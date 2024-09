Una joven fue a The Floor, mostró su look y descolocó a Guido Kaczka: “Ni la Pantera Rosa es así”

Juanita acaparó la atención con su outift completamente rosado (Video: The Floor - El Trece)

Si bien el premio logró acaparar la atención de muchos participantes, los fanáticos de Guido Kaczka quedaron impresionados con sus reacciones en el estudio de The Floor (El Trece). Algunos competidores resaltaron por sus historias de vida, mientras que otros dejaron a más de uno sin palabras con ciertos detalles de su personalidad. En ese sentido, la última emisión del certamen sorprendió al conductor y a sus televidentes con el estilo de Juanita, quien se robó la atención de los presentes. “Todo rosa. Ni la Pantera Rosa es así…”, expresó el animador al ver el color que eligió para esa ocasión.

Entre las duplas que compitieron por el dominio de las categorías se encontraba José Luis, un profesor de gimnasia que defendería su sección de Albañilería, y la joven, quien trabajaba como ilustradora infantil y se presentó a jugar por la de Extremos opuestos. No bien la muchacha quedó seleccionada para el enfrentamiento, ella y su compañero se acercaron a Kaczka. “Un gustazo, Juanita, ¿cómo va la vida?”, expresó Guido, mientras estrechaba su mano y veía con detenimiento su outfit. “Sos toda rosa…”, volvió a decir al notar que en su larga cabellera, remera estilo marinero, falda e, incluso hasta su calzado, podía apreciarse esa tonalidad.

Entre risas, la competidora de 32 años coincidió con él y acotó: “Sí, soy rosa. Muchísimo”. Orgullosa de su elección y la comparación con el conocido personaje animado, que combinó con un par de anteojos y con un labial de ese mismo tono, Juanita agregó: “Y no, bueno. El que puede, puede”.

De cabeza a los pies, el color rosado protagonizó el vestuario de Juanita

La apreciación de Guido estaba lejos de terminar en aquella emisión. “¡Qué bárbaro! Encima, son diferentes tonalidades. Estás combinada, pero a la vez del mismo color”, señaló mientras veía las diferentes prendas que conformaban el look de la competidora. Una vez más, emocionada por los comentarios del anfitrión de esa noche, la joven exclamó: “¡Es que es el color más lindo del mundo!”.

“Muy bueno el armado...”, sentenció el presentador. Acto seguido, dio por finalizada su conversación y brindó espacio para empezar la ronda de desafíos de la competencia por el dominio de las categorías.

Cabe señalar que esta no es la primera emisión en la que Kaczka quedó impresionado por un competidor. Tan solo unos días atrás, una mujer llamada Celeste dejó su marca ante la mención de su embarazo. No bien la presentaron como una de las opciones para desafiar a su oponente, el presentador le consultó por el nombre de su bebé. Ella, sin dar vueltas, señaló: “Estoy de dos meses y medio, pero ya estoy gordita, como de siete meses. Todavía no sabemos cuál es, pero…”.

Celeste le hizo una inesperada propuesta al conductor (The Floor - El Trece)

En ese momento, el animador la interrumpió y acotó: “¿Hay opciones? ¿Puedo votar?”. Entre risas, Celeste decidió hacerle una particular propuesta: “Vos después me tenés que tocar la panza y decir qué te parece que va a ser y, en una de esas, si decís: ‘es varón’, le ponemos Guido. ¿Qué te parece?”. El comentario de la futura madre causó una gran cantidad de carcajadas por parte de los presentes en el estudio y el animador. Sin embargo, esto no apaciguó su incredibilidad: “¡¿Guido?! Ay, la verdad que me gustaría, pero no te voy a condicionar el nombre por un momento mío, es exagerado”. Pero la desopilante escena de la concursante estaba lejos de terminar.

Incentivada por las reacciones que generó en él, la mujer sumó: “Si es nena, podés ser el padrino. Lo hablamos. Si gano, lo charlamos. Voy a ganar”. Al demostrar su confianza, la mujer quedó seleccionada para luchar por la categoría de Maternidad. “Conmigo no van a poder”, sentenció luego de su propuesta en medio del programa.