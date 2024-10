Pampita habló sobre los rumores de un nuevo romance: "Puedo hacer lo que tenga ganas" (Video/Intrusos)

Luego de su escandalosa y reciente separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain está rehaciendo su vida. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la modelo fue vinculada con el reconocido polista Martín Pepa, tras ser vistos juntos este lunes en un palco del Teatro Colón, la noche en la que el grupo de jazz Escalandrum homenajeó a Astor Piazzolla con el concierto Piazzolla ‘74.

En ese contexto, un móvil de Intrusos (América) fue a buscar a la conductora, quien se encontraba en un evento de moda, para consultarle acerca de las versiones de romance. “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, que es un polista…”, le dijo el cronista. “Fui con mucha gente”, respondió Ardohain, con una sonrisa en su rostro, un tanto evasiva.

El notero volvió a insistir: “¿Estás conociendo a alguien?”. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, agregó Pampita.

Según pudo saber Teleshow, la modelo y el polista asistieron al espectáculo Escalandrum presenta Piazzolla ´74, homenaje que el grupo de jazz liderado por Daniel Pipi Piazzolla, nieto del legendario músico, le realizó al inolvidable Astor. Así las cosas, Pampita habría sido invitada por Pepa, quien pagó las localidades para poder disfrutar del show musical junto a un grupo reducido de invitados, entre amigos y familia.

Este lunes, la modelo y el polista asistieron al espectáculo Escalandrum presenta Piazzolla ´74 en el Teatro Colón

Quién es Martín Pepa, el polista con el que se vincula a Pampita

Nació en Intendente Alvear, una ciudad de la provincia de La Pampa que es muy célebre para el mundo del polo, dado que de allí también son oriundos los Heguy, la familia más reconocida en “la patria polista”. “Mi pasión siempre fue por los caballos. Desde muy chico andaba con mis petisos para todos lados y gracias al apoyo de mis padres, empecé a jugar en Chapaleufú Polo Club”, le contó el propio Pepa a la revista Polo Mode en el año 2012.

“Haber nacido en la zona, creo que ayudó mucho en mi vida para que empezara a jugar al polo. Estar siempre rodeado de caballos, haciendo vida de campo y con muchos amigos, siempre es más fácil para empezar a jugar y querer mejorar día a día”, contó en esa misma entrevista el deportista que, pese a la invitación que le cursó a Pampita, es de perfil bajo: poco mediático y con sus redes sociales cerradas para el público en general.

De hecho, su nombre trascendió a la prensa en abril del año pasado, cuando se supo que Robbie Williams llegó de incógnito a la Argentina junto a su mujer y sus hijos para ser recibido por Pepa y su familia en un exclusivo club de polo Ellerstina, ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, en donde el músico británico aprovechó para practicar cabalgatas.

Pampita disfruta de su soltería: además de ir al Teatro Colón, este martes estuvo con amigas en el evento de Puli De María

¿Y Roberto García Moritán?

Desde mediados de octubre, el ex de Pampita y exministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires permanece en el Centro Adventista Pugnare de Entre Ríos, la misma institución por la que pasaron Chano Charpentier y Diego Maradona.

Según pudo saber Teleshow de fuentes del círculo íntimo del empresario gastronómico, se fue a desconectar y a pensar qué quiere hacer de ahora en adelante. “Está muy contento con los servicios de la institución. Se quedaría allí hasta este viernes”, indicaron a este medio las mismas fuentes.

Este domingo, Moritán aprovechó el Día de la Madre para dedicar un emotivo saludo a su exesposa, a pesar de estar distanciados. A través de sus redes sociales, el gastronómico destacó el rol de la modelo como madre y compartió un video de un momento especial entre Carolina y Anita.

En el clip, se pudo ver a la pequeña disfrutando de su clase de danza, acompañada por su madre, quien la alienta y sigue de cerca sus movimientos. “Sos única como madre”, escribió junto al video, demostrando que, a pesar de las diferencias que los llevaron a tomar caminos separados en el ámbito sentimental, ambos siguen unidos por el amor y el cuidado de su hija.