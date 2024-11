Ángela Leiva confrontó a Gastón Edul en Bake Off Famosos luego de que el participante no le devolviera un gesto de amor

Los rumores de romance entre Gastón Edul y Ángela Leiva habían tomado fuerza luego de que los participantes mostraran gestos de cariño en el programa.

El regreso de Cande Molfese al ciclo avivó tensiones y generó un triángulo amoroso.

Wanda Nara y el jurado alimentaron la controversia al cruzar a Gastón Edul por sus supuestas conquistas.

Lo esencial: Desde que inició la nueva temporada de Bake Off Famosos en Telefe, los rumores sobre un posible romance entre el periodista deportivo Gastón Edul y la cantante Ángela Leiva no han dejado de crecer. La situación se volvió más tensa con la reaparición de Cande Molfese, ex pareja de Edul, en el programa, creando un triángulo amoroso que ha captado la atención del público. Las interacciones coquetas entre Edul y Leiva, junto con las bromas de la conductora Wanda Nara y el jurado, han agregado un toque de humor y picante a la competencia.

Ángela Leiva confrontó a Gastón Edul luego de que el participante la decepcionara

Desde que Gastón Edul y Ángela Leiva comenzaron a competir en Bake Off Famosos (Telefe), los rumores sobre una posible relación entre el periodista deportivo y la cantante comenzaron a ganar fuerza. Las miradas cómplices y las interacciones en pantalla hicieron que muchos espectadores especularan con un romance naciente. Sin embargo, tras el reciente repechaje del programa, esta dinámica dio un giro inesperado: la reaparición de Cande Molfese como participante, quien también fue vinculada sentimentalmente al joven, agregó tensión a la situación. Fue en este contexto que el vínculo entre ambos cambió radicalmente de un episodio al otro, llegando al punto en que Leiva lo calificó de “gato”.

Tras un programa cargado de emoción, luego de que Leiva y Edul superaran el repechaje y celebraran entre abrazos y besos, este jueves los participantes volvieron a verse las caras. Sin embargo, en esta oportunidad, Cande Molfese también estaba presente en la carpa. Rápidamente, al comenzar el programa, Wanda Nara se dirigió al periodista: “Gastón, ¿algún portarretrato? Se te juntó el ganado”. En un intento por defenderse, el competidor aseguró: “No, tengo cábalas, voy a seguir con ellas”. La conductora no fue la única que opinó, a esta situación también se sumó Nacho Elizalde, quien dijo: “Hay un sanguchito entre los dos, se juntan. A Edul lo pusieron en el medio, para adelante tiene a Cande, atrás a Ángela. Está acorralado”.

Con la idea de seguir indagando, la empresaria se dirigió a Molfese: “Cande, yo te quiero contar que hubo dos días de repechaje, en el primero estuvo el cuadro de Alme (su perra), pero el segundo día estuvo el cuadro de Ángela”. Con gesto de sorpresa, la joven se dio vuelta y le clavó la mirada a su compañero. “A esta altura del partido, con los varones no me sorprende nada”, destacó la actriz. Por último, el comunicador argumentó: “Pero voy buscando cábalas diferentes, hoy tengo otra también”.

Cande Molfese y Ángela Leiva cruzaron a Gastón Edul en Bake Off Famosos

Así las cosas, Nara anunció la consigna del desafío, la cual era realizar una preparación con un número o letra favorita. Fue entonces que Edul eligió la “A”. Cuando Wanda y Maru Botana abordaron al periodista para preguntarle el por qué de su decisión, este argumentó que era por sus cábalas de Almendra (la mascota de Molfese) y Ángela. Con la idea de conocer a fondo al joven, la empresaria le preguntó a Gastón si era un hombre “clásico” y si soñaba con tener una familia con un hijo y una hija. Edul respondió que sí, aunque reparó en que todavía es joven. “Cuando me ponga de novio voy a ser clásico y monogámico”, aseguró el participante del programa. Fue entonces cuando la conductora arremetió: “Mientras tanto te estás comiendo todo lo que pasa”.

Edul sostuvo que lo difaman y sorprendió con su nueva cábala: una foto de Vero Lozano. Ángela reaccionó completamente indignada, ya que había decidido hacer una “G” de Gastón. Ante la polémica decisión, Leiva aseguró que su “G” iba a ser de “gato” y no por el nombre del cronista dedicado a la Selección Argentina.

En la última gala de Bake Off Famosos, la cocina no solo estuvo llena de recetas y técnicas de repostería, sino también de insinuaciones románticas y momentos de complicidad inesperada entre Gastón Edul y Ángela Leiva. En esta ocasión, los gestos de Edul hacia Leiva, quien también competía por su regreso al show, fueron más evidentes y notables, dejando al público y al jurado atentos a cada una de sus interacciones.

El romántico momento entre Ángela Leiva y Gastón Edul en Bake Off Famosos

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Gastón Edul colocó una foto de Ángela Leiva en su estación de trabajo, justo al lado de los ingredientes y utensilios para su cheesecake. Este gesto, que el periodista justificó como una fuente de serenidad para concentrarse mejor en la preparación de su postre, fue visto por el jurado como un posible guiño romántico. Al pasar junto a su espacio de trabajo, Maru Botana bromeó con el periodista sobre su estilo de “seductor nato”, mientras que Damián Betular no perdió la oportunidad de recordar otros momentos en los que Edul habría querido seducir a otras competidoras.

Aprovechando el hecho de que comparten el mismo programa de streaming, Damián Betular expresó: “Vos no vas a poder entrar al streaming, directamente. Yo te digo que dejes de pelo… con la rubia está todo mal”, instante en que el pastelero le explicó sus dichos a su compañera en el jurado. “Cuando yo llegué al streaming, él ya estaba trabajando, estaba con la conductora, la rubia, Nati Jota”, a la vez que con la mano acomodaba los dedos como si fuera una pistola”.

“Después empezó el rumor acá”, continuó Betular, “que le paseaba el perro a Cande Molfese y ahora entró en juego Ángela”, ante lo que el participante aclaró que “es una persona que está angelada y trae suerte”. La fotografía, según el periodista, le transmitía serenidad, pero para el jurado y Wanda, la imagen parecía más un guiño romántico que una ayuda espiritual. “¡Se te juntó el ganado!”, bromeó Betular, dejando entrever que este peculiar gesto podría no ser el único de Edul.