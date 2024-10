Las lágrimas de Lizy Tagliani por el video que le dedicaron su hijo y su marido en el Día de la Madre: “Te amo, mamá”

La emoción de Lizy Tagliani por el video que le dedicaron su marido y su hijo por el Día de la Madre (La Peña de Morfi, Telefe)

En el Día de la Madre, Lizy Tagliani fue homenajeada en La Peña de Morfi. La conductora, que hace pocos días había expresado su punto de vista sobre la fecha, recibió de manos de Diego Leuco, su compañero al frente del ciclo, un regalo que solo fue el principio de una sorpresa mayor, envuelto en papel de regalo recibió el rompecabezas enmarcado de una foto de una mano de su hijo Tati, a quien adoptó hace pocos meses, junto a la suya y la de su esposo Sebastián Nebot. “¡Las manitos!”, lanzó, al descubrirlo.

Unos minutos después, a través de un video que filmó la producción, apareció su marido encajando las piezas del rompecabezas junto a su hijo. “Mi amor, este es un día muy especial para vos, tu primer Día de la Madre. ¿Te acordás de la primera vez que conocimos a Tati? Teníamos miedo, ansiedad, nos preguntábamos si nos iba a aceptar, si nos iba a querer. Si nos iba a decir ‘papá y mamá’”, rememoró, mientras las imágenes tenían a padre e hijo concentrados en su tarea.

“La primera vez que fuimos al hogar llegamos temprano a la salita donde Tati nos esperaba. Estaba con pantaloncito de jean, una camisita con tirantes. Parecía un muñequito. Nosotros no sabíamos cómo reaccionar. Estábamos conteniendo las lágrimas de la emoción ya que no queríamos ponerlo nervioso. Estábamos congelados, inmóviles. En esas circunstancias, fue él quien dio el primer paso. Nos invitó a jugar. Nos mostró sus autitos, armábamos rompecabezas. Y poco a poco nos fuimos soltando”, rememoró Sebastián, mientras la animadora quebraba en llanto.

La emoción de Lizy Tagliani al ver a su hijo y a su marido en el Día de la Madre (La Peña de Morfi, Telefe)

“Cómo pasa el tiempo, mi amor. Mirate. Ahora sos mamá. ¡Y qué mamá! Estás en cada momento, en cada detalle con él. Desde llevarlo al pediatra, enseñarle a cepillarse los dientes, prepararle la comida y obviamente, consentirlo en todo. Imaginate lo orgullosa que estaría Celestina, tu mamá, de verte como sos con Tati, de cómo le transmitís esos valores que ella te inculcó, esa forma de lucharla, de resiliencia con orgullo de lo que uno es y sin prejuicios ni miedos al qué dirán”, destacó la pareja de la comediante.

“Bueno, mi vida. Te escribía para desearte un feliz Día de la Madre. Vamos a estar siempre juntos pase lo que pase. Y junto con Tati formamos una hermosa familia. Obvio que tenemos nuestras dificultades y problemas, pero todo lo superamos porque tenemos mucho, pero mucho amor. Te amamos”, concluyó, mientras aparecía el esposo de la humorista y el niño celebrando el haber completado el rompecabezas. “Te amo, mamá”, expresó el nene, a pura ternura.

Entre lágrimas, Lizy agradeció el momento y reflexionó sobre la maternidad, la propia y la de su madre, a quien tiene muy presente en su vida a pesar de su fallecimiento antes de volverse famosa. “Es inevitable, primero en pensar en mi mamá que, con sus tan pocas herramientas, todo lo que me dio. Y después en los miles de ‘Tatis’ que necesitan una familia”, comenzó diciendo.

"No pensé en mi vida que iba a lograr esto. Nunca pensé que iba a poder formar una familia”, reflexionó Lizy Tagliani al ver a su hijo Tati y a su marido Sebastián Nebot

“No sé las razones, ni tampoco soy quien para juzgar, pero hay un privilegio, que es el de parir, que lo tiene la hembra y hay un privilegio aún mayor que es el de poder acompañar una vida. Ahí no importa el género. No importa quien uno quiera ser, solamente es poder compartir con él y poder darle lo mejor. Yo no sé cuándo me dicen ‘qué buena mamá que vas a hacer’. No lo sé. Creo que eso lo vamos a vivir en algún momento Tati y yo. Cuando se siente y me diga ‘gracias’ por tales cosas y también por esto que lo hiciste mal”, aseveró.

“Los reclamos y los premios son lo que te hacen una mamá. Me parece que es un diploma que uno recibe casi cuando está por partir, cuando uno ya pasó. Por todo eso estoy muy feliz. No pensé en mi vida que iba a lograr esto. Nunca pensé que iba a poder formar una familia”, afirmó Lizy.

“No soy generacionalmente… Las chicas, las travas, nos imaginábamos o muertas o solas y haber encontrado una familia y una familia tan hermosa, tan llena de todo lo que siempre quise tener: una mesa completa, con peleas, con una cuñada que es la que se encarga de cambiar los vasos porque yo no hago nada, sacar el cuero al que trae la ensalada rusa. Siempre lo soñé”, concluyó.