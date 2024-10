Juana Repetto mostró su sistema para organizar el desorden en la habitación de sus hijos: “Es un caos”

Juana Repetto mostró su sistema para organizar el desorden de sus hijos

Semana a semana, Juana Repetto utiliza sus redes sociales para compartirle a sus seguidores los desafíos que enfrenta como madre. Desde los cambios físicos hasta las dificultades emocionales, la actriz detalla el trabajo que hace al criar a sus hijos. Así las cosas, la artista aprovechó el fin de semana para poner orden a su casa y lo mostró en sus redes sociales. La decisión implicaba doblar y guardar cuidadosamente una “montaña” de ropa de sus pequeños y colocarla en sus respectivos lugares en los cajones o el placard.

“Vamos a organizar este caos”, escribió Repetto en los primeros segundos de su video, mientras se la veía moverse por toda la habitación. Si bien el video estaba acelerado, podía apreciarse las diferentes pilas de ropa que la artista debía ordenar. “Cuando parece que se va acomodando vuelve a aparecer ropa del cielo”, afirmó la actriz para contar por qué parecía nunca terminar de guardar las prendas. A lo largo de la filmación, la joven incluso destacó uno de los problemas que tenía en su ardua tarea: “Medias sin par”, sostuvo junto a un emoji de una cara sufriendo.

Al cabo de 38 segundos, en los cuales incluso tendió la cama, Repetto cumplió su objetivo y dijo: “Bueno, este es el resultado, no está óptimo, pero para lo que estaba, yo creo que está muy bien logrado”. El video llegó pocos días después de que Repetto revelara un momento de angustia tras la renuncia de Grace, su empleada doméstica, quien la ayudaba a mantener el orden en su hogar. Visiblemente afectada por la situación, Juana se volcó a sus redes para desahogarse y compartir el difícil momento que atraviesa, tanto por la partida de la mujer que colaboraba en su casa como por las complicaciones diarias que vive como madre de dos hijos.

La angustia de Juana Repetto por su hijo Belisario

Todo comenzó cuando Juana Repetto, desde el interior de su auto y con los ojos enrojecidos, decidió abrirse con sus seguidores para hablar de lo que estaba viviendo. Con un par de anteojos negros que ocultaban su rostro cansado, la actriz confesó: “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo. Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió y mi casa es un quilombo”. Estas palabras revelaron el impacto que tuvo en su vida la renuncia de la empleada doméstica, una situación que dejó a Juana lidiando sola con las tareas del hogar, además de su ya exigente rol como madre.

Pero más allá de expresar su agotamiento, Juana no pudo evitar referirse también a la complejidad de criar a sus hijos, en especial a Belisario, su hijo menor, quien todavía está en proceso de dejar los pañales y comenzar a usar ropa interior. “Estoy cansada de lavar pantalones cagados y de darle teta toda la noche”, explicó con un tono de frustración. A lo largo de su relato, la actriz admitió que el pequeño está atravesando una etapa en la que necesita más apego, lo que incrementó la demanda emocional y física sobre ella.

Las declaraciones de Juana Repetto no pasaron desapercibidas, y como suele ocurrir en redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Algunos usuarios reaccionaron de forma negativa, minimizando su situación e incluso tildándola de “desbordada” o “exagerada”. Sin embargo, lejos de ocultar su malestar, Juana decidió enfrentar las críticas con honestidad y una dosis de ironía.

Juana Repetto enfrentó las críticas tras su colapso en las redes sociales

“Chicas, las amo, están todas desesperadas, indignadas, mandándome las huevadas que están poniendo de mi llanto de ayer. Y yo entiendo, el que ve en un portal o en la televisión, está agotado de lavar pantalones, llora y dice ‘Esta chica es una pel...’”, expresó Juana, dejando en claro que era consciente de las opiniones que circulaban en su contra. Aun así, prefirió no borrar la publicación en la que se mostraba vulnerable, reconociendo que, aunque en un primer momento se sintió incómoda, su transparencia en redes siempre ha sido bien recibida por sus seguidores: “Ustedes siempre me agradecen tanto que yo me muestre como soy”, añadió.

Juana no se detuvo allí y continuó explicando el contexto detrás de su colapso emocional, resaltando que sus dificultades no se limitaban solo a la crianza de sus hijos. “Hace más de tres años y pico que yo crío con mucha presencia, porque estoy construyendo una casa, porque tengo rota la bacha de mi casa… Me pasaron muchas cosas juntas y colapsé. Y a todas nos pasa, y la que dice que no colapsa, la felicito. Que me pase su receta”, sentenció con tono sarcástico.