Lala Bruzoni, la expareja de Juan Pablo Varsky, habló de la polémica que causó su libro de autoayuda: “No es personal”

María Laura Bruzoni habló luego de la polémica del libro de autoayuda (Video:Instagram/lalabruzoni)

Luego de nueve años juntos, Juan Pablo Varsky y María Laura “Lala” Bruzoni anunciaron su separación a mediados de 2024, en las redes sociales. Desde ese momento, los internautas han seguido de cerca sus movimientos. En las últimas horas, un video que compartió Bruzoni junto a su hija Lupe llamó la atención cuando mostró un libro titulado La ruptura tóxica. Las especulaciones no tardaron en llegar y apuntar a Varsky como el “tóxico”, pero en diálogo con Teleshow, la empresaria desterró los rumores.

“Yo tengo un medio de salud emocional con mucho foco en salud mental. Todo el tiempo traigo materiales de afuera en papel o digitales porque los usamos para producción de notas periodísticas y ejercicios prácticos en talleres”, explicó María Laura, refiriéndose a su proyecto llamado The Gelatina. Aclaró que el libro, aunque trata sobre separaciones, no está relacionado con su vida personal, sino con su trabajo enfocado en la salud emocional. “No es algo personal. Juan y yo tenemos una gran relación. Somos muy buenos amigos, además de papás de Lupi”, aseguró, dejando claro que la ruptura no ha afectado su buena relación con Varsky.

Este detalle se vio reflejado en el mismo video donde, además de mostrar el libro, Bruzoni enseñó varios productos que llegaron a su hogar y reveló que algunos de ellos eran regalos para el periodista deportivo: “En esa historia se saltearon la parte de las sorpresas que había para Juan en la misma caja y le decía a Lupi que las ‘guardáramos para papi’”.

Además, la empresaria aprovechó para destacar la labor de la psicóloga Alina Kastner, autora del libro, y detalló que tenía interés en desarrollar contenido relacionado con los temas que trata. “Esa psicóloga es la uno y está muy de moda el tema del narcisismo y algo queremos hacer. Crack la piba. La re sigo. Sirve para todas las relaciones con madres, padres y esposos”, comentó, destacando la calidad del trabajo de Kastner.

En el video que encabeza esta nota, a Lala y a Lupe se la pudo ver sacando diferentes objetos de la caja, mientras la periodista comentaba algunos de los productos. En un momento del video, Bruzoni mostró el libro y mencionó: “Esto es para compartir en The Gelatina, es un diario para sanar separación”.

El trabajo está compuesto por diferentes ejercicios, como se detalla en la descripción del libro y se menciona la dureza de cada uno de ellos: “Se te plantearán mini ejercicios terapéuticos en forma de preguntas reflexivas para ayudarte a reenfocarte en ti mismo y recuperar algo de control. Se te alentará a responder preguntas difíciles pero necesarias, enfrentar tu propia verdad y ser compasivo con tus emociones”.

Juan Pablo Varsky, Lala Bruzoni y su hija Lala

En sus redes sociales, la empresaria muestra diferentes aspectos de su vida y cuando se dio a conocer la noticia de la separación, en junio pasado, ella aseguró que toda la energía estaba puesta en mantener una relación sana por su hija: “Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida, Lupita. Guardan mucho amor vivido común”.

En ese mismo posteo, agregó: “Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos”. La pareja se conoció en el año 2006, sin embargo, comenzaron a salir en el año 2015 y dos años más tarde decidieron apostar nuevamente por el matrimonio y dieron el gran paso en su relación.

En enero de 2021 nació Lupe durante la pandemia de Covid 19 y, en ese momento, Lala reflexionó sobre su familia que acababa de ensamblarse con la llegada de su beba. Cabe recordar que Varsky es padre de Valentín y Benjamín y Lala es madre de Felipe e Isabel.