Griselda Siciliani: “Hay una presión sobre las mujeres de que a cierta edad tienen que ser madres”

Griselda Siciliani y las presiones sobre las mujeres (Video/Urbana Play)

Desde su estreno el pasado 18 de septiembre, la serie Envidiosa (Netflix) no dejó de sumar visualizaciones, al empatizar con una parte de la sociedad que se siente identificada con la protagonista, su presente y los fantasmas a su alrededor. Y sobre eso justamente habló, en las últimas horas, Griselda Siciliani, quien encarna el papel de Victoria en la serie escrita por Carolina Aguirre.

En la trama, la vida de Vicky parecía estar encarrilada. Tras una década de relación con Daniel, interpretado por Martín Garabal, su estabilidad emocional y sentimental parecía asegurada. Sin embargo, todo se derrumba cuando él la deja repentinamente para casarse con una mujer más joven. En ese punto, la protagonista entra en una crisis, que se profundiza al observar cómo todas sus amigas comienzan a casarse, y pasa por un sinfín de emociones que van desde la tristeza y la envidia a la frustración. Aunque trata de alegrarse por ellas, la realidad es que no puede evitar sentirse desplazada y sola.

Mientras intenta superar la ruptura, Vicky se encuentra atrapada en un conflicto amoroso inesperado: su jefe, un hombre encantador y exitoso, comienza a despertar en ella sentimientos que van más allá de lo profesional. Interpretado por Benjamín Vicuña, este personaje representa para ella una oportunidad de estabilidad y prestigio. Sin embargo, la relación plantea dilemas éticos y morales que ella no puede ignorar, obligándola a reconsiderar lo que realmente busca en una pareja.

Por otro lado, entra en escena Matías, interpretado por Esteban Lamothe, un joven de clase media que trabaja en una rotisería. A diferencia del jefe, Matías es sencillo, genuino y más cercano a las raíces de la protagonista. Su presencia añade una nueva capa de complejidad, ya que él encarna una opción más auténtica, pero quizás menos glamorosa de lo que ella imaginaba para su futuro.

El nuevo proyecto de Griselda Siciliani para Netflix

La ficción pasó a ser tema de conversación en todas las reuniones, identificándose o criticando algunos aspectos del personaje. En este contexto, la protagonista se presentó este lunes en Urbana Play (104.3 FM) y analizó algunos aspectos de la trama: “Hay una presión sobre las mujeres de a cierta edad ser madres —que los hombres no la tienen, no tienen ese límite de la edad— y lo que plantea la serie desde un primer momento es: ‘No llego’. Estuve diez años con este tipo, ahora no estoy más y me cagó el tiempo, me garcó de arriba de un puente, porque no llego”, dijo Griselda en la entrevista con Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez, Evelyn Botto y Harry Salvarrey.

Entre los dilemas planteados en la ficción está ese en que la protagonista está convencida de que no logrará lo que siempre buscó, que es la imagen de familia perfecta: “Si yo conozco a alguien, ahora, lo enamoro y lo convenzo de tener un hijo mañana, ya no llego”, destacó Siciliani.

En ese momento, el conductor del ciclo puso en relieve que la protagonista es interpelada por su psicóloga al expresarle que “vos lo dejaste”. Ahí Griselda le recuerda que “ella lo deja porque él no apura para casarse, porque a ella no le importa el tipo, ella quiere la foto”. Además, sobre el personaje destaca que “tiene ese deseo y esa foto armada desde que es chiquita, en la serie está exacerbado, porque es una comedia, pero ella quería una familia perfecta, y se va dando cuenta después, con la terapia, qué es deseo y qué es mandato”.

Griselda Siciliani, con su interpretación de Vicky, logró capturar la angustia y el humor que surgen de una crisis personal, mientras que los personajes interpretados por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe añaden profundidad a la trama, presentando diferentes opciones de vida y amor para la protagonista.