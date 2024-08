Mirko apareció en Survivor Expedición Robinson y llevó un emotivo regalo a los participantes

Marley recibió la ayuda de Mirko en Survivor Expedición Robinson (Video: Telefe, Survivor Expedición Robinson)

Lejos de las dificultades de la supervivencia o de las traiciones y complots que forman parte del juego, este jueves Survivor Expedición Robinson (Telefe) recibió un invitado sorpresa. “Voy a tener un ayudante muy especial”, comenzó diciendo Marley para presentar a su asistente. Con una cesta de hojas, Mirko apareció en la isla, causando la ternura de los jugadores del reality.

Todo sucedió cuando la tribu norte y sur compitieron en un nuevo desafío por un beneficio. A diferencia de otras pruebas en las que debían poner a prueba su velocidad o fuerza, esta vez mostraron su puntería al disparar dardos con una cerbatana. Con sus aciertos, los grupos sumaban cierta cantidad dinero que luego pondrían en disputa por importantes premios. “Ahora viene este último ítem por $300.000. Ahí está llegando mi ayudante. Estamos vestidos iguales, él los quería conocer a ustedes porque sabe que papá está trabajando acá en Survivor”, comenzó diciendo el conductor cuando su hijo apareció en la isla.

Marley mostro la cantidad de plata que gastaron los participantes de Survivor en comida (Video: Telefe, Survivor Expedición Robinson)

Mientras los participantes se deshacían en gestos de ternura, Marley expresó: “Mirá estamos vestidos iguales Mirko, tenemos la misma camisa. Estás muy fachero, muy divino. ¿Qué trajiste Mirko? Son cartas de sus familiares, para cada uno de ustedes. Tienen el nombre de cada uno de sus hijos, de sus parejas, de sus padres, novios. Alguien les manda un mensaje personal después de tanto tiempo”. Al ver la emoción de uno de los jugadores, el conductor preguntó: “¿Qué significa esto Mauro?”.

Entre lágrimas, y con la voz entrecortada, el superviviente contó: “Estoy extrañando mucho a mi familia, me gustaría leer la carta. Me quebré porque es lo que más necesito, saber sobre mi familia. Pensé que no la podíamos comprar porque no teníamos más plata”.

El irónico precio que pagaron los participantes por comida

El ironico precio que pagaron los participantes de Survivor Expedicion Robinson por un plato de comida (Video: Telefe, Survivor Expedición Robinson)

Tras finalizar la prueba con las cerbatanas, el grupo sur terminó con una suma de $870.000 contra $780.000 de la tribu norte. Con este panorama, ambos equipos se enfrentaron y pujaron por todo tipo de alimentos: desde una milanesa con papas fritas hasta un corte de carne. Uno de los productos más deseados llegó cuando Marley presentó una pizza. Si bien el valor inicial fue de $65.000, tras la puja entre ambos bandos, la comida llegó a costar $260.000.

En una línea similar, minutos después ambos grupos pujaron por un paquete desconocido. “Un ítem sorpresa, empezamos en $40.000″, comenzó diciendo Marley para presentar el producto. Finalmente, el equipo amarillo ganó la disputa, por la cual llegó a pagar $230.000. Sin embargo, el premio no estuvo a la altura de sus expectativas. Una vez que los participantes abrieron el paquete se dieron cuenta que habían invertido gran parte de su dinero en un simple coco. Luego de que uno de los supervivientes fuera a buscar el premio, el conductor hizo un comentario que provocó la risa de la tribu del norte: “Acaban de comprar en $230.000 un coco”.

“Si bien la caja sorpresa era una envoltura grande yo me di cuenta que comida o algo necesario no había. Me hubiera sentido bol...”, comentó Agustín. Del otro lado, Francisco se mostró seguro del juego de su equipo: “Hicimos una gran subasta, las papas fritas, las milanesas y todas esas cosas que dejamos pasar es comida chatarra y nos hubiese destruido, más que darnos energía”. Uno de los productos más importantes y deseados se presentó al final. “Esto es dos kilos de carne, empieza en $100.000”, abrió el debate Marley. Tras una extensa disputa, la tribu del sur se llevó el corte por un total de $435.000. De esta manera, los jugadores volvieron a tener una comida como en sus casas.