Soy Rada viajó a Japón con su hija y volvió asombrado: “Los inodoros son superiores a todo lo que vi”

Soy Rada contó su experiencia con los inodoros en Japón (Video: La noche perfecta/El Trece)

A lo largo de su carrera, Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada, logró cautivar al público tanto con sus shows de magia como por su gran talento para el teatro en diferentes facetas. Invitado a La Noche Perfecta (El Trece), conducido por Sebastián Wainraich, hizo un repaso de su carrera y recordó el viaje a Tokio que hizo hace algunas semanas y reveló una de sus cosas favoritas.

El mago viajó a Japón junto a su hija Bianca y cumplió uno de los grandes sueños de su vida. Además de visitar los destinos turísticos del país oriental, el actor volvió impresionado por los inodoros que utilizan en el país asiático. Y a partir de un pie del conductor, se adentró en el tema: “Entre las pasiones raras, tiene otra pasión este chico, que son los inodoros”, dijo Wainraich, y Rada continuó la idea.

”Esto pasó hace poco, fui a Japón, de hecho estoy con jet lag todavía. Todos los inodoros son superiores a todo lo que había visto en la vida”, sentenció Rada con conocimiento de causa. Y a pedido de los presentes, explicó los motivos: “Te dejan el culo que es una belleza”, lanzó causando las risas de todos. “Primero te sentás y la tapa se calienta, vos decís ‘no es tan necesario’ pero se calienta con la temperatura justa y no es que está caliente siempre, si vos la tocás no está caliente”, dijo enumerando todas las cosas que tiene a su favor estos sanitarios. Esto generó más preguntas y aseguró que está planeando implementarlo en su casa.

Además de la temperatura, Rada detalló que cuentan con una botonera que hace que la experiencia de ir al baño sea más placentera: “El primer botón es para la privacidad, tiene volumen y según la cantidad de pedos que te estás tirando lo vas subiendo. Con el segundo, una vez que vos terminaste, sale un adminículo de adentro, que no sé cómo detecta justamente dónde tiene que ir y sale un chorro que te esmerila el ano”, expresó sin ningún tipo de pudor y se levantó del asiento para defender sus palabras. “Tercer botón: un secador de pelos en el c..., te lo lava y te lo seca”, cerró y detalló que una vez terminado todo esto el inodoro se desinfecta automáticamente.

El viaje de Soy Rada y Bianca a Japón

Soy Rada y su hija Bianca haciendo turismo en Japón (Foto: Instagram/soyrada)

Padre e hija armaron las valijas en el mes de agosto y se fueron a conocer la otra punta del mundo. Luego de 47 horas de viaje, cambio de avión y una diferencia horaria enorme, el protagonista de School of Rock el Musical compartió algunas de las fotos de esta nueva aventura y le dedicó unas tiernas palabras a Bianca, fruto de su relación con Noelia Cobos.

En las fotografías se los puede ver en distintos puntos turísticos que la isla tiene para ofrecer: “Con Bianca acabamos de llegar de Japón con mil anécdotas nuevas para pegar en el álbum. Desde que Bianca Aristarán es muy muy chiquita tenemos la suerte de poder coleccionar anécdotas, vivencias, cagues de risa, charlas boludas y también de las profundas y asombros por varios lados del planeta”, arrancó el posteo que le dedicó Rada a su hija.

“Amo los viajes con mi hija, nos peleamos porque a mí me gusta mucho caminar y a ella no tanto. Bianca ya es grande y siempre estoy con un poquito de miedo que en la próxima invitación a un viaje me diga: ‘o viejo, no puedo, no quiero’. Cuando eso llegue, cuando me lo diga también lo celebraré por qué es parte de este juego. ¡No se dan una idea la felicidad que cargo de tener la hija que tengo y que patear el mundo juntos sea el mejor plan!”, cerró llenando de emoción a todos sus seguidores.

Soy Rada y su hija recrearon una foto del pasado (Foto: Instagram/soyrada)