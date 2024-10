La tristeza de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot por la muerte de la niñera de su hijo: “Te fuiste, nomás”

La tristeza de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot por la muerte de la niñera de su hijo (Video: Instagram/estefi_pasquini)

La familia de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de la niñera de su hijo Emilio. A través de su cuenta de Instagram, Estefanía compartió un emotivo mensaje para despedirse de quien fue una figura fundamental en su hogar, resaltando el amor y la dedicación que le brindaba a su hijo.

Pasquini compartió un video compuesto por fotografías de la mujer junto a su hijo, donde se lo puede ver comiendo, abrazados en diferentes situaciones. La nutricionista expresó la dificultad de aceptar la partida de la niñera y el dolor que siente por esta noticia: ”Y te fuiste nomás… Le diste pelea con todo, no podías más y querías igual seguir”.

Para la esposa del famoso nutricionista, uno de los momentos más difíciles fue despedirse de la mujer y recordó la última conversación. ”Lo último que te dije es que te quería mucho, pero más te quería desde que te había visto como querías a mi hijo”, escribió la especialista, mostrando la admiración y el afecto que sentía por la manera en que cuidaba del pequeño. Este lazo de amor no solo era hacia su hijo, sino también hacia la familia en general, que la consideraba una parte esencial de su vida cotidiana.

La tristeza de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot por la muerte de la niñera de su hijo (Instagram)

El mensaje de despedida también reveló la incertidumbre que enfrentan ahora como padres. Estefanía expresó su preocupación sobre cómo le explicarán a Emilio la ausencia de alguien tan querido y tan presente en su vida: ”Te vamos a extrañar mucho, nos preguntamos cómo se lo vamos a contar a Emilio”.

Finalmente, Estefanía cerró su mensaje con palabras de agradecimiento, reconociendo lo especial que fue tenerla en sus vidas: ”No siempre nos encontramos en la vida a personas así, gracias”. Este último adiós dejó en claro el lugar que ocupaba en el corazón de la familia Cormillot-Pasquini, más allá de su rol como niñera, siendo una presencia invaluable en la vida de Emilio y un apoyo fundamental para sus padres. La familia ahora enfrentará el desafío de continuar sin ella, llevándose consigo los recuerdos y el legado de amor que Cata dejó en sus corazones.

Estefanía Pasquini se expresó por la salud de su padre

Estefanía está atravesando por un doloroso momento en su vida debido al estado de salud de su padre. La nutricionista y esposa de Alberto Cormillot reveló recientemente que su papá sufre Mal de Alzheimer, a la vez en que también fue diagnosticado de cáncer. Hace algunas semanas, y ante este dramático panorama, se abrió ante sus seguidores de Instagram a través de un largo posteo que compartió junto con una foto con su progenitor.

El emotivo posteo de Estefanía para su padre (Instagram)

“¿Les paso alguna vez esperar algo con muchas ansias, estar feliz que iba a llegar, pero cuando llegó se dieron cuenta de que eso era importante que pasara, pero más allá de eso, vuelve el sentimiento de... OK esto se solucionó, pero falta tanto… Y hasta pensás, ¿de qué me alegro? Hoy fue un sentimiento así. Hoy operaron a mi papá, salió bien, no obstante tenemos que seguir ahora con el tratamiento”, comenzó contando Pasquini.

“Duele ver a mi mamá perdiendo a su marido, porque ya no puede hacer un cuarto de las cosas que solían hacer, ambos jóvenes y están para vivir la vida, aprovechar que ya no tienen una hija que criar y solo un nieto del cual disfrutar, salir, reírse, viajar… Pero pese a tener todo para hacerlo, mi papá tiene contraindicado todo… Porque hace que se pierda más”, reveló Estefanía.

Tiempo atrás había revelado que no solo padece de Alzheimer, sino que también recibió un diagnóstico de cáncer: “Si ya tenía terror de perderlo, porque cada día lo pierdo más, con este diagnóstico enloquecí. Me dormía llorando y me despertaba llorando, ese miedo de no saber cuál de los dos me lo sacaba antes”, dijo al referirse al tema.