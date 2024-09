El cantante de Cruzando el Charco mostró el momento en el que su perro cayó a la pileta: “No puedo parar de llorar”

El cantante de Cruzando el Charco salvó a su perro de ahogarse en la pileta (@franciscocharco)

Lo que parecía ser una tarde de relax, se transformó en un momento de desesperación para el cantante de Cruzando el Charco, Francisco Lago. A través de sus redes sociales, el artista mostró la angustiante situación que vivió cuando uno de sus perros casi pierde la vida al caerse a la pileta. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de su casa.

Más tarde, el músico de la banda surgida en la ciudad de La Plata detalló cómo vivió el momento en el que su cachorra casi se ahoga. “Todavía no puedo creerlo. Hoy me tocó vivir una situación desesperante que no le deseo a nadie. Uno de mis perros se cayó a la pileta y, gracias a que el otro corría alrededor y el agua se movía más que de costumbre, hizo que me diera cuenta de lo que estaba pasando y pudiera ir a sacarla del agua, estaba ahogándose”, comenzó Lago desde sus stories de Instagram.

En la secuencia de la cámara de seguridad, que el cantante compartió, se puede ver cómo la pequeña golden retriever cayó al agua. Solo seis segundos después, el otro perro del artista llegó al borde de la pileta, comenzó a ladrar y a correr para llamar la atención de su dueño; quien, al escuchar el ruido y ver la forma inusual en la que se movía el agua, se dirigió hacia el patio. Inmediatamente, se agachó en el borde y rescató al pequeño animal.

“Veo el video y sigo sin poder creer en la suerte de haber estado ahí y poder sacarla justo a tiempo. Tampoco puedo creer que Jagger me haya venido a avisar lo que estaba pasando. Estoy temblando hace dos horas”, comentó Lago, junto a tres emojis con ojos tristes.

Horas después, ante la cantidad de mensajes que recibió de sus seguidores, Lago compartió una imagen de su cachorra: “Gracias a todos por preguntar… Por suerte fue solo un susto y tanto Branca como Jagger están muy bien. Ella es muy chiquita y muy curiosa. Él está superatento a que no se vuelva a meter”.

El cantante, además, expresó la tensión y la angustia que sentía incluso horas después del suceso: “No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en la cantidad de tiempo que estuvo intentando salir (encima el agua de la pileta está sucia y baja, como para poder salir). Estoy agradecido de que haya tenido un final feliz, pero no puedo parar de llorar de la angustia que tengo. Jagger, sos un capo. Quiero que la cuides siempre a ella, que es chiquitita. Y vos, no te caigas más a la pileta, mi amor. Por favor”.

Pasado el susto, el artista utilizó sus redes para pedir la ayuda de sus fans y evitar que esta situación vuelva a ocurrir: “¡Importante! Si alguien sabe o conoce a alguien que se dedique a hacer lonas para tapar la pileta o rejas para cubrir el perímetro, les agradecería que me compartan la información”.

Más tarde, también a través de sus stories de Instagram, el músico aseguró que tomó las medidas de seguridad correspondientes y que instaló un cerco de protección alrededor de la pileta. Además, subió una foto junto a la pequeña Branca en su visita al veterinario: “Vinimos a asegurarnos de que todo esté bajo control y, de paso, completamos el plan de vacunación para poder empezar a jugar con otros perritos”.

