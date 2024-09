La indirecta de la ex de Roberto Castillo, tras su compromiso con Cinthia Fernández: “El matrimonio es para el amor verdadero”

La expareja de Roberto Castillo habló sobre la propuesta de matrimonio a Cinthia Fernández

Las vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en México se convirtieron en el escenario de una romántica propuesta de matrimonio, a tres meses desde que iniciaron su relación. En medio de la felicidad del letrado y la panelista, Daniela Vera Fontana, la expareja del abogado y madre de sus dos hijas, Olivia y Helena, reaccionó a la noticia en sus historias de Instagram y opinó sobre el significado del casamiento.

El domingo, Vera Fontana organizó el cumpleaños de sus hijas y, luego del evento familiar, se tomó el tiempo para responder las consultas de sus seguidores, que variaron en temática, pero el casamiento de su ex fue una de las dudas más recurrentes. A la pregunta de cuál era su opinión acerca del sacramento, dio una extensa respuesta hablando del tema en general, pero dejó clara su postura.

Daniela Vera Fontana no se guardó nada y opinó acerca del casamiento de Cinthia Fernández y su ex (Fotos: Instagram)

“El matrimonio es mucho más que un contrato civil con beneficios legales. Es una parte esencial del plan de Dios. La Biblia nos enseña las expectativas de Dios en cuanto al matrimonio y nos brinda consejos prácticos sobre la relación”, comenzó la explicación de Daniela para luego agregar: “Es un concepto eterno, tiene por objetivo ser una relación amorosa, íntima y desinteresada entre un hombre y una mujer que perdura en la eternidad”.

Por otro lado, dio a entender que Castillo no estuvo presente en el festejo de cumpleaños: “No vino un payaso”. Uno de sus 113 mil seguidores quiso saber si ella estaba casada y en su contestación no dudó en lanzarle un palito a su ex: “La propuesta está pendiente para el amor verdadero. Dios supo hacerme esperar. Tengo más tiempo para elegir todo, ya que soy muy detallista y para que mis niñas sean más grandes y lo recuerden sin tener que ver un video o un álbum de fotos”.

Daniela Vera Fontana reveló que no está casada y lanzó un palito a su ex: "Está pendiente para el verdadero amor"

Luego de seis años de relación con el letrado, una dolorosa separación y una demanda por la cuota alimentaria, Vera Fontana todavía mantiene en su perfil de Instagram las fotos familiares y de pareja, por lo que no dudaron en consultarle por esta decisión: “No borré ninguna foto porque estén o no acá es un momento vivido que fue capturado para plasmarlo. Además, si las borro, ¿cambia algo?”.

“¿Modifica lo que viví o vivo? No, y como soy una persona que se muestra tal cual, quiero seguir manteniéndome firme a mis convicciones y ver esas fotos de la historia vivida y compartida con el que siempre será el papá de mis dos hijas tan amadas. Sin él no serían quienes son hoy Olivia y Helena”, cerró la idea la arquitecta. Cabe recordar que desde que la bailarina y el abogado comenzaron su relación, las acusaciones de infidelidad no tardaron en aparecer y en más de una ocasión Daniela declaró que las fechas no cuadraban.

A través de sus redes sociales, Daniela Vera Fontana opinó sobre el matrimonio y apuntó contra Roberto Castillo

Cómo fue la propuesta de casamiento de Roberto Castillo a Cinthia Fernández

Después de disfrutar de una abundante picada a metros de la costa, ante un brillante atardecer, el abogado preparó la propuesta para su novia. Con música autóctona y letras luminosas que formaban la palabra “love” sobre la arena, el letrado le hizo la gran pregunta a Fernández. La bailarina compartió un video del emotivo momento en su cuenta de Instagram. “¡Sí, quiero Roberto Castillo! Te amo en esta y mil vidas. ¡Amor de mi vida!”, escribió Cinthia para sintetizar sus sentimientos.

Cinthia Fernández recibió una propuesta de casamiento de Roberto Castillo durante sus vacaciones (Video: Instagram)

De igual forma, Castillo compartió en su perfil el mismo fragmento, respondiendo la pregunta de una seguidora: “¿Te vas a casar con Cinthia? Son un fuego juntos”. La respuesta de él fue un emoji de un corazón junto a un video donde se lo veía a él y a Cinthia bailando abrazados. Rápidamente, la publicación superó los 50 mil likes y recibió todo tipo de comentarios apoyando el momento que atraviesa la pareja.