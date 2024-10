El testimonio de Dalia Gutmann sobre cómo enfrentó el cáncer de mama: “Lo importante era estar viva”

Dalia Gutmann recordó el momento en que descubrió que tenía un bulto en uno de sus pechos (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

En Almorzando con Juana (El Trece) Juana Viale aprovechó para mencionar que octubre es el mes de concientización del cáncer de mama. Ante la mención de este tema, una de sus invitadas, Dalia Gutmann, se refirió a cómo descubrió que tenía un tumor maligno en 2015. “El cáncer tiene algo muy loco que es que no te duele nada”, expresó la comediante.

A casi una década de este hecho, Dalia recordó ante los comensales: “Me pasó a mí cuando estaba de viaje en Perú. Me fui a bañar, me toqué un bulto en uno de mis pechos y, afortunadamente, tuve una reacción rápida y le escribí al ginecólogo. Me hice un estudio y me dijeron que tenía un tumor pequeño”. Enfrascada en su experiencia, la actriz continuó: “Era tan chico que en una mamografía previa no pudieron detectarlo. Sin embargo, lo encontré a tiempo, por lo que tuve que tomar una medicación, llamada tamoxifeno, durante cinco años. Si bien esto trae sus consecuencias físicas, lo importante era estar viva”.

Su vivencia la llevó a reflexionar sobre la importancia de ser precavido ante esta enfermedad. “Es algo que, lamentablemente, les ocurre a muchas mujeres. Da la sensación que cada vez a más, o tal vez se descubre más que antes, pero detectado a tiempo se puede curar”, explicó la humorista mientras la escuchaba con detenimiento la nieta de Mirtha Legrand. En ese momento Juana se mostró reflexiva: “Yo me imagino que te bañas un día, te encontrás eso, que de un día para el otro aparece. ¿Qué sentís de distinto?”. Por su parte, su invitada respondió: “Vos estás así, igual que siempre… En mi caso fue en el pecho, que te palpás, ves un bultito y decís: ‘Che, ¿qué pasa acá?’”.

La humorista se sinceró ante Juana y le contó la importancia de concientizar sobre la enfermedad (Almorzando con Juana - El Trece)

Sosteniendo esa misma línea, la pareja de Sebastián Wainraich agregó: “Los seres humanos, que a veces queremos hacernos los bolud... con lo que nos ocurre, muchos nos dejamos estar y es la peor decisión. Quizás vas tres años después al médico y se transformó en algo tremendo. Por eso es tan importante concientizar y no dejarse estar”.

También Dalia volvió a hacer hincapié en la importancia de hacerse estudios clínicos. “A partir de los 40 se realiza una ecografía por año y, si tenés antecedentes en la familia, antes de esa edad”, aseguró la standupera respecto a los cuidados ante un posible cáncer de mama. A su vez, comentó: “También escuché de varios pacientes que fueron al médico y los pasaron por alto. Les dijeron ‘no pasa nada’”.

Ante la mención de los diagnósticos erróneos, Juana acotó: “Es un instinto. ¿Vieron? Cuando uno piensa: ‘No me terminó de cerrar la explicación o el diagnóstico, yo siento que…’”. La postura de la animadora fue respaldada por la doctora Stella Maris Cuevas, otra de las invitadas de la tarde. Con un tono firme, la especialista en otorrinolaringología sentenció: “O por ahí te puede decir que tenés una predisposición genética, pero en realidad no es así”.

En 2020, la humorista dio a conocer por primera vez su diagnóstico ante los medios (Crédito: Santiago Saferstein)

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez en que Dalia se refirió a su cáncer de mama. Hace cuatro años, en una entrevista con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), ella explicó el motivo por el que tardó en hablar el diagnóstico que tuvo. “Nunca lo conté públicamente porque nadie me lo preguntó, no porque me daba vergüenza, no porque lo quería ocultar. Sí me interesa comunicar que la saqué muy barata porque la agarré a tiempo”, expresó luego de sincerarse sobre el diagnóstico que marcó su vida y la llevó a percatarse de la importancia de concientizar al respecto.