Marley recordó el día que nació Mirko con un video inédito: “El momento más hermoso”

Marley recordó el día que nació Mirko (Video: Instagram)

Marley y su hijo Mirko se han convertido en una de las duplas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo argentino. Desde el nacimiento de Mirko, el conductor ha compartido gran parte de su vida como padre en las redes sociales y en la televisión, conquistando a millones de seguidores con las aventuras del pequeño. En las últimas horas, subió un video en su cuenta de Instagram de cara a un nuevo cumpleaños de su hijo.

Lo que compartió el conductor con sus 7 millones de followers fue el día en el que nació Mirko. En la imagen se lo puede ver tomando su primera bocanada de aire, con los médicos y enfermeros chequeando los latidos de su corazón y limpiando su cuerpo. “Hola bebé, hola Mirko”, se lo escucha decir a Alejandro mientras su primer hijo llora. Segundos después, envuelto por la emoción, Wiebe se enfocó luciendo un barbijo, con la cofia y los ojos llenos de lágrimas.

En el corto que compartió en su feed de las redes se puede ver el momento exacto en el que toman las huellas dactilares de los pies del pequeño y en el certificado de nacimiento. “Este domingo se cumplen 7 años del momento más hermoso de mi vida. No puedo creer que ya sean 7 años. Te amo Mirko”, fueron las palabras que eligió para el pie del video.

Los primeros minutos de vida de Mirko y la emoción de Marley

Mirko nació el 27 de octubre de 2017 a través de un vientre subrogado en Estados Unidos, un evento que Marley no dudó en compartir con su público, documentando desde los primeros momentos de la llegada de su hijo. Desde entonces, el niño ha sido parte de los viajes y proyectos de Marley, incluyendo el popular programa Por el Mundo (Telefe), donde viajaron a diferentes países, conociendo culturas y personalidades de todo el mundo, acompañados por distintos famosos. También fue parte de la experiencia de Survivor: Expedición Robinson (Telefe), que se grabó en una isla en Colombia.

Esto lo convirtió en una especie de “pequeña estrella”. Con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el pequeño ha capturado los corazones de todos, y el presentador suele compartir divertidos y tiernos momentos de la paternidad, además de hitos importantes en la vida del pequeño. Estos momentos han hecho que la relación entre padre e hijo sea vista no solo como un vínculo familiar, sino como una verdadera sociedad de entretenimiento y amor, algo que el público sigue con gran cariño.

Dentro de poco la familia se agrandará con la llegada de su segunda hija, que se llamará Milenka y en una entrevista que dio en LAM (América TV) habló acerca de lo que siente su hijo mayor por la inminente llegada de su hermanita.

Marley habló de los celos de Mirko por la llegada de su hermanita: "Se largó a llorar y me dijo que se arrepintió" (Video: América TV/LAM)

“Estaba el plan de hacer nuevamente Tu cara me suena, o La Voz Argentina, varias cosas... pero yo también tengo a mi hija que está viniendo. Entonces, eso condiciona cuándo vuelvo a la TV”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con el ciclo de América. Sobre este tema, puntualizó: “O sea, íbamos a comenzar a grabar ahora para empezar el verano, pero tengo que ver cuánto tiempo me lleva conseguir todos los papeles de la bebé, cuándo nace, certificado de nacimiento… así que una vez que esté seguro con todo eso, vuelvo y empiezo”.

Fue ahí cuando le consultaron sobre su hijo y cómo este se preparaba para la llegada de su hermana. A raíz de esto, Marley confesó: “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’, de un día para el otro, aparte. Le dije que no se podía arrepentir y se largó a llorar, yo no sabía cómo calmarlo. Después me llamó la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’”.