabré, también capturó la atención con su disfraz de diablita. La menor combinó una musculosa negra con una falda de tul, a lo que sumó mitones, cuernos y un velo rojo que aportaba una estética entre juguetona y tenebrosa. La foto compartida por su padre mostraba a ambos siendo parte de la celebración.

Halloween, en el mundo de los famosos, es algo más que una fiesta de disfraces. Para estos pequeños, hijos de celebridades, se convierte en un escenario para mostrar su estilo, creatividad y, en muchos casos, el gusto heredado por la moda. Cada uno de ellos no solo sigue las tendencias, sino que también se atreve a adaptarlas y reinventarlas, al lograr looks que capturan tanto la fantasía como el buen gusto. Los fanáticos, acostumbrados a ver el talento y estilo de sus padres, descubren así una nueva generación que sigue sus pasos con confianza y una frescura que deslumbra.