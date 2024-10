La salud de Jorge Lanata: culminó una nueva intervención al periodista

Jorge Lanata se encuentra internado desde el 14 de junio

Jorge Lanata continúa luchando por su salud y la información sobre su estado se maneja día a día. Desde el 14 de junio, cuando el conductor ingresó al Hospital Italiano por un cuadro respiratorio, su situación mantuvo en vilo a sus seres queridos y a la comunidad periodística, que sigue paso a paso las novedades y pide por su recuperación.

En la tarde del miércoles 9 de octubre, Lanata se sometió a una delicada intervención quirúrgica luego de presentar un cuadro grave de isquemia intestinal, una condición en la que el flujo sanguíneo del aparato digestivo se ve bloqueado, amenazando la vida misma. Al día siguiente, el Italiano emitió un parte médico en el que anticipaban que quedaba pendiente “una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular”.

En medio del habitual hermetismo con el que se viene difundiendo todo lo referido a su salud, este lunes volvieron a intervenir al periodista. Según pudo saber Infobae, la operación culminó y el periodista se encuentra estable. Esta es la tercera vez que ingresa al quirófano en la última semana. En la primera operación le sacaron una parte del intestino, pero no pudieron unirlo nuevamente por el riesgo que implicaba. La segunda fue una intervención exploratoria para conocer el estado de la zona y definir los pasos a seguir. Este último ingreso a quirófano, que se dio esta mañana, tenía como fin unir el órgano pero debieron extraerle diez centímetros más del intestino. Los médicos del Hospital Italiano decidieron que intentarán completar el procedimiento el miércoles.

La evolución de su salud

Se cumplen cuatro meses de la internación de Jorge Lanata

Previamente, en la mañana del viernes Elba Marcovecchio fue abordada en la puerta del hospital por la guardia periodística que quería saber detalles de la situación de su marido. Y ante la consulta de cómo estaba evaluando el día a día de Jorge, internado hace casi cuatro meses, la abogada no pudo evitar sensibilizarse: “Posibilidades médicas hay, yo me aferro a eso, él es un gladiador. Me aferro a eso y, también para todos los que somos creyentes, existe el milagro. Pero hay posibilidades médicas y hay que seguir. El parte médico de hoy lo veremos con el tema de la operación, me da muchos nervios que lo operen, pero es normal. Todos debemos estar con los nervios normales que genera, esta no es una operación menor”.

El procedimiento al que fue sometido Lanata el miércoles, una cirugía laparoscópica, tenía un objetivo claro: restaurar el paso de sangre hacia sus intestinos y evitar complicaciones mayores. En este panorama, el periodista de 64 años, un hombre que demostró una resistencia sobrehumana en repetidas ocasiones, volvió a enfrentarse a un nuevo desafío de salud, uno más en una larga lista.

Pero el dramatismo de la situación no solo recaía en los quirófanos. Al otro lado de la puerta, Elba, con la voz quebrada, compartió lo que fue esa jornada de incertidumbre: “Yo estaba cuando pasó. Ya son 117 días. Cada vez que Jorge tiene algo, me pongo muy nerviosa. Todos acá en el hospital lo saben”, confesó. Es inevitable la tensión que trae consigo cada complicación en la salud de su esposo, pero, como lo expresó ella misma, la esperanza se mantiene firme. “Yo tengo mucha fe.” Esta no es la primera vez que el periodista lucha por su vida. “Nosotros juntos llevamos diez internaciones, y esta es la tercera del año”, dijo la abogada, al revelar la cruda realidad de los últimos tiempos. Diez internaciones, una cifra que no deja de asombrar.