Santiago del Moro adelantó cómo será Gran Hermano 2024: los cambios que se vienen y una sorpresa que habrá con Susana Giménez

Santiago del Moro adelantó GH 2024: "Voy a preparar una sorpresa con Susana"

El regreso de Gran Hermano, uno de los realities más populares de la televisión argentina, está a la vuelta de la esquina. Con una fecha confirmada para el próximo 9 de diciembre en Telefe, su conductor, Santiago del Moro, compartió detalles sobre las novedades que los fanáticos podrán encontrarse en esta nueva edición.

El presentador, el mismo de las dos temporadas anteriores, le dio una entrevista a LAM en la cual no solo habló de su entusiasmo por el regreso del reality, sino también de las polémicas que más le molestaron en la temporada anterior, dejando entrever también algunas novedades del ciclo.

“Estoy contento y trabajando mucho, también estoy descansando”, comenzó diciendo Del Moro en su charla con el notero de América, describiendo el intenso proceso de preparación que acompañó a esta nueva temporada de Gran Hermano. “Ahora estamos en la preproducción del programa, llevamos meses con todo esto y va a estar bueno”, añadió. Para muchos, este reality representa un fenómeno televisivo capaz de capturar a millones de espectadores durante meses, y Santiago está más que listo para liderar la experiencia una vez más.

La nueva edición contará con importantes innovaciones que incluyen un estudio completamente renovado, pensado para proporcionar a los espectadores una experiencia diferente: “Tenemos casa nueva, ya se empezó a hacer, tiene que ver con la mística de lo que se viene”, afirmó el también conductor de La 100. En este sentido, reflexionó sobre la importancia de no repetirse. “Lo piola de Gran Hermano es que la primera edición no tuvo nada que ver con la segunda, y esta tercera va por otro también. Espero que a la gente le guste. Uno siempre le pone la mejor”, aseguró.

Santiago del Moro anunció el confesionario móvil para esta temporada de Gran Hermano

Además, aclaró que no todo en la temporada anterior fue placentero para él. Uno de los temas que más incomodaron al conductor fue la polémica que se desató en torno a la entrada del perro Arturo a la casa. El animal, que finalmente terminó viviendo con Martín El Chino Ku, generó debates en redes sociales sobre un presunto maltrato animal, algo que enojó profundamente a Del Moro.

“Me molestó que hablen de maltrato animal con lo de Arturo cuando no fue así, y me molestó porque amo los animales y nunca dejaría que pase algo así”, enfatizó el conductor. La incorporación de un perro a la dinámica del reality fue uno de los momentos más comentados de la última edición, pero para él, las acusaciones de maltrato estuvieron completamente fuera de lugar.

Si bien Santiago Del Moro aún mantiene algunos detalles en secreto, aseguró que muy pronto revelará más sobre esta edición: “Algún domingo iré al programa de Susana Giménez para hacer algo con Gran Hermano, va a ser una sorpresa”, anticipó, prometiendo que su participación en el ciclo de la diva de la televisión argentina ofrecerá más pistas sobre lo que los fanáticos pueden esperar de esta nueva temporada.

Una de las novedades ya confirmadas para la próxima temporada es la implementación del confesionario móvil. Se trata de un motorhome ploteado de color violeta, haciendo alusión a los colores que representaron a las dos temporadas anteriores. En el interior, tiene más elementos característicos, como el ojo de Gran Hermano con luces LED, el gran sillón rojo que estuvo en la emisión del año 2022 y un ventanal para que los que hacen la fila puedan ver lo que sucede. Robertito Funes Ugarte estará a cargo de viajar junto al vehículo, conociendo a los aspirantes y entrevistándolos durante la espera.

Con cada adelanto que ofrece Santiago Del Moro, las expectativas crecen entre los seguidores del reality. Esta nueva edición promete cambios y novedades que podrían sorprender a la audiencia, manteniendo la esencia del formato que fue y es un éxito rotundo en Telefe. La audiencia, fiel a este tipo de contenidos, espera ansiosa la llegada de diciembre para descubrir qué sorpresas traerá Gran Hermano en esta temporada renovada.