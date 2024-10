La reflexión de Soledad Fandiño tras su diagnóstico de cáncer de mama: “No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa”

Soledad Fandiño y su hijo, Milo, recibieron mensajes de un oráculo. "Milo dice que me estoy transformando, que soy una mariposa", contó

El pasado 30 de septiembre, Soledad Fandiño (42) contó a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama. “No es fácil, pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”, dijo la madre de Milo (10), fruto de su relación con René Pérez.

Este domingo, a poco de que se conmemore el día internacional de concientización sobre el cáncer de mama, la actriz volvió a aparecer en su Instagram con una reflexión acerca de la transformación física y personal que está atravesando. “A veces, el cambio empieza por fuera, pero se siente muy profundo por dentro. Mi cuerpo cambió, pero a su vez sé que gracias a eso está sanando. Me acepto y me voy adaptando a este nuevo presente. Hay días mejores que otros, a los días de incertidumbre los reconozco, me abrazo, los atravieso, y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram al que acompañó con unas imágenes suyas sonriendo y luciendo una flor amarilla en el cabello.

“Quiero usar mi tiempo, mi mente y mis recursos para ver todo lo bueno y para inspirar a los demás. Como me dijo Milo hoy: ‘Te estás transformando mamá, sos una mariposa’. Hoy decido probar algo nuevo, ‘caminar distinto’, divertirme y encontrar belleza en las pequeñas cosas maravillosas, porque la vida es eso: un viaje lleno de cambios, sonrisas y sorpresas, con muchos momentos para disfrutar, estar agradecidos y ser felices”, siguió la modelo y actriz. Y cerró: “Cada vez que me vean sonreír es porque sigo apostando a la alegría, a la energía positiva, y a vivir cada día con el corazón abierto”.

En paralelo, la rubia compartió algunas historias de Instagram en las que se la ve consultando un oráculo junto a su hijo. “Déjate llevar”, se lo escucha decir al pequeño mientras saca una carta de un mazo. “¿Qué significa eso?”, quiso saber el niño. “Que dejes pasar, que fluya”, la contestó ella entre risas. “Entonces, ¿no estoy fluyendo?”, siguió Milo risueño. Luego llegó el turno de ella, quien compartió la carta que sacó, en la que se ve una mariposa y se lee: “El espíritu de la mariposa. La transformación es hermosa”. “Milo dice que esta es mi carta”, concluyó Fandiño.

La publicación de Soledad Fandiño, en pocas horas, sumó más de 34 mil "Likes" y muchos comentarios de sus seguidores

Tras hacer público su diagnóstico, hace una semana, Fandiño destacó la importancia de escuchar al cuerpo y seguir la intuición, ya que fue esta sensación la que la llevó a buscar atención médica. “A veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo”, expresó.

También reflexionó sobre el impacto emocional del diagnóstico, señalando que las palabras de los demás pueden ser dolorosas o generar miedo, pero enfatizó la importancia de no dejarse paralizar por el temor.

En paralelo, agradeció el apoyo recibido de amigos y seguidores durante este difícil proceso. “Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”, afirmó y manifestó su intención de utilizar sus redes sociales para proporcionar información y recursos útiles a otras personas que puedan necesitar orientación sobre el cáncer de mama. “Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo o que, simplemente, necesiten saber más sobre el tema”, escribió en su publicación.

La actriz, conocida por su participación en producciones como Argentina, tierra de amor y venganza y Fanny la fan, recibió numerosas muestras de cariño y apoyo de colegas. “¡Vamos, Sole!”, le escribió Andy Kusnetzoff. “Dale, Sole hermosa. Fuerza”, le dedicó Jimena Barón, mientras que Floppy Tesouro le dejó emojis de fuerza y de corazón. “Sos alta guerrera. ¡Fuerzas y amor siempre!”, le dejó Hernán Alegre, quien fue su coach durante su paso por Bailando 2018.