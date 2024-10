Marina Charpentier, la mamá de Chano, reflexionó sobre la muerte de Liam Payne: “Me conmovió y me la pasé llorando”

En su diálogo con Cirstina Pérez, Marina Charpentier reflexionó sobre la situación de su hijo Chano tras la muerte de Liam Payne (Audio: Radio Rivadavia)

El fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un tercer piso en un hotel en Palermo, logró causar una gran conmoción desde el miércoles pasado. Una de las personas más impactadas por la noticia fue Marina Charpentier, madre de Chano Moreno Charpentier, líder de Tan Biónica, quien no pudo evitar vincular esta tragedia con la lucha de su propio hijo contra las adicciones. “Me hizo tanto daño”, aseguró la progenitora del artista argentino al referirse a lo ocurrido.

Durante una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia el viernes pasado, Marina fue consultada por el deceso del músico británico de 31 años. “No pude evitar pensar en vos y pensar que te encontraste con tu escena tan temida en la historia de este chico, ¿no?”, comentó la periodista en aquella ocasión. Visiblemente afectada, la entrevistada recordó el momento en que escuchó la noticia de la muerte de Payne: “El miércoles cuando escuché la noticia y vi en la tele todo lo que se decía y pasaba. Me conmovió y me la pasé llorando. Todos los canales me llamaban y yo pensaba: ‘Ay dios mío, ¿qué pasó?’. Porque cada vez que pasa algo así, todo el mundo piensa en mí”.

En esa misma línea, la madre de Chano explicó que cómo el deceso de Liam podía compararse con la situación que atraviesan muchas familias. “Yo lo único en lo que pensaba era en los padres de este chico, que estaban en otro país y que se enteran de esta manera de su hijo, que muere solo, en una escena tan dramática, que habla de lo que yo vengo hablando y trabajando: de la concientización de la adicción y las drogas que hoy se consumen, de la salud mental y la muerte de los jóvenes. Es dramático. Es lo que yo vengo hablando y de lo que venimos trabajando en la concientización de la adicción de las drogas que hoy se consumen y, además, de la salud mental”, comentó en su reflexión.

Ante la visión de la entrevistada, Cristina acotó: “Hay un manto de hipocresía. Por un lado, una naturalización un poco perniciosa porque hace perder la noción del peligro y, por el otro, en lo que le pasó a este muchacho. Acto seguido, Charpentier explicó: “Hay muchísimos más suicidios de los que nos esperamos, en especial en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, en Argentina se duplicaron este año. Esto es gran parte por la adicción y la gente sigue creyendo y estigmatizando que la mayoría de las personas consumen y que todos los adictos habrán probado y pasado bien los primero tres meses y, después, entran en un infierno, en una oscuridad y autodestrucción que es dolorísima y absolutamente difícil de combatir, de atravesar y de curar. Nadie piensa en eso, sino en que están enfermos. Las personas tienen que dejar de mirarlo de esa manera y entender que adentro de cada casa le puede ocurrir a cualquiera”.

Bambi y Chano con su mamá Marina Charpentier (Instagram)

Por otro lado, Marina explicó que la muerte del compositor británico coincidió con una fecha significativa en su vida. “El mismo día que falleció Liam, mi hijo cumplió 20 meses limpio. Le mandé un mensaje a mi hijo y le dije: ‘Te agradezco con el corazón que sigas dando esa batalla y le agradezco a Dios que hoy no estés en esa situación’. Porque todos los las madres que hoy tienen a su hijo consumiendo no duermen pensando que esta escena puede ser la escena de su hijo en cualquier momento de la historia, de estas que te enteras o que ves o que o que aparecen que se hacen públicas, pero yo me entero de muchas más. Además, abre un debate que debería durar por meses, no por días”. Con un tono severo, lanzó: Escuché decir cada barbaridad y hablar de tonterías con absoluta ignorancia”. Por su parte, la animadora le consultó: “¿Y qué te contestó Chano cuándo le mandaste ese mensaje?”. A corazón abierto, la madre de Chano comentó: “Me escribió: ‘Te amo’”. “Y yo quiero decirles a todos que un brote psicótico, como seguramente él tuvo producto de alguno de los consumos, puede darte solo con marihuana, solo con cocaína o con heroína o con cualquier cosa. Y los padres creen que sus hijos no consumen”, sumó en aquella charla telefónica al comparar la situación que atravesó su hijo y el fallecido cantante.

Una vez más, la presentadora la interrumpió y acotó: “El amor de una madre a un hijo es lo que lo tiene vivo a Chano. También lo es el amor a la vida Lo que pasa es que es muy poco frecuente que una mujer logre construir en todo sentido, personales y mediáticamente, porque es tremendo lo que has hecho. Quizás vos no tomás distancia porque estás en la lucha y dentro de tu historia, pero uno lo ve de afuera y no es común lo que hacés. Tiene que ver con la carrera, porque vos encontraste el antídoto” Por su parte, Marina sentenció: Puede ser simplemente que, en las redes sociales, un amigo lo acose, o le diga gordo, o lo ataque, y eso puede llevarlo hasta el suicidio”.

A raíz de la lucha de su hijo contra las adicciones, Marina se enfocó en darle importancia a la problemática en la sociedad (TN)

Como cierre de dicha idea, sentenció: “La verdad que hemos formado nosotros, con esta generación de chicos, tan sensible que en muchas cosas le juega en contra. Los hemos sobreprotegido tanto y consentido tanto que muchos de ellos no tienen hoy en día herramientas para ser fuertes y para luchar contra este mundo tan raro y tan hostil en el que vivimos”.