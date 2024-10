La palabra de Nicole Neumann cuando le preguntaron por Pampita y su separación de Roberto García Moritán: “No es lindo de ver”

Nicole Neumann habló de la separación de Pampita con Roberto (Video: América TV/LAM)

Hace una semana Pampita y Roberto García Moritán anunciaron en sus redes sociales el final de su matrimonio. Luego de su viaje a Chile, la modelo regresó a su trabajo como jurado de Los 8 Escalones (El Trece), donde se encontró con Nicole Neumann, quien fue abordada por los móviles y se refirió a la escandalosa separación.

En el inicio de sus carreras las dos modelos tuvieron una relación tensa, plagada de peleas, pero con el paso del tiempo lograron dejar el pasado atrás y comparten espacios de trabajo. Luego de grabar una nueva edición del ciclo de Guido Kaczka, Nicole fue consultada por la separación de su compañera “No sé, no me meto en cosas ajenas. La vi bien, profesional, haciendo su trabajo”.

Cabe recordar que cuando Nicole se separó de Fabián Cubero usó las capturas de pantalla de los chats para mostrar el régimen de vista que tenía con el exjugador de fútbol, una jugada que la conductora de El Hotel de Los famosos también utilizó para dejar en claro las fechas de su ruptura con Moritán. Como no podía ser de otra manera, le preguntaron acerca del paralelismo entre estos dos hechos: “Creo que cada pareja es un mundo, cada separación también. No encontré nada en común, solo vi eso”.

El cronista de LAM, Rodrigo Bar, quiso saber si había tenido la posibilidad de charlar con su compañera de trabajo y fue categórica en su respuesta: “No. Nos vimos ya para empezar a grabar directo y cuando terminamos me fui corriendo para alimentar a mi niño”. A pesar de las preguntas que le hicieron, se mantuvo firme en su postura de no opinar acerca del tema ni de la renuncia de Roberto a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Nicole Neumann se refirió a la separación de Pampita con Roberto García Moritán

Tanto Pampita como el exministro tomaron la decisión de no dar declaraciones ante la prensa con la intención de preservar la familia que formaron durante los cinco años que estuvieron casados y Nicole no dudó en apoyar esta decisión: “La verdad que no lo conozco. No sé la interna, pero creo que siempre que cualquier persona elija primero a la familia es lo que está bien. Es lo que haría yo también”.

“Siempre es feo que alguien la pase mal y más con un tema familiar, con cosas que duelen, no es lindo ver a nadie en ese momento”, fue la respuesta que dio a la pregunta de si le conmovía la situación actual de la bailarina y conductora. Uno de los rumores que corrían alrededor del futuro divorcio de la expareja estaba en torno a una serie de supuestos engaños por parte del exfuncionario público, quien se encargó de desmentirlos. “¿Vos perdonarías una infidelidad?”, le preguntaron. “Uh, qué pregunta. No sé, la verdad no sé. Es muy difícil, hay que estar ahí en el momento”, dijo con una risa incómoda y se despidió del móvil.

Minutos antes de las declaraciones de la expareja de Fabián Cubero, Pampita habló con la prensa presente en la puerta del estudio y nuevamente dejó en claro su postura de proteger a la familia: “No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nunca nada en ningún lado. No va a pasar ni esta semana, ni la que viene. Nunca”.

Luego agregó con los ojos vidriosos: “Me apoyo en mis hijos que son mi motor y me dan fuerza para todo. Por suerte tengo esa fuente de amor que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar y de salir adelante”.