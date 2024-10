Gladys La Bomba Tucumana reapareció en el Cantando 2024 y agradeció el apoyo: “Este es mi lugar”

La cantante de cumbia se ausentó tras un conflicto con Coty Romero.

La incertidumbre sobre su salida del programa se disipó el miércoles.

Gladys agradeció el apoyo del equipo y reafirmó su compromiso con el show.

Lo esencial: Luego de un tenso intercambio con Coty Romero en el set del Cantando 2024 (América), Gladys La Bomba Tucumana sorprendió con una decisión de última hora al no asistir a las grabaciones del martes, lo que generó dudas sobre su continuidad. Sin embargo, el miércoles regresó y ocupó su puesto en el VAR, momento en que agradeció a sus compañeros y a la producción por el apoyo brindado. Expresó que el amor y respaldo del equipo fueron fundamentales para tomar la decisión de continuar.

Gladys La bomba tucumana regresó al Cantando

Gladys La Bomba Tucumana no deja de sorprender. Luego de un tenso cara a cara con Coty Romero en el set del Cantando 2024 (América), donde los intercambios encendidos entre ambas prometían dejar huella en el programa, la famosa cantante de cumbia pareció hacer un paso al costado. La polémica sobre su continuidad surgió cuando, tras el enfrentamiento, decidió no presentarse a las grabaciones del martes, generando incertidumbre sobre su rol como integrante del VAR.

El miércoles, sin embargo, los rumores de su salida se desvanecieron cuando Gladys apareció en el set y ocupó nuevamente la silla y habló del tema tras el silencio autoimpuesto desde el altercado. La sorpresa en el equipo era palpable, y Marcelo Polino, miembro del jurado, fue el primero en expresar su alivio: “Quiero saludar a La Bomba, nuestra querida compañera. Estamos todos muy felices y queríamos saber cómo pasaste estas horas, y cómo fue tu proceso para estar de nuevo”, pronunció con una nota de calidez.

Visiblemente conmovida, Gladys respondió con sinceridad, a la vez que dejó entrever los sentimientos encontrados que la acompañaron en esos días de ausencia: “La verdad que sentí tanto amor en estos días de parte de todos ustedes, nombrarlos a cada uno y agradecerles porque todos estuvieron presentes”. A través de sus palabras, dejó claro que el apoyo del equipo había sido fundamental para sobrellevar la presión y dar un giro en su decisión de seguir adelante.

Gladys La Bomba Tucumana abandonó el Cantando 2024 tras una pelea con Coti Romero al aire

La cantante reconoció el papel crucial de la producción en su retorno, al destacar la relación especial que la une al programa. “La productora es maravillosa y por eso es que hoy estoy acá. Este era mi lugar de trabajo, al cual amo y agradezco un montón tenerlo porque adoro todo lo que pasa acá. Todo lo que tenga que ver con la música y el arte es mi pasión de toda la vida”, afirmó con gratitud y pasión.

En una clara muestra de resiliencia, Gladys reafirmó su compromiso con el programa, concluyendo con un sentido agradecimiento: “Les quiero agradecer a todos por el amor que me dieron todos estos días y muchas gracias”.

Cabe recordar que el pasado lunes se dio una tensa situación al aire cuando, cuestionada por su performance en la pista, Coty Romero se refirió al hijo de Gladys. “Venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías, en los cambios se notó mucho. Hubo muchas desafinaciones tuyas, chiquitas, no tan graves. Y la verdad que no me gustó, no me dijo nada, pasó como si nada. Además de tanto que hablaron, me olvidé de lo que cantaron”, dijo la tucumana y le aplicó un puntaje negativo que le bajó dos puntos a la pareja. “La próxima tendré que cantar ‘La pollera amarilla’, a ver si se me entiende...”, ironizó la correntina. “Está bien, la gente de ahora, de esta época... Es como raro todo para mí”, le respondió Gladys. Lejos de quedarse callada, Coty redobló la apuesta.

Coty Romero explicó su salida del Cantando 2024

“Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar”, arrojó Romero. “Ese tema se confirmó, hay un video, no estoy hablando sin pruebas. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda la juventud y no solamente de la que está dando la cara acá parada”, argumentó la participante. “Sí, la verdad que la juventud está pasando por un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto. Que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo...”, dijo La Bomba Tucumana, contrariada con la situación. “Ay, gracias, no sufras tanto”, se burló Romero.

Ese fue el pie para que Gladys decidiera abandonar el estudio. “Muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas. Gracias Marcelo por cuidarme, gracias a todos... Pero hasta acá llegó mi amor, el respeto por todos. Es tristísimo, lamentable, me duele el corazón”, dijo la cantante mientras abandonaba su lugar. Al día siguiente, Coty Romero abandonaría la pista del Cantando 2024.