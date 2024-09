Noelia Marzol celebró 5 años de amor con su marido Ramiro Arias con una original dedicatoria: “La mujer más amada”

Noelia Marzol celebró cinco años de amor con su marido Ramiro Arias

El aniversario de cinco años entre Noelia Marzol y Ramiro Arias estuvo lleno de emociones y detalles románticos, desde palabras conmovedoras hasta una sorprendente decoración con fotos que él preparó para ella. A través de sus redes sociales, la bailarina abrió su corazón y compartió con sus seguidores los momentos más especiales de la celebración, que se destaca por la complicidad y el amor que ambos construyen desde el 2019.

La relación entre Noelia y Ramiro comenzó cuando se conocieron durante una función de la obra Sex, en la que ella participa. “Gracias por comprar esa entrada”, comentó la actriz con tono nostálgico, recordando cómo ese primer encuentro fue el inicio de una relación que, hasta hoy, sigue firme y con dos hijos en común ya que la bailarina y el exfutbolista se convirtieron en padres de Donatello y Alfonsina. Según compartió en redes, fue a partir de ese momento que comenzaron a hablar y, poco a poco, consolidaron el vínculo que los llevaría a formar una familia.

La especial dedicatoria que Noelia Marzol le hizo a su marido

“Hoy 5 años de haberte conocido. 5 años de sentirme la mujer más amada, respetada, valorada, acompañada y afortunada del mundo! Te amo incondicionalmente!”, escribió Noelia en un emotivo posteo que le dedicó a Ramiro junto a varias imágenes de ambos y diferentes momentos vividos en todo este tiempo.

Noelia Marzol y Ramiro Arias están juntos desde el 2019 y tienen dos hijos en común Donatello y Alfonsina

Sin embargo, el aniversario no estuvo solo marcado por dedicatorias. El exfutbolista también se sumó a las sorpresas con un gesto que dejó a Noelia sin palabras. Al salir de la función, la actriz se encontró con un gran detalle en su auto: el vehículo estaba lleno de fotografías que capturaban momentos importantes de la pareja. “Hoy es nuestro aniversario y cuando subí al auto después de la función me encuentro con esta obra de arte! Te amo Rama, sos único”, compartió emocionada en sus redes sociales.

Noelia habló de la relación con su marido

A mediados de agosto Noelia le dio una nota a Infobae y se atrevió a responder el cuestionario de Rulo Schijman, por sí o por no. Entre las preguntas del periodista, la bailarina habló de su relación con su marido y dio detalles sobre cómo es el día a día en el hogar familiar.

Rulo: — ¿Puede ser que Rami tu marido sea uno de los tipos menos celosos de la Argentina?

Noelia: — Sí, puede ser. Está chequeado (risas). Pero yo también soy tranqui. Nunca nos celamos el uno al otro porque tampoco nos damos motivos. Estamos en buena sintonía el uno con el otro.

Rulo: — Él te conoce en sex, que es una obra que he ido a ver y la verdad que es fuerte. Hay pocas obras tan fuertes desde lo sexual porque es explícito, están desnudos, pero a él no le jode.

Noelia: — No, él entendió perfecto que eso tiene que ver con un personaje. Yo tampoco es que voy por la vida haciéndome la sex simbol. Obvio que en ese ámbito no me voy a quedar a medias, si estoy haciendo de mujer sexy, lo doy todo. Pero eso no implica que yo el resto del día esté beboteando. De hecho, me ve levantarme a la mañana y soy el ying y el yang.