Se conoció la primera imagen de Lucila La Tora con su nueva pareja, Pablo Arnoletti: “Perdón por salir tan facheros”

La exparticipante del reality y el baterista uruguayo se mostraron juntos en las redes

En medio de un gran panorama profesional, Lucila La Torra Villar encontró el amor. Luego de algunas conquistas fallidas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 formó una relación con Pablo Arnoletti, el baterista de la banda uruguaya Marama. Sin embargo, no fue hasta que se conoció la primera foto juntos que los fanáticos reaccionaron ante su romance.

Luego de conocerse su vínculo por parte del equipo de LAM (América), la pareja dejó de ocultarse. “Perdón por salir tan facheros”, escribieron, con un toque de humor, los enamorados en la postal que subieron en su departamento. Ante el espejo, la dupla combinó sus atuendos y optó por el negro como el color predominante. Mientras que el conjunto de Lucila consistió en una polera con detalles blancos, un short tiro alto y unas botas de caña alta, Pablo se decidió por una musculosa y un pantalón con estampado animal print.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, en especial debido a que esta relación sería el cierre definitivo de La Tora y su expareja, Nacho Castañares. En ese sentido, una catarata de comentarios se hizo presente en las redes sociales. “Se merece lo mejor”; “Son un parejón”; “La verdad no ofende, en serio salieron muy facheros”; “Amo a La Tora, ¡qué mujer!”; “Me encanta, qué decirles”; “Por fin se olvidó de Nacho”, fueron algunas de las tantas reacciones que se destacaron entre los usuarios luego de viralizarse la imagen.

Frente al espejo, la pareja se mostró ante sus seguidores (Instagram)

Cabe recordar que los rumores de romance comenzaron a principios de septiembre. De acuerdo con el periodista Pepe Ochoa, la dupla se conoció en un evento en Uruguay, donde participaron otras figuras como Lizardo Ponce. “Ahí comenzaron. Con varios viajes de él a Argentina y de La Tora a Uruguay, se conectaron y ahora están juntos”, explicó el integrante del ciclo de Ángel de Brito. Por su parte, el periodista acotó que “Pablo tiene varios antecedentes”, en alusión a las anteriores conquistas que obtuvo el modelo uruguayo.

El historial amoroso de La Tora

La Tora Villar blanqueó su romance con un reconocido cantante: de quién se trata

Esta no es la primera vez que Lucila es vinculada con una figura del ambiente artístico. A principios de enero, la streamer salió con MB, un cantante del género RKT, cuyo nombre real es Brian Joel Martignone. En ese entonces, ella y el intérprete del hit “M.A (Mejores Amigos)” confirmaron su vínculo con un video en sus historias de Instagram, donde se los podía apreciar cocinando juntos. Sin embargo, se trató de una fugaz relación debido a que el panel que lidera de Brito contó que la joven sufrió una infidelidad por parte del músico, quien decidió regresar con su exnovia, en febrero de este año.

Otro de sus noviazgos más conocidos fue con su excompañero de Gran Hermano, Nacho Castañares. En medio de su estadía en la casa, ambos exjugadores supieron darle rienda a sus sentimientos y enamorarse. Pero no fue por mucho tiempo, ya que luego de unos meses fuera del certamen tomaron caminos separados y él se puso en pareja con Coty Romero, cuya relación se confirmó a mediados de junio pasado.

En cuanto a su ruptura con Castañares, este se encargó de hacerlo público en octubre del año pasado. Luego de verse envueltos en un sinfín de rumores, el español decidió darlo a conocer por sus redes sociales. “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”, explicó a través de un breve comunicado en su perfil personal. Además, dejó en claro sus intenciones de continuar su vínculo a nivel laboral y afectivo, pese a la decisión de finalizar su noviazgo.