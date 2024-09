La reacción de los participantes de Survivor Expedición Robinson al volver a hablar con sus familiares

Mauro reflexionó sobre la importancia de haber elegido a Agustín y Juan Pablo para la videollamada

Desde el comienzo de Survivor Expedición Robinson (Telefe), los días en el campamento no fueron fáciles. Hambre, calor, cansancio, los participantes tuvieron que sortear todo tipo de obstáculos para avanzar en el certamen. Incluso atravesaron fuertes cambios físicos y algunos apenas pudieron reconocerse al verse en un espejo. Es que después de casi dos meses de una dura supervivencia en la paradisíaca zona del Tapón del Darién en Colombia, los jugadores dieron todo de sí para llegar a la etapa final del certamen. Es por eso que, con el ánimo en su nivel más bajo, algunos no soportaron la emoción de “reencontrarse” virtualmente con sus familias.

Todo comenzó cuando los supervivientes se preparaban para afrontar un nuevo desafío por beneficio en la isla. Desde un abundante plato de comida hasta una noche en un hotel, las posibilidades eran amplias. Aun así, los jugadores planeaban guardar fuerzas de cara a la prueba por inmunidad. Sin embargo, todo cambió cuando Marley les comentó que los participantes que ganaran la contienda podrían hablar con sus familias.

Los participantes se sometieron a un duelo para acceder a una llamada con sus familiares

Con el entusiasmo por las nubes, los jugadores se agruparon en equipos de dos integrantes. La prueba consistía en encestar la mayor cantidad de pelotas en un aro mientras se balanceaban en una hamaca. Así las cosas, los ganadores de dicho desafío resultaron ser Baltasar y Aixa. Al ver sus caras de felicidad, el conductor les preguntó cómo se sentían. “Yo no soy tan cariñoso y pensé que no iba a extrañar tanto, parece que no, pero aún más estando en esta situación te das cuenta cuánto querés a tu familia, cuánto te apoyan y cuánto los extrañás. Va a ser muy lindo verlos”, afirmó el joven de 18 años. Por su parte, la joven agregó: “Yo hace dos minutos que estaba llorando, no sé cómo voy a hacer para hablar sin llorar. Me emociona mucho, siento que lo necesito también. Me genera mucha conmoción”.

En ese momento, Marley les reveló que podrían invitar a dos compañeros más al beneficio: “Hace más de un mes y medio que no tienen comunicación. Quiero contarles que van a poder elegir dos personas más para que los acompañen en este beneficio”. Tras unos segundos de reflexión, los participantes eligieron a Juan Pablo y Agustín. Luego, a solas ante la cámara, el integrante de la tribu norte comentó: “Nos moríamos de ganas de tener el beneficio porque era una videollamada con la familia y sin duda, cuando vimos que ese era el beneficio pensamos que era el mejor premio de todos por lejos”.

Aixa y Baltasar ganaron la prueba por el beneficio

Ante la consulta de Marley de por qué se habían inclinado por integrantes de la tribu roja, Baltasar respondió: “Ellos no habían visto los videos de la familia y está bueno generar más unión en el grupo como estuvimos trabajando con Colli”. De igual manera se expresó Aixa: “Compartir el beneficio fue algo sincero y genuino del corazón, de decir estas personas lo están necesitando y quiero dárselos. Pero uno nunca se olvida del juego y sé que tener un visto bueno o generarles simpatía a alguien que necesitamos como aliado nos viene bien”.

Por su parte, Mauro también reflexionó sobre la decisión de sus compañeros: “Eligen a Juan Pablo y Agustín, que son dos personas que necesitamos en este último concejo para sacar a quien queremos sacar. Esto los va a poner un poco en deuda con nosotros, o tal vez les dé lástima votar a Aixa y Baltasar. Es todo positivo”.

Horas más tarde, cuando llegó el momento de ver a sus seres queridos por la pantalla, los participantes no pudieron contener las lágrimas. El primero de ellos fue Baltasar, quien comenzó saludando a su familia. Sin embargo, cuando quiso decirles cuánto los quería, no pudo continuar hablando por la emoción. Otro de los supervivientes más emocionado fue Agustín, quien empezó a llorar apenas se puso delante de la computadora. Así, cada uno de los supervivientes expresó sus sentimientos en un íntimo reencuentro familiar.