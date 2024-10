Marley contó los celos de Mirko por la llegada de su hermanita: “Se largó a llorar y se arrepintió”

Marley hablo de los celos de Mirko por la llegada de su hermanita: "Se largo a llorar y me dijo que se arrepintio" (Video: LAM/América)

Survivor, Expedición Robinson, está llegando a su fin y mientras esto sucede, Marley, que fue el conductor de este ciclo, espera la llegada de su segunda hija Milenka. Según adelantó la figura de Telefe, la pequeña nacerá a principios de 2025.

En ese sentido, este viernes el conductor le dio una nota a LAM (América TV) donde contó todos los detalles del proceso y destacó cómo recibió Mirko la noticia y cómo se prepara para la llegada de su hermanita. Además de su vida personal, Marley habló de su futuro profesional y adelantó cómo seguirá su carrera en los medios.

“Estaba el plan de hacer nuevamente Tu cara me suena, o La Voz Argentina, varias cosas... pero yo también tengo a mi hija que está viniendo. Entonces, eso condiciona cuándo vuelvo a la TV”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con el ciclo de América.

Sobre este tema, puntualizó: “O sea, íbamos a comenzar a grabar ahora para empezar el verano, pero tengo que ver cuánto tiempo me lleva conseguir todos los papeles de la bebé, cuándo nace, certificado de nacimiento... así que una vez que esté seguro con todo eso, vuelvo y empiezo”.

Marley recibió la ayuda de Mirko en Survivor Expedición Robinson

Fue ahí cuando le consultaron sobre su hijo y cómo este se preparaba para la llegada de su hermana. A raíz de esto Marley confesó: “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’, de un día para el otro, aparte. Le dije que no se podía arrepentir y se largó a llorar, yo no sabía cómo calmarlo. Después me llamó la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’”.

“Yo le dije ‘vos esperá a cuando la tengas en brazos, vas a ver que te va a cambiar la vida’. Me dijo ‘pero no la conozco y me da mucha vergüenza y me da timidez conocerla’. Así que nada, va a ser un momento fuertísimo, yo no veo la hora de conocerla”, continuó el conductor.

Por último, Alejandro aclaró cómo serán los pasos antes del nacimiento: “Voy primero yo solo, porque como es un parto natural, se puede llegar a adelantar y voy a hacer de guardia, por las dudas de que haya una emergencia y que nazca antes. Una vez que nazca, ya llega Mirko, porque es en Oklahoma y tampoco hay tanto entretenimiento para él y se va a aburrir”.

Marley habló del final de Survivor

Marley habló del final de Survivor, su deseo de hacer una nueva temporada y las posibles vueltas que tenga Tu cara me suena, La Voz y Operación Triunfo (Video: LAM/América)

En este contexto, y volviendo a cuestiones profesionales, el conductor de Telefe también habló sobre el rating que tuvo Survivor durante este ciclo. “Me da mucha tristeza que termine porque es un programa que siempre soñé conducir, toda mi vida. Soy fanático”, contó sobre este tipo de competencias.

“Creo que es un programa más para el streaming porque no es que podés mirar un ratito y te vas. Acá todo el tiempo están complotando, con las traiciones y demás. Por eso es más para streaming, para que lo puedas ver de a pedacitos, lo ponés en pausa y lo seguís viendo al otro día, o te ves tres capítulos seguidos… por eso en Disney ha sido un éxito”.

Por su parte, el conductor agregó: “En Telefe pasaron cosas de la televisión, que te ponen un horario y te pasan al otro… pero bueno, no pasa nada, lo hemos pasado muy bien. Es un tema de competencia, que el canal quiere competir con los programas nuevos de las otras señales, por eso salió Bake Off. Nosotros nos estamos despidiendo y llega lo nuevo. Uno no se puede enojar por eso. Son las reglas de la televisión abierta”, concluyó Marley.

A tan solo días de conocer al ganador de esta edición del reality, solo cuatro participantes siguen en carrera: Aixa Legarreta, Baltasar López, Eugenia Propedo y Martina Musillo. En el último programa, los supervivientes recibieron la visita de sus familiares. Todo sucedió durante una prueba de beneficio.

Tras 56 días de competencia, Marley les dijo a los competidores que tenían que jugar por una cena de lujo. El desafío consistiría en intentar dar vuelta un reloj de arena sin verlo, exactamente a los 17 minutos de iniciar la prueba. Ellos cerraron los ojos y hasta se taparon los oídos para poder contar y no desconcentrarse. Fue entonces cuando los familiares entraron a mitad del juego para sorprender a sus seres queridos. El juego lo ganó Martina por aproximación, y tuvo el gesto de cambiar la cena lujosa con su madre porque vayan los 4 padres al campamento a comer con ellos lo que tengan allí.