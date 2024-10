El tierno gesto de la hija de Roberto García Moritán, a días de renunciar a su cargo y separarse de Pampita

La hija de Roberto mostró su apoyo ante el difícil momento que atraviesa a nivel personal y laboral (Instagram)

Desde hace semanas, Roberto García Moritán se convirtió en el centro de atención en el mundo del espectáculo y de la política. Tras su escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain, el empresario gastronómico se vio obligado a renunciar a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado viernes luego de varias versiones que indicaban que iba a tomar esa decisión. En paralelo, su situación le dio lugar a que varias voces de su círculo cercano opinen al respecto. En medio de este panorama, su hija, Delfina, fruto de su relación con la empresaria Milagros Brito, salió a demostrarle su cariño con un emotivo gesto.

Si bien la joven se caracterizaba por mantener un perfil bajo, esto no le fue impedimento para salir en defensa de su padre. A través de su cuenta de Instagram, la adolescente realizó una captura de una foto y la subió a sus historias. Junto a esta, Delfina escribió “Pa” en alusión al exfuncionario público. Además de un emoji de corazón rojo, la joven aprovechó para elegir una postal donde se podía apreciar a Roberto, a su hijo Santino y a ella años atrás disfrutando de un momento en familia.

Además, en la imagen que la hija Moritán subió a sus historias se pudo apreciar que en la captura de pantalla se encontraba la canción “Pa” de Tini Stoessel, en ese tema la compositora expresaba íntimamente sus emociones y, además, aprovechó para homenajear a su propio progenitor, Alejandro. En ese sentido, la adolescente del exministro intentó dejar en claro su apoyo tras su reciente ruptura de la mamá de su hermana, Ana, y su salida del gabinete porteño.

El tierno gesto de Delfina a su papá a través de las redes sociales (Instagram)

Si bien no hizo alusión directamente a dichas cuestiones, lo cierto es que la joven supo mostrarse unida a su familia ensamblada en los últimos años. Durante el matrimonio de su papá y Pampita, ella no solo los invitó a su última fiesta de cumpleaños y vacaciones en compañía de sus hermanastros, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, sino que también los hizo parte de su reciente carrera en el mundo del modelaje. Por su parte, la panelista de Los 8 Escalones (El Trece) dejó en claro su afecto por la muchacha. Tras su debut en las pasarelas, la propia Ardohain se encargó de hacérselo saber a través de una publicación que realizó en su cuenta personal hace unos años. “No hay más linda”, aseguró en ese entonces en la sección de comentarios.

Durante el matrimonio de su padre y la modelo, Delfina se mostró unida a su familia ensamblada

Cabe recordar que la muchacha no fue la única en hacerse notar en medio de la situación de Roberto. Tan solo unos días atrás, su mamá y exmujer del político, Milagros, se metió de lleno. Luego de verse rodeada por versiones cruzadas respecto al divorcio que tuvo lugar hace más de una década, la hija del fallecido banquero, Jorge Brito, se expresó. “Es importante para mí que no se pongan palabras en mi nombre”, escribió en un breve comunicado el jueves pasado.

Roberto García Moritán y Milagros Brito cuando contrajeron matrimonio

En alusión a las presuntas dificultades que atravesó durante su ruptura con el padre de sus hijos mayores, Brito continuó: “Mi relación con Roberto fue siempre con mucho amor, compañerismo y respeto. Nuestro divorcio en el 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes”. En un intento de alejarse del proceso legal que está atravesando su exmarido con Pampita, ella aseguró: “Juntos priorizamos por sobre todo a nuestros hijos y a seguir compartiendo la vida familia”. Y respecto a su visión sobre el exministro porteño, ella sentenció: “Es una excelente persona, un hombre de bien y un gran papá”.