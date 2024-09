Nicole Neumann y Manu Urcera viajaron a la playa con su hijo: “Cruz conociendo el mar”

Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutaron del mar de Uruguay junto a su hijo Cruz

Nicole Neumann y José Manuel Urcera le pusieron una nueva pausa a sus actividades laborales y se tomaron unas breves vacaciones playeras en compañía de Cruz, su flamante bebé. El destino de la pareja y su hijito fueron las playas de José Ignacio, cerca de Punta del Este en Uruguay. Desde aquel paraje, tan rústico como chic, compartieron una serie de imágenes.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y conductora resumió parte de la travesía con distintas postales en la que se lo vio a su marido, el piloto de Turismo Carretera, y a su hijo varón, a quien decidió taparle el rostro con emojis para que sus seguidores todavía no puedan ver sus facciones.

Pese a estos cuidados que la pareja viene tomando, en una de las fotos que subió Urcera, en la que aparece junto a Nicole, se pudo ver algo más de los detalles de la cara del bebé: los ojos y sus cejas, algo que no pudieron ocultar pese al emoji de oso que utilizan en cada una de las fotos que suben.

Nicole Neumann y Manu Urcera junto a su hijo Cruz (Instagram)

En otra de las imágenes que publicó la hermana de Geraldine Neumann, se ve la parte de abajo de la cara de Cruz, justo en una en la que el niño aparece sentado bajo el sol, con un gorro puesto. “Random del finde en R.O.U. y Cruz conociendo el mar”, escribió como epígrafe.

Por su parte, la madre de Sienna, Allegra e Indiana Cubero, compartió en su perfil de la red social, fotos de su marido tomando sol en la arena, mientras tiene a su pequeño recostado en su pecho. Allí se aprecia algo de sus rasgos de perfil.

Nicole y Cruz en la playa

"Con papá, que mamá nos saca fotos sin parar", escribió Nicole sobre Cruz y Manu

Más fotos de Cruz, acompañado por sus padres Nicole Neumann y Manu Urcera (Fotos: Instagram)

Nicole se casó con Urcera en noviembre del año 2023 y, el 18 de junio pasado, se convirtieron en padres de Cruz. A tres meses del nacimiento del niño, al que poco a poco muestran en sus redes sociales, aunque con el rostro cubierto, el matrimonio contó en sus redes sociales que ya tiene elegidos a los padrinos. Acto seguido, le mostró a sus dos millones de seguidores la emocionante manera en la que hicieron la importante pregunta.

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo compartió la tierna manera en la que eligieron notificar la feliz noticia: “Hoy se enteraron los padrinos de Cruz de esta manera”, escribió Nicole junto a una fotografía de un peluche de oso, emoji que utiliza para resguardar la identidad del pequeño, un ramo de flores y una tierna carta escrita en nombre del bebé. “Hola, soy Cruz. ¿Querés ser mi madrina? Te quiero”, se puede leer en la enternecedora cartita.

La tarea de los padrinos es acompañar al ahijado y, en el caso de que algo suceda, hacerse cargo de la crianza y educación del mismo. Es por eso que la pareja decidió elegir a la hermana de la modelo, Geraldine Neumann, como madrina de su hijo, demostrando que los roces que tuvieron en el pasado hoy ya se encuentran superados.

La emoción de Gege Neuamann al aceptar ser la madrina de Cruz, el hijo de su hermana Nicole (Instagram)

La idea de la pareja fue sorprender a los involucrados. Tras recibir el emotivo paquete, Gege no pudo contenerse y expresó su emoción en sus historias de Instagram: “Me morí de emoción cuando me tocaron el timbre con esta sorpresa. Gracias. Soy feliz de ser la madrina de Cruz”, escribió la también modelo.

Cabe recordar que las hermanas tuvieron varias peleas que hicieron que su relación se volviera tensa. Nicole faltó sin aviso al casamiento por Iglesia de Gege, no conocieron a sus respectivos hijos hasta años después y los conflictos con Claudia Neumann, su madre, consiguieron que queden en veredas opuestas. Fue recién en el año 2022 que volvieron a mostrarse juntas en eventos, como fue la presentación de Urcera en una competición de turismo carretera, por lo que esto es un gran indicativo del estado de su relación familiar.