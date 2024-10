Lali Espósito opinó sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán y recordó la jugada propuesta que le había hecho la modelo

Lali Espósito apoyó a Pampita tras su separación con Roberto García Moritán (Video: Pop FM/La Negra en la Pop)

A cuatro días de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán, el tema se ha convertido en el escándalo del año. Desde la confirmación de los protagonistas en sus respectivas cuentas de Instagram, la polémica escaló y se instaló en cada una de las redes sociales. Con ese panorama, este miércoles, Lali Espósito opinó de la ruptura y contó a quién apoyaba en este complicado momento.

En medio de su éxito por el lanzamiento de su canción “Fanático”, Espósito fue como invitada a La Negra en la Pop (Pop FM), conducido por la Negra Vernaci. “Hay que tener huevos para engañar a semejante minón. Pampita, estamos con vos en todas. Yo la amo”, comenzó diciendo la exCasi Ángeles al comentar el tema.

Al hablar de la relación entre la artista y la modelo, el influencer Martín Rechimuzzi recordó el divertido ida y vuelta que protagonizaron luego de que la conductora afirmara que elegiría a Lali para pasar una noche de pasión. En ese sentido, la intérprete de “Disciplina” expresó: “Ella es muy heterosexual tengo entendido, pero le preguntaron con quién estaría si tuviera que elegir a una mujer y dijo ‘Lali’. Yo encantada”.

Pampita eligió a Lali Espósito para pasar una noche de pasión: la picante respuesta de la cantante

Fue entonces cuando la Negra Vernaci acotó: “Igual, de verdad, si te animás a ca... a Pampita… Pero ¿quién te dio tanto…? ¿El tupé?”, comentó enojada la conductora. “Un espanto”, acotó Lali.

En los primeros días de este año, la jurado del Bailando 2023 participó de un juego de preguntas al ser invitada al programa de streaming Rumis, de La Casa. “Tengo una pregunta para vos, Caro: si tenés que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda, o que te parezca atractiva, le darías un beso”, comenzó diciendo Juariu. Y Pampita, respondió con otra pregunta: “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”. “Claro, una mujer que digas: ‘me calienta’”, agregó Juariu. Entonces, la exmujer de Benjamín Vicuña fue contundente: “Lali”.

Enseguida agregó: “Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba”. De inmediato, mirando a la cámara continuó con un mensaje a la artista. “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres”, aseguró entre risas. “Pero... si hay que apostar... ¿Pero la viste bailando en el escenario?. No, no, diosa”, afirmó Carolina asintiendo con la cabeza ante los comentarios de los influencers: “Chape tour”.

Por primera vez Lali Espósito habló de su tweet hacia Javier Milei (Video: Pop FM/La Negra en la Pop)

Las declaraciones de Pampita no tardaron en viralizarse por redes sociales, sorprendiendo a los fans de Lali. Así fue como el tema llegó a la cantante. Por medio de su cuenta de Twitter, la artista escribió sin filtro. “Che, díganle a Pampa que yo re toy eh”, expresó divertida junto a varios emojis de caritas felices y varios corazones. Luego completó: “Diosaaaa”.

En su paso por el programa conducido por la Negra Vernaci, Lali también se refirió al detrás de escena de “Fanático” y habló por primera vez del tweet que generó el enojo del presidente Javier Milei y los seguidores del partido. El inicio de esta historia se remonta al 13 de agosto del año 2023, el día que el partido de la Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO. Ante esta noticia, Lali usó su cuenta de X para expresarse al respecto y escribió: “Qué peligroso. Qué triste”. Así las cosas, un año después, la joven hizo referencia a esta discusión, que tuvo varias idas y vueltas.

“Yo me había expresado, como todos podemos hacer, el año pasado, algo que sabemos todos, chicos, mi tweet que la verdad, me quiero hacer una remera con eso. Pero se arma ese quilombo y empieza a crecer”, afirmó la cantante. Sin dar detalles acerca de por qué esa elección de palabras, Lali habló de la gran división que hay en cuestiones políticas y adjudicó a esto el enojo: “Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos, el que sí yo digo esto entonces es por qué pienso eso. Las veredas y las veredas de enfrente”.

“Veo el funcionamiento y digo ´Ah mira, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente´. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: ´Qué fuerte´”, relató la cantante. Por otro lado, confesó que este episodio no le pasó inadvertido: “Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación”.