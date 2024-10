La palabra de la hija de Chiche Gelblung sobre la salud del periodista: “Se está realizando estudios”

María Gelblung, hija de Chiche Gellung, habló de la internación que tuvo su padre: "Está realizándose estudios"

En la tarde de este sábado surgió la información de que el Chiche Gelblung había sido internado. En su ciclo de televisión llamó la atención su ausencia y en diálogo con Teleshow su hija, María Gelblung, llevó tranquilidad sobre cómo se encuentra su padre.

“Está todo perfecto. Estuvo haciéndose estudios”, aseguró, sobre la salud de su padre. “Nada de qué preocuparse”, afirmó la mujer que trabaja como docente y es parte del equipo de producción de su padre. “Tiene estudios pendientes, nada más”, señaló María, que es la hija del medio del periodista junto a su esposa Cristina Seoane, con quienes son padres de Federico (44, licenciado en Administración de Empresas) y de Maggie (32), como la llaman a su “niña mimada”, que fue modelo y es dueña de marca de indumentaria.

“En la semana quiere laburar, así que vino hoy. No puedo decirte nada más porque no pasa nada”, aseveró María, llevando tranquilidad sobre cómo se encuentra el conductor de 70-20-Hoy, el ciclo de El Nueve en el que está al frente y en el que en la tarde del sábado fue reemplazado por una de sus compañeras de programa.

Chiche Gelblung y Cristina Seonae junto a sus hijos, Federico, María y Magdalena, y algunos de sus 7 nietos

“Notarán la ausencia de Chiche Gelblung en nuestro estudio. Él hoy no se sintió bien y por eso decidió quedarse a descansar y a recuperarse. Por supuesto el sábado próximo estará con nosotros. Así que le mandamos un beso”, aseguró la periodista Mercedes Cordero al comienzo de la emisión sobre la ausencia del conductor.

Ángel de Brito a través de su cuenta de X, antes llamada Twitter, se había referido al momento de salud del también animador radial. “Chiche esta internado en el Mater Dei. Entro con fiebre y lo llevaron a terapia. Ya está mejor”, afirmó el conductor de LAM.

En diciembre de 2023, Chiche Gelblung fue internado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei debido a una insuficiencia renal provocada por el uso prolongado de antiinflamatorios que tomaba para tratar el dolor de cadera. Durante su internación, el periodista fue sometido a observación médica intensiva para estabilizar su salud y unos días después fue dado de alta.

Gelblung, quien estuvo internado durante más de cinco días en el Sanatorio Mater Dei, habló por primera vez desde su casa a través de su programa de radio, Hola Chiche. Durante su intervención, explicó que su hospitalización se debió a valores alterados en sus estudios médicos, relacionados con una insuficiencia renal que padece desde hace tiempo.

Chiche Gelblung tras recibir el alta en el Sanatorio Mater Dei

El periodista, a pesar de las recomendaciones médicas de reposo, expresó su deseo de mantenerse en contacto con su trabajo. En su comunicación, Gelblung manifestó su alegría por estar de vuelta en casa y explicó que no había prestado atención a los síntomas que lo llevaron a la internación. “Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola”, comentó, a Infobae.

Además de hablar sobre su salud, Chiche también se refirió al encuentro que tuvo con el presidente electo de Argentina, Javier Milei en su internación. Según el periodista, la visita de Milei fue inesperada y se prolongó por más de una hora. Gelblung reveló que, a pesar de haber estado enemistados en el pasado, el político decidió visitarlo, lo que llamó la atención de los medios y del público.

La noticia de su hospitalización y posterior alta médica se conoció en medio de este encuentro con Milei, lo que generó interés en su estado de salud y en la naturaleza de su relación con el presidente. Justamente, la visita del próximo Presidente de la Nación provocó que se conociera la noticia. Al respecto, Gelblung dijo: “Fue sorpresivo porque no estaba previsto. Y se quedó una hora y pico charlando”. Al mismo tiempo sostuvo que habían estado enemistados pero que más allá de eso el político lo visitó y acompañó por más de una hora.