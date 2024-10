Georgina Barbarossa regresó a su programa: los motivos de su ausencia y un sorpresivo anuncio

Georgina Barbarossa se ausentó para visitar a su nieta y celebrar su primer año.

Lo esencial: Georgina Barbarossa, quien estuvo ausente en su programa A la Barbarossa por unos días, regresó al aire este 30 de octubre y explicó que se debió a un viaje breve para visitar a su nieta en su primer cumpleaños. Durante su ausencia, fue reemplazada por Lizy Tagliani y Roberto Funes Ugarte. Barbarossa compartió la alegría de su vínculo con su nieta, resaltando lo que representa para ella su rol de abuela. Además, la conductora sorprendió a sus panelistas al anunciar que en 2025 volverá a la actuación con una serie que actualmente se encuentra en proceso de grabación, en lo que será su regreso a la ficción luego de siete años.

Georgina Barbarossa regresó a su programa y sorprendió con una noticia

Georgina Barbarossa estuvo ausente durante algunos días al frente de su programa A la Barbarossa (Telefe) y generó cierta preocupación en sus televidentes. Sin embargo, este miércoles 30 de octubre retomó la conducción del ciclo y reveló el motivo de su ausencia, tiempo durante el cual fue reemplazada por Lizy Tagliani y Roberto Funes Ugarte.

Ni bien comenzó la emisión, Georgina contó que tenía dos noticias, una relacionada con lo familiar y, la otra, con lo profesional. Por un lado, contó que su ausencia tuvo que ver con un viaje breve para visitar a su nieta Julia, primogénita de su hijo Juan Lecuna, dado que la beba había cumplido un año el pasado el pasado 23 de octubre. “Jueves y viernes fui a ver a mi nieta, que me dice ‘abu’. Cada vez que me dice ‘abu’ yo viajo”, contó Barbarossa. “La amo, esa chica me cambió la vida. Ahora entiendo a todos los abuelos”, agregó respecto a sus sentimientos.

Luego, Georgina sorprendió a sus panelistas al contar que volverá a la ficción en el año 2025, luego de estar un par de temporadas alejada de su faceta como actriz. “Estuve grabando una serie que va a salir el año que viene”, contó Barbarossa sin dar muchos detalles. “Volví a la ficción después de siete años que no hacía ficción en la tele. La última vez fue acá, en Telefe, y se llamaba Golpe al corazón. Hacía pareja con Germán Kraus y era la mamá de Sebastián Estevanez”, rememoró.

Si bien Barbarossa no dio demasiadas pistas sobre el trabajo que está realizando, Teleshow pudo saber que será parte de Viudas negras, una comedia protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot. El rodaje de la serie comenzó a finales de octubre y se trata de una coproducción entre la señal TNT y el servicio de streaming Flow. Según se resume en su sinopsis oficial, la serie cuenta la historia de Maru (interpretada por Gamboa), una mujer que lleva una vida acomodada en un barrio cerrado, y de su amiga Mica (Pichot), dueña de una peluquería. En su adolescencia Maru y Mica fueron ‘viudas negras’ y, de manera inesperada, este pasado vuelve a su presente.

La dirección corre por cuenta de Nano Garay y Coca Novick. Además de Gamboa, Pichot y Barbarossa, el elenco está conformado por María Fernanda Callejón, Minerva Casero, Agustina Tremari, Pachu Peña, Jerónimo Bosia, Mónica Antonópulos, Julián Lucero, Alan Sabbagh, Emilia Mazer y Marina Bellati, entre otros.

La semana pasada, Barbarossa vivió un inesperado contratiempo justo antes de salir al aire en su programa matutino en Telefe. Lo que comenzó como un día más en su rutina se transformó rápidamente en un incidente que dejó a la conductora visiblemente incómoda y que, en cuestión de minutos, captó la atención de sus compañeros y de las redes sociales.

“Ay, chicos, tengo la cartera hecha un desastre. Se me abrió la vianda de Cormillot”, confesó Georgina apenas arrancó el programa, con una expresión de resignación que sus compañeros no tardaron en notar. Su almuerzo, unos fideos con tuco, habían decidido escapar de su recipiente y convertir su cartera en un inesperado contenedor de comida. “Tengo toda la salsa bolognesa en mi cartera”, detalló, mientras los panelistas la observaban con mezcla de sorpresa y compasión.

El incidente no pasó desapercibido. Mientras Georgina relataba el caos que se desató dentro de su cartera, sus compañeros no pudieron evitar unirse con comentarios humorísticos. Paulo Kablan, entre risas, le sugirió: “Comé directamente de la cartera”, a lo que Barbarossa, todavía con gesto de desánimo, respondió: “No, no. Era una vianda”. A pesar del desastre culinario, la conductora, fiel a su estilo, logró mantener el buen humor y reírse de la situación.

El insólito imprevisto que vivió Georgina Barbarossa antes de salir al aire: “Es un desastre”

Tras el revuelo generado, Teleshow se comunicó con Georgina para conocer más detalles sobre lo ocurrido. Aún en tono jocoso, Barbarossa explicó que al principio solo notaba un olor extraño sin tener claro de dónde venía. “Yo sentía un olor raro que salía de mi cartera y pensaba por qué esto tan raro y después me acordé que tenía la vianda”, relató y añadió que, aunque siempre solían estar bien cerradas las viandas, esta vez algo había salido mal. “Siempre están herméticamente cerradas, así que me pareció raro”, dijo la conductora.