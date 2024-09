El insólito récord mundial de Survivor Expedición Robinson que rompió uno de los jugadores

Survivor

A lo largo de la historia y de todas sus ediciones, Survivor Expedición Robinson (Telefe) se caracterizó por ser el reality de supervivencia más impactante del mundo. Más allá de la vida en la naturaleza, el certamen resalta por desafíos que ponen a prueba la destreza física y mental de los participantes. Pero lejos de las proezas de resistencia, fuerza o velocidad, este miércoles uno de los jugadores “logró” un insólito récord en la actual edición argentina.

Todo comenzó cuando los supervivientes debieron afrontar uno de los clásicos desafíos del programa, permanecer el mayor tiempo posible haciendo equilibrio en una plataforma triangular sobre el agua. El último participante en mantenerse de pie ganaría el codiciado collar de inmunidad. Tras la presentación de Marley, los ochos jugadores que siguen en carrera en el certamen tomaron sus posiciones.

Sin embargo, al cabo de unos pocos minutos uno de ellos cayó al agua. Así, Mauro Guarnieri se convirtió en el protagonista involuntario de Survivor Expedición Robinson al establecer un récord mundial durante el decimonoveno juego de inmunidad llamado “Triángulo de las Bermudas”. Durante esta prueba, Mauro fue el primero en caer, estableciendo un récord mundial al ser eliminado en los primeros tres minutos del juego, algo jamás visto en las más de 50 adaptaciones del programa alrededor del mundo.

Mauro cayó a los 3 minutos de haberse subido y consiguió un récord de Survivor

Marley fue el encargado de comunicarle esta inusual hazaña. Al recibir la noticia de su récord, Mauro, ferviente fanático del formato del reality, expresó una mezcla de asombro y humor. “Quedé en la historia de Survivor. Es un sueño para mí aunque sea negativo”, comentó Guarnieri, quien se mostró contento a pesar de no haber conseguido la inmunidad que tanto deseaba.

El juego demostró ser particularmente desafiante para los demás competidores también. Después de la caída de Mauro, Martín “Colli” Collante fue el siguiente en sumergirse en el agua, seguido por Martina Musillo, Juan Pablo Busilachi y Agustín Pérez alrededor de los veinte minutos de iniciado el juego. En el nivel final, Baltasar López también cayó, dejando la competencia entre Aixa Legarreta y Eugenia Propedo.

El desenlace del juego intensificó la rivalidad entre Aixa y Eugenia. A diferencia del juego anterior, conocido como “el tender”, esta vez fue Eugenia quien demostró su habilidad y resistió más tiempo que Aixa, ganando así la inmunidad. Esta victoria provocó reflexiones en Aixa, quien comentó ante las cámaras: “Yo me pongo contenta por los logros de los demás. Después me pongo a analizar y me doy cuenta de que ella (Eugenia) nunca me felicitó por nada”.

Survivor Expedición Robinson atraviesa su última etapa luego de que los participantes sobrevivieran casi 50 días en la isla (Captura de video)

La competencia no solo hizo énfasis en la resistencia física sino también en las dinámicas personales y rivalidades entre los participantes. Mauro también se refirió a la tensión existente, bromeando sobre su posición como “enemigo número dos” de Eugenia en la isla y señalando la autenticidad de la rivalidad entre Aixa y Eugenia, algo que Martina corroboró diciendo que aunque ellas aparentan ‘que está todo bien, realmente no lo está’.

Ante este panorama, Mauro comenzó a tramar una estrategia junto a Juan Pablo, integrante de la tribu norte. En su diálogo, los participantes establecieron una hipotética final de cuatro jugadores. Así fue como el abogado de 32 años sostuvo que le gustaría llegar a esa instancia con Mauro, Baltasar y Martina, a quienes cree que puede vencer fácilmente.