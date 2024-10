Coty Romero en la mira: de su cruce con Romina Uhrig al conflicto en el bautismo de las hijas de Daniela Celis

Coty Romero se ve en el centro de la polémica tras varios conflictos con exmiembros de Gran Hermano .

La disputa con Julieta Poggio escaló luego de que la joven acusara a su excompañera de interferir en sus proyectos laborales.

Romina Uhrig también se sumó al enfrentamiento, destacando sus diferencias y cuestionamientos hacia Romero.

Lo esencial: en un clima de creciente tensión, Coty Romero, conocida por su participación en Gran Hermano y Cantando 2024, está envuelta en conflictos con sus excompañeros Julieta Poggio y Romina Uhrig. La reciente controversia comenzó en el bautismo de las hijas de Daniela Celis, donde Poggio aseguró que el ambiente era tenso y afirmó que su relación con Romero no fluye debido a resentimientos pasados. Romero, por su parte, alegó que Poggio intentó perjudicarla profesionalmente, lo que Poggio negó. Uhrig se unió a la discusión, criticando a Romero por aparentes actos agresivos hacia su pareja y por generar conflictos constantemente.

Julieta Poggio le respondió a Coty Romero luego de que la acusara de perjudicarla laboralmente

Entre críticas, acusaciones y polémica, Coty Romero vive días de tensión luego de protagonizar enfrentamientos en diversos ámbitos. Desde los roces con sus excompañeros de Gran Hermano en el bautismo de los hijos de Daniela Celis hasta su escandalosa salida del Cantando 2024 (América), la influencer está en el ojo de la tormenta. En ese contexto, la joven volvió a atravesar un nuevo round en su conflicto con Romina Uhrig y Julieta Poggio luego de que estas la criticaran por sus actitudes y sus dichos.

La primera polémica que abordó Poggio fue el tenso clima que vivieron los exhermanitos en el bautismo de las hijas de Daniela Celis. Después de que circularan diversas fotos y videos del festejo, en las redes sociales trascendió la versión de que la celebración estuvo cargada de tensión. Todo se habría originado por la presencia de Romero en el lugar. “Había como una vibra un poquito cortada, la verdad. Yo no soy de inventar, a veces las cosas no se dan, no fluye. Yo me considero una buena mina. Sé la clase de amiga que soy, la clase de hija que soy”, comentó la cantante en diálogo con TV Pública.

Luego, la joven destacó que intentó relacionarse con Romero, sin embargo, la relación no fluyó: “Te juro que se intentó. Te juro que puse de mi buena predisposición, pero a mí no me sale ser falsa. Ella tiene esa onda por algo del pasado. La gente puede decir que pasaron dos años y todo, pero yo creo que en el fondo quedó un resentimiento, algunas cosas, temas que no me puedo olvidar de cómo ella habló de mí o de Dani en su momento”.

Romina Urigh volvió a contraatacar a Coti Romero

Este nuevo capítulo había iniciado días atrás cuando Romero sostuvo en PPZ Stream: “Sí, me dejó de seguir. Me avisaron y yo también la dejé de seguir porque no voy a ser fan de nadie. Yo me venía bancando esto, lo hice por Nachito, pero por suerte él me re entiende, me dice ‘tenés toda la razón’. Cuando salió lo del tema que me bajaba del laburo y eso. Me quedé mute, no dije nada”.

Al respecto, Julieta respondió las acusaciones de la influencer, quien destacaba que ella había querido perjudicarla laboralmente: “Me parece algo muy feo. Primero porque hay unas capturas falsas. Es muy fácil darse cuenta cuando algo es falso. Hay trabajo para todo el mundo. Hay miles de marcas, miles de representantes. ¿Qué poder tengo yo sobre una marca o sobre un evento? ¿Qué diva soy que puedo decir, ‘yo voy sola’? Ojalá que no lo crea, porque no es verdad. A ella igual le gusta generar bardo y esas cosas, todo el mundo lo sabe”.

Daniela Celis compartió imágenes del bautismo de sus hijas (Foto: Instagram)

En otra esquina de este ring, Uhrig continuó su conflicto con la exparticipante del Cantando 2024 tras haberla acusado de agredir a su novio Nacho Castañares. “No estoy tratándola de violenta. Ella vuelve a mostrar la careta que tiene. Yo trato de verdad de estar bien con ella. Pero es imposible. Porque siempre vive tirando m… para todos lados”, comentó la exlegisladora en Se Picó, el programa de República Z.

Daniela Celis compartió una imagen de su hija junto a Julieta Poggio (Foto: Instagram)

En ese marco, Romina también hizo mención a los dichos de Coti contra Poggio: “Y Julieta obviamente que está mal, porque es mentira lo que ella dijo. Reconocé que no te llaman. Trata de ser un personaje que no le sale y vuelve a ser ella, tirando la m…para todos lados”.