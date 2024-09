El video que Elba Marcovecchio eligió para saludar a Jorge Lanata por su cumpleaños: “Amo tu ser sensible”

Elba Marcovecchio saludó a Jorge Lanata por su cumpleaños (Video: Instagram)

En el día de su cumpleaños número 64, Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes de Argentina, sigue internado en la clínica de rehabilitación Santa Catalina, tras haber pasado casi tres meses en el Hospital Italiano. A pesar de las circunstancias, su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, estuvo a su lado cada minuto y le dedicó un conmovedor mensaje a través de las redes sociales.

En una publicación de Instagram, Elba expresó su amor y apoyo incondicional hacia Lanata: “Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre, pero siempre, la verdad. Amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida”, escribió la abogada, dejando entrever la profunda conexión emocional que ambos comparten, aun en momentos de gran adversidad.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El emotivo post fue acompañado por un video donde Lanata, con la voz pausada y reflexiva, relató la experiencia de su más reciente hospitalización. En sus propias palabras, reconoció la fragilidad del tiempo y lo desconcertante que fue haber perdido un mes completo de su vida durante su estancia en terapia intensiva. “Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva. Dos veces intubado. No me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños”, explicó en su momento, visiblemente marcado por la experiencia. A medida que relataba sus sensaciones, su reflexión iba más allá de lo personal, abriendo una ventana hacia una percepción más profunda sobre la vida misma.

“En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes. Pero en realidad no lo sé. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales”, reflexionó Lanata, poniendo en palabras el sentimiento de muchos que, al enfrentarse a situaciones extremas, repiensan el valor del tiempo y de las relaciones humanas. “Realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Creemos que sí, pero no hay tiempo”, continuó en el video compartido por Elba. Y con una frase que refleja su introspección, el periodista concluyó: “En cualquier momento, una vida te puede robar un mes. O más”.

El “Feliz cumpleaños” de Los Palmeras

Los Palmeras celebraron el cumpleaños de Jorge Lanata en la radio (Video: Radio Mitre)

Durante el pase de Radio Mitre entre Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann y Lanata Sin Filtro, de momento a cargo de Jesica Bossi, estuvo el reconocido grupo de cumbia Los Palmeras. Mientras tocaban sus canciones más populares, Feinmann les solicitó que cantaran el tradicional “Feliz cumpleaños” para saludar a su amigo: “Le dedicamos esto a Jorge Lanata, maestro, con toda esta energía le decimos a Jorge, feliz cumpleaños”, dijo el periodista.

Tras este pedido, la banda recogió el guante y aceptó el convite: “Vamos a cantarle el cumpleaños feliz, no sé si él lo podrá estar escuchando, pero con todo nuestro deseo de que se recomponga, de todo corazón”, manifestó Marcos Camino, uno de los integrantes, que quiso aportar unas palabras sensibles para el conductor.

“Voy a decir algo que siento, puede ver el otro día un documental de su vida y empecé a amarlo, virginiano como yo”, cerró el músico, antes de hacer sonar su acordeón. De inmediato, el estudio se llenó de música y alegría por esta dedicatoria a Lanata, y sus compañeros de trabajo no dudaron en enviarle toda la buena energía en esta nueva etapa de su tratamiento.