Fue a The Floor, celebró la victoria con su abuela y conmovió a Guido Kaczka: “¡No se los saca nadie!”

La felicidad de la participante y su abuela dejó sin palabras a los presentes en el estudio (Video: The Floor - El Trece)

Durante el prime time de la noche, Guido Kackza logró instalarse como conductor y entretener a la audiencia con sus apariciones en The Floor (El Trece), donde se destaca por sus particulares reacciones, en especial, al escuchar las historias de vida o llamativas respuestas de los participantes. En esta ocasión, el animador se vio completamente conmovido por la celebración de una abuela y su nieta, Camila, quien se robó el corazón de los televidentes y los presentes en el estudio.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la competidora, quien representaba la categoría de “Accidentes geográficos”, lo dio todo para arrasar en el certamen y enorgullecer a su abuela, que estaba en la tribuna. Luego de adueñarse de las secciones de sus contrincantes, la joven se enfrentó a la última ganadora del ciclo, Antonela. “Mucha suerte. Este es el duelo final: apodos de famosos”, dijo Guido.

La primera en responder fue su oponente. “Karina La Princesita”, comentó la muchacha, quien acertó. Camila se vio con una desventaja en su turno, ya que dijo “paso” al desconocer cómo se llamaba la celebridad previamente mencionada. Sin embargo, se recompuso rápidamente al pronunciar a la Mona Jiménez. Además, la suerte le jugó en contra a la otra concursante, que, tras verse imposibilitada de contestar correctamente, quedó afuera.

En consecuencia, los tres millones de pesos fueron para Camila. “¡Sí, gané! ¡No lo puedo creer!”, expresó, a los gritos detrás de cámara, al darse cuenta de que se había llevado el premio. Su emoción fue compartida por Guido, quien lanzó: “¡Lo hizo! ¡Ella ganó! ¡Tres millones de pesos que no se los saca nadie!”. Las palabras del presentador fueron interrumpidas abruptamente cuando notó que la acompañante de la jugadora, su abuela, se acercó a abrazarla desde las escaleras.

Con la ayuda de la gente, la abuela de Camila bajó de la tribuna y se acercó a festejar con su nieta

Con la ayuda de las personas de la tribuna y su bastón, la mujer caminó lentamente al centro del estudio y, una vez que llegó a destino, besó a su nieta y compartió un fuerte abrazo con ella. Conmovido por el festejo de la dupla, Kaczka celebró: “Ahí está con ella. Señoras y señores, tres millones de pesos para la abuela y Camila”. En paralelo, los competidores se acercaron a ellas y las cámaras capturaron el momento en que las rodearon para transmitirle sus buenos deseos.

Esta no fue la primera vez en que Guido se emocionó en el programa. Tan solo unos días atrás, el anfitrión presenció el romántico gesto de la pareja de una participante, Nadia. La situación surgió cuando le consultaron a la muchacha con quien había ido al estudio. Sin entrar en detalles, ella expresó: “Con mi amorcito”.

El novio de la competidora se acercó a entregarle un ramo de flores (The Floor - El Trece)

Esto desató la curiosidad del animador, que se acercó a interactuar con su novio. “Ey, amorcito, ¿qué hacés con las flores? Ah, ¡estás a full! ¿Qué? Tenés unas flores para darle?”. Si bien al principio el gesto lo tomó por sorpresa, Kaczka no tardó en invitarlo a que se una al piso. “Vení a dárselas. Pero, claro, si tenés las flores ahí, ¿qué vas a esperar? No importa el resultado del duelo. Claro, lo que importa es el amor, chicos”.

Sin dar vueltas al asunto, el hombre dejó su lugar en la tribuna y se acercó al centro. En medio de un clima con tintes románticos, el novio de Nadia entregó el ramo y le dejó un beso en la mejilla. Descolocada, la competidora expresó: “No puedo hablar, no puedo hablar”. Luego del gesto, su atención fue directo al duelo y, para su alegría, salió victoriosa en esa ronda. Sorprendida, la chica aseguró: “No solo me va bien en el juego, sino también en el amor”.