Las confesiones de Roberto García Moritán sobre sus inicios con Pampita: “Entendimos que no había lugar para engaños ni mentiras”

En una charla íntima con Sebastián Soldano el empresario y político hablo de su vida. Nació en New York y creció cerca de Ginebra. Llegó a la Argentina con un acento extraño que le valió el apodo de “el Suizo”. Siempre quiso ser como su padre pero aprendió a decirle “te quiero” en la adultez. La lección de su abuelo que “murió de amor”. El motivo del fin de su primer matrimonio y los siguientes 13 años “sin amar”. Cómo sedujo a Pampita durante un mes de videollamadas. “La misión” con la que nació Ana, su tercera hija.

Hace tan solo una semana Pampita y Roberto García Moritán oficializaron su separación no exenta de polémicas. En medio de rumores de infidelidad y de graves acusaciones que terminaron en la renuncia del funcionario este viernes, el economista en una entrevista en A solas de Teleshow de 2022 se abrió sobre su vida, su familia y terminó contando cómo nació el amor con la conductora.

Allí recordó cómo consiguió que “la chica de sus sueños” se convirtiera en su novia, para luego convertirse en su esposa y la madre de su hija Ana. “Carolina siempre había sido un ideal para mí: la mujer más espectacular, carismática y bella este mundo”, detalló en aquella entrevista. “Una mañana estaba en viaje hacia Rosario con Marcos, mi socio. En esos momentos en que uno maneja en la ruta y van y vienen figuras y pensamientos, de repente se me cruzó la imagen de Pampita... Por entonces, Pampita. Y al comentárselo me dijo: ´¡Llamala!´. Le respondí: ´¿Y cómo se llama a Pampita?´. ´Leí por ahí que acaba de separarse´, me insistió. Entonces recordé que teníamos alguien en común: Oriana”, contó.

“La mensajeé a mi amiga: ´Creo que soy el mejor partido para tu amiga´. Ella me contestó: ´¿Sabés que sí?´. Y al rato recibo una solicitud de seguimiento en Instagram... ¡Pampita!”, relata. Aceptarla le tomó un tiempo. “No lo sé, por esas cosas de hombre o por pensar que sería una buena estrategia, qué se yo... Como si más o menos demora hubiese cambiado algo”, reveló. “Caro lo hizo muy fácil y la charla fluyó naturalmente”.

La propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita en 2019

“Un mes y algunos días” duraron sus charlas virtuales. “Un período en el que muy pronto pasamos de escribirnos poco a vernos mucho a través del Facetime y durante horas”, reveló. “Fue tiempo suficiente como para contarnos nuestros sueños, expectativas y hasta los límites en el amor. Porque pudimos decirnos todo eso que ya no queríamos en ese aspecto. Los dos pretendíamos una familia, no estábamos para boludear. Ya era momento de reordenar los respectivos cuadros amorosos y de volver a dar otra chance a una relación”, aseguró, por aquellos años. “Desde el primer instante entendimos que debíamos ser honestos, directos y apuntar al mismo objetivo. Ya no había lugar para engaños ni mentiras”.

El empresario señaló con humor un obstáculo que ella vio al principio de la relación. “Caro creía que yo era demasiado viejo para ella”, reveló. “Estaba acostumbrada a salir con hombres más jóvenes, un aspecto que a mí no me importaba nada”. Entonces, una noche fue a su encuentro. “Tenía más vergüenza que yo, que me sentía demasiado envalentonado. Quizás porque tomé el encuentro como la continuación del proceso de crecimiento que el vínculo venía teniendo de forma telefónica”, describió su primera cita.

“Ni bien Caro subió al auto la tomé de la mano. Así de directo. Y le pareció muy raro. Se inhibió”, rememoró. La llevó “a un lugar” que tenía preparado, del que prefirió no dar detalles y reveló que le cocinó: “Sabía que a ella le gustaban las pastas con salsa de tomate... Es una chica muy simple para la comida”. Contó que cuando la dejó en su casa le dijo “te busco mañana” y aquello los acercó aun más.

En la charla con Sebastián Soldano García Moritán se sinceró al contar que habían pasado “tres o cuatro días” de aquel primer encuentro cuando supo que se casaría con Carolina. “La vi arrancando con sus propias manos el empapelado del cuarto de mis hijos”, relató. Ella lo ayudó a renovar los cuartos de sus hijos y aquel gesto lo conquistó aun más.

“Los cuartos aun lucían como de niños por esa negación que uno tiene al avance de las etapas”, analizó, mientras destacaba que Pampita “me empuja siempre a un poco más”. “Carolina le dio otra dimensión a mi proyecto entendiendo a la perfección lo que yo necesitaba. Fue la artífice del gran cambio de esos ámbitos, tan íntimos, con una sabiduría y una intuición descomunales. Recuerdo que la miraba pintar, proyectar y ordenar, y pensaba: ´Quiero vivir con esta mujer y aprender todo de ella’”, reveló.