Bake Off Famosos: Verónica Lozano y Maru Botana se dieron un beso en plena emisión y descolocaron a Wanda Nara

Durante la emisión del martes de Bake Off Famosos (Telefe) se produjo un momento inesperado capturó la atención de todos. En medio de un nuevo desafío culinario, Verónica Lozano y Maru Botana sorprendieron a sus compañeros y a los jueces al compartir un beso, lo que dejó a la conductora Wanda Nara visiblemente anonadada. Todo ocurrió mientras los concursantes se enfrentaban a la tarea de hornear galletas inspiradas en su infancia, con un tiempo limitado de 50 minutos para completar con la decoración que los participantes decidieron.

Tan solo les quedaban 10 minutos para finalizar el postre elegido para esa emisión. Esto desató el nerviosismo entre los competidores, quienes intentaban llegar con la entrega. Mientras uno de ellos, Eliana Guercio, intentaba apurar la cocción de su plato, Verónica fue a buscar un pico para la manga decorativa. En un intento de agregarle humor a la situación, la conductora se acercó a la concursante y le dio un beso en el cachete.

Si bien estaba lejos de cumplir con su pedido, Wanda continuó reluciendo su faceta divertida ante las cámaras y causó una gran cantidad de risas entre los presentes en la carpa. “¡Quiere un pico!”, lanzó, en un doble sentido, al referirse a Lozano. Acto seguido, una de las jueces, Maru, se acercó a ver qué estaba ocurriendo y la presentadora volvió a insistir en que quería “un pico”. Sin permitirle salir de su asombro, Nara exigió: “¡Está buscando un pico! ¡Dale vos uno!”.

Sin dar vueltas, la pastelera accedió al pedido de la animadora y se acercó al rostro de Verónica. Ambas se dieron un breve beso en los labios y sorprendieron a la hermana de Zaira Nara, quien no pudo evitar soltar un grito lleno de emoción. Originalmente, su pedido surgió debido a que le faltaba un elemento para decorar su postre, por lo que no dudó en expresarse luego de lo que ocurrió entre ella y la conocida cocinera. Detrás de escena, la jugadora se refirió al particular gesto que protagonizó con ella y, con un toque de ironía, comentó: “Les pedí un pico y bueno…”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la temperatura se elevó en el certamen. Tan solo unas emisiones atrás, L-Gante fue a visitar el reality y provocó chispas entre los presentes. Entre las dos figuras se metió Wanda, quien les sugirió: “¿Lo ves como un galán? Hagan una escena improvisada. Él te va a seguir, pero tiene que finalizar con un beso”. El referente de cumbia 420 aprovechó que estaba Andrea del Boca y creó una escena que parecía salida de una telenovela.

Ante las cámaras, el compositor y la actriz encarnaron una apasionante escena de ficción. “La verdad que desde que te vi me enamoré de vos. Esos ojos me atraparon”, expresó, sumida en su papel, la protagonista de Perla Negra ante el artista. Por su parte, él acotó: “¿Y mis dientes?”. Lejos de reírse, ella continuó y le dio una respuesta afirmativa. Esto dio a lugar a que el intérprete de “Antes que me vaya” acercara su rostro y culminara con el pedido que les hizo la conductora del certamen.

Entre gritos y aplausos, la dupla se separó y dio por finalizada su improvisación en medio de la carpa y Andrea continuó con la preparación del plato de ese entonces. Sin embargo, ella no pudo evitar referirse a los dotes artísticos del cantante. Con un tono pícaro, del Boca aseguró: “Y me dio un muy buen beso. Me comió la boca. Llegué con el Chape tour a Bake Off. En todos los episodios tengo uno nuevo “.