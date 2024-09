El accidente de Romina Uhrig y el violento momento que protagonizó: un camionero la chocó adrede y la insultó tras reconocerla

Los detalles del accidente que sufrió Romina Uhrig (Video: República Z)

La mañana de este jueves 21 de septiembre se presentaba como un día habitual para Romina Uhrig, conocida por su participación en Gran Hermano 2022. Sin embargo, lo que iba a ser una jornada más de trabajo, se transformó en un momento de gran tensión cuando, de camino al programa de streaming Se Picó, fue víctima de una violenta agresión en la vía pública. Mientras manejaba su auto nuevo, un camionero la embistió intencionalmente, reconociéndola en plena calle, y la atacó con insultos que la dejaron conmocionada.

Romina, aún en estado de shock, relató la experiencia en vivo poco después de llegar a las instalaciones del canal que se encuentra en Palermo. “Fue acá cerquita, a un par de cuadras”, comenzó diciendo la exparticipante, visiblemente afectada. Al hablar con sus compañeros de conducción, Gastón Trezeguet y Laura Ubfal, detalló que, mientras se disponía a doblar en una intersección, un camión se le cruzó y la embistió de costado. No se trató de un simple accidente de tránsito, ya que, según ella, fue una maniobra premeditada. “Una maldad, me empezó a decir de todo”, agregó, movilizada y entre lágrimas.

Pero la cosa no terminó ahí, lo más impactante del incidente no fue el choque en sí, sino lo que sucedió después. Romina contó que, tras el impacto, el camionero comenzó a insultarla agresivamente. “Yo trato de pasar desapercibida cuando manejo porque hay gente muy mala”, explicó, antes de describir los insultos que recibió, entre los cuales destacó el despectivo “kuka” y otras expresiones igualmente ofensivas. Según su testimonio, la situación se tornó más angustiante cuando el hombre continuó agrediéndola verbalmente sin motivo aparente.

La panelista se mostró angustiada en su programa de streaming y confirmó que el hombre que la increpó en la calle sabía quien era

El momento alcanzó un punto crítico cuando una señora que pasaba por el lugar intentó intervenir y pidió al camionero que dejara de insultarla. “Fue muy feo. Qué gente mala”, recordó Romina, mostrando su incredulidad ante el nivel de violencia con el que fue tratada. La actriz y conductora dejó en claro lo vulnerable que se sintió ante un acto tan agresivo. “¿Sabés lo horrible que es que te choquen a propósito? ¡Encima era un camión!”, lamentó la exdiputada.

A su vez, la mediática también compartió que lo que la afectó aún más fue que el agresor parecía conocer ciertos detalles de su vida personal, algo que la tomó por sorpresa. Durante el intercambio, el camionero hizo comentarios sobre su auto nuevo, que Romina había adquirido recientemente. “Lo compré con mucho esfuerzo tras vender el anterior”, confesó Uhrig, quien no pudo ocultar su desconcierto cuando el hombre señaló que sabía dónde había adquirido el vehículo: “Encima te lo compraste con esos chantas”.

La exdiputada que saltó a la fama por su paso por Gran Hermano sufrió un violento momento en la vía pública

Pese al miedo y el shock, Romina reaccionó con determinación. “Yo me bajé, me planté frente a él y le exigí: ‘me das todos los datos ya’”, explicó firme. No dejó que la situación la amedrentara y, aunque seguía angustiada, decidió enfrentar al camionero. En medio del caos, logró que el conductor le entregara sus datos personales para que el seguro pudiera hacerse cargo de los daños ocasionados a su vehículo.

A su vez, demostrando una gran templanza, la influencer no dudó en grabar el incidente con su teléfono móvil, capturando el momento en el que el hombre continuaba insultándola. “No me importó nada, paré el tránsito y lo grabé mientras me insultaba”, relató, evidenciando que, a pesar del mal rato, estaba decidida a obtener pruebas del ataque para que también el seguro tuvieran la información necesaria para gestionar el siniestro.

Aunque el choque no resultó en heridas físicas, Romina apenas llegó a las instalaciones del programa no pudo contener las lágrimas y relató el angustiante momento que acababa de vivir. Durante el resto del programa, la conductora se mostró visiblemente afectada, aunque intentó mantener la calma y continuar con su labor profesional.