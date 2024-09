El incómodo momento de Cristian Castro con Susana Giménez

Incómodo momento de Susana Giménez y Cristian Castro

Este domingo, Cristian Castro y su pareja Mariela Sánchez se presentaron en el emblemático programa de Susana Giménez para hablar sobre su relación, los desafíos que enfrentaron en el pasado y los planes que tienen para el futuro. La entrevista, que prometía ser un recorrido por su historia de amor, se tornó inesperadamente incómoda cuando la conductora decidió recordar un episodio que marcó un momento de quiebre, un instante que llegó a los medios y que dejó a las claras la crisis de la pareja.

Mientras hablaban sobre el difícil periodo en que estuvieron separados, la diva hizo referencia a unos polémicos audios que se filtraron en aquella época, donde Mariela hacía comentarios despectivos sobre el cantante. Con su estilo directo, Susana le recordó a Cristian que en esos mensajes se referían a él como “gordo”. Castro, manteniendo el tono ligero, respondió entre risas: “¿Estoy gordo?”, intentando disipar la tensión en el ambiente.

Sin embargo, Susana no dejó el tema allí. Con su característico tono de humor, profundizó en los detalles de los mensajes que había enviado Mariela durante su separación, al recordarle las palabras duras que ella había utilizado: “Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas. Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica”. Mariela Sánchez, visiblemente incómoda, admitió el error públicamente y expresó que había pedido perdón tanto en privado como en público por sus comentarios. “Sí, le pedí perdón y también lo hice públicamente”, confesó, al referirse a los tiempos difíciles que lograron superar.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se presentaron en el programa de Susana Giménez (Prensa Telefe)

Cristian, por su parte, intentó llevar el momento con humor, aunque no pudo evitar un comentario que reflejaba cierto malestar: “Qué picante, Susana. Picante”. A pesar de la incomodidad, la pareja consiguió mantener una actitud conciliadora, lo que dejó en claro que su amor supo resistir las dificultades.

En estas grabaciones, la empresaria inmobiliaria relataba detalles íntimos de su relación con el cantante, acusándolo de comportamientos agresivos y despectivos. Entre las críticas más fuertes, lo califica de “gordo sucio” y lo acusa de “denigrar a las mujeres” y de tener inseguridades cuando está con alguien que llama la atención.

Según algunas versiones, los audios los habría enviado en el período que el artista estuvo con la tucumana Ingrid Wagner. “Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, dice uno. “Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”; “Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí”, son algunos de los mensajes que se le escucha decir a Mariela.

Los Tremendos Audios De Mariela Sánchez Contra Cristian Castro

El reencuentro y los planes de futuro

Durante la charla, Mariela también reveló detalles sobre su reconciliación. Después de un periodo de distanciamiento, el reencuentro se produjo en Buenos Aires, un punto de inflexión que consolidó su relación. Actualmente, la pareja decidió instalarse en Córdoba, desde donde proyectan su vida juntos.

Además, la pareja compartió con Susana sus sueños y planes a futuro. Tanto Cristian como Mariela expresaron su deseo de formar una familia y tener un hijo. “Yo ya me casé, pero quiero que me salga una bien”, confesó el cantante con un tono de sinceridad, al referirse a sus matrimonios anteriores. La idea de un nuevo comienzo y la posibilidad de casarse parece estar presente en los planes de ambos, quienes, tras la tormenta, parecen haber encontrado una nueva estabilidad.

La entrevista, aunque marcada por momentos incómodos, dejó en claro que la pareja está enfocada en construir un futuro juntos, dejando atrás los problemas del pasado y apostando por el amor y la familia.