La tristeza de Benito Fernández por la muerte de su perro: “Tuvo dos paros cardíacos”

“¡José Antonio fuiste mi mejor compañero de vida! Te voy a extrañar con todo mi corazón”. Con esas palabras Benito Fernández a través de sus redes sociales anunció la muerte de su perro, que tenía 11 años y medio, en la mañana del lunes. En una charla con Teleshow el diseñador manifestó su tristeza por el fallecimiento de su Shar Pei, contó qué le pasó y además, se refirió a un susto con su propia salud que tuvo el fin de semana.

“José Antonio era en realidad de mi hija, pero vivía conmigo. Era de mi hija Marina y yo se lo había regalado hace 11 años y medio. Tenía esa edad”, contó Benito, quien también es padre de Lucas y abuelo de Fermín.

“Hace unos días lo llevamos para operar del ojo porque no estaba viendo y a partir de ahí le descubrieron un tumor en el vaso. Estuvo internado unos días, se estaba recuperando y lo íbamos a operar esta semana”, aseguró, quien se prepara para debutar como participante de Cantando 2024.

Benito Fernández junto a su perro, José Antonio (Instagram, Benitofernandez)

“Él ahora estaba viviendo en lo de mi hija, en lo de Marina y hoy se descompensó a la mañana. Lo llevamos y tuvo dos paros cardíacos. El segundo no lo pudo pasar”, se lamentó sobre su mascota, de quien compartía fotos en su Instagram realizando paseos o simplemente dedicándole mensajes por su cumpleaños.

“Fue un compañero muy grande para mí, sobre todo cuando yo estuve con depresión dormía pegado mío, así que fue una gran compañía durante estos 11 años y medio”, se sinceró, sobre su pérdida.

Este domingo el diseñador permaneció internado unas horas. “Estuve con gripe y dolor de garganta la semana pasada. El sábado justo empecé a respirar mal y sentí un dolor en el pecho. Llamé a un médico a domicilio de la obra social y me pusieron una inyección por los pulmones. No era una neumonía, pero sí tenía los pulmones muy cargados. Me dijeron que si el domingo me levantaba mal, que fuera a la guardia”, contó.

Un posteo de Benito Fernández de 2022 por los 9 años de su perro

“El domingo me levanté y me costaba respirar. Fui a la guardia y estuve ahí en la mañana. Me dieron una inyección y unas nebulizaciones. Estuve ahí un par de horas, después me fui a mi casa y estuvo todo bien”, resaltó sobre cómo se encuentra hoy. “Se ve que venía somatizando. Me agarró esta gripe en los pulmones, pero estoy bien de salud. Ahora estoy un poco afónico, nada más”, concluyó.

Sobre su debut en la competencia de canto, Benito Fernández también puso en dudas cuando estará pisando la pista del programa que encabeza Florencia Peña. “No tengo la cabeza puesta ahí porque supuestamente cantaba el miércoles, pero mañana voy a decidir cómo seguir”, dijo, todavía consternado por estos últimos días y la dolorosa noticia de su perro.

José Antonio, el perro de Benito Fernández

Hace tres semanas Benito marcó su regresó con la presentación de Luz, su colección Primavera-Verano 2025. El 4 de septiembre en el Olympo Sky Bar, en la cima de la Lex Tower, se realizó el desfile que tomó el espíritu del renacimiento que inspiró cada prenda.

La pasarela, inundada de luz natural, sirvió como el espacio perfecto para que Fernández desplegara una serie de veinte pasadas que cautivaron a todos. Desde vestidos etéreos hasta trajes impecables, las piezas fueron confeccionadas en una delicada mezcla de sedas, organzas estampadas y jacquard, con detalles de paillettes, canutillos y flecos que aportaron un dinamismo especial. Pero el verdadero giro de la colección llegó con la introducción del denim, elevado a alta costura gracias al bordado de cristales que dibujaban el icónico logo BF.

El evento no solo brilló por las prendas, sino también por la presencia de un selecto grupo de celebridades. Valeria Mazza, fiel amiga del diseñador, ocupó un lugar destacado en la primera fila, acompañada por Carolina Pampita Ardohain, Analía Maiorana y Mariana Arias. A su lado, personalidades como Sofía Zámolo, María Susini y Andrea Frigerio seguían de cerca cada detalle del desfile, mientras que periodistas de moda y clientas de toda la vida completaban el ambiente exclusivo.