Marisa Brel se cruzó a Sarah Jessica Parker en las calles de Nueva York: la reacción de la actriz

Marisa Brel se cruzó a Sarah Jessica Parker en el spin off de Sex and The City en NY: la reacción de la actriz (Video: Instagram)

Hace unos meses, Paloma, la hija mayor de Marisa Brel partió hacia Nueva York para vivir una experiencia personal en Estados Unidos. Luego de cinco meses, la expanelista de Gran Hermano viajó a reencontrarse con la joven y juntas aprovecharon esos días para pasear y divertirse por la ciudad de los rascacielos. Así ocurrió este martes cuando la periodista se cruzó, en plena calle, con las grabaciones del spin off de Sex And The City, la popular serie de los años 90 que aun hoy sigue vigente para sus fanáticos.

En ese contexto, Brel se deslumbró cuando vio que se encontraba en el lugar nada menos que la protagonista de las cuatro amigas, Sarah Jessica Parker, quien interpreta a la inolvidable Carrie Bradshaw. Fascinada con la situación, Marisa se detuvo a presenciar la escena, en principio desde lejos. Así dejó registrado con su celular algunas imágenes que subió a su feed de Instagram en donde se pudo ver a la actriz de Hollywood detrás de unas plantas.

Marisa Brel se cruzó a Sarah Jessica Parker en el spin off de Sex and The City en NY: la reacción de la actriz (Instagram)

La filmación transcurrió en las calles arboladas de Greenwich Village, el barrio que fue el epicentro del movimiento rebelde de la década de los años 60, que actualmente cuenta con bares y restaurantes poblados de visitantes. “Acá estamos, en vivo en la grabación de Sex And The City, Sarah está por acá, así que en cualquier momento se las muestro”, anunció Marisa apenas unos minutos antes, cuando se ubicó frente a la esquina en la que se encontraba todo el escenario. Luego, en un plano más corto, Brel mostró la escenografía donde se veía a varios extras y a la propia Jessica Parker cruzando la calle con una falda larga acampanada y en zapatillas.

Marisa Brel saludó al actor que encarna a Eidan Shaw, el eterno novio de Carrie Bradshaw en Sex and the City

Cuando finalmente la panelista pudo acercarse un poco más, logró llegar a solo unos pocos metros de la actriz, quien se encontraba sentada en un momento de descanso. En inglés, Brel la saludó y le dijo que la quería mucho, que la admiraba y que era proveniente de Argentina. Algo nerviosa, Sarah saludó recién a la segunda vez que Marisa le gritó su nombre. “Muchas gracias”, le dijo con una sonrisa pero enseguida puso el teléfono en su oído como si tuviera un llamado o estuviera escuchando un mensaje. De inmediato la publicación se llenó de comentarios donde le decían: “Y de la nada se hizo la que hablaba por teléfono”, “Sarah con educación se la sacó de encima”, “Agarró el teléfono, no molestar”.

Más adelante, la periodista compartió otras fotos con el novio amoroso de Carrie en la serie, Aidan Shaw. “Oh my God!!!! Aidan Shaw, uno de los grandes amores de Carrie Bradshaw!!!! Sos Team Aidan o Big? Quién la hizo más feliz? Un día con Carrie y Aidan en NY! Estoy soñando???”, preguntó a sus usuarios para mostrar más imágenes de la filmación.

(Captura de video)

Cabe recordar que apenas llegó Brel a Estados Unidos, expresó junto a una fotografía de su hija Paloma en sus redes sociales: “Extraño tanto a Paloma. Pero a la vez me siento muy feliz porque está viviendo una experiencia inolvidable en su lugar en el mundo”. A su vez, explicó que Paloma optó por vivir un tiempo en los Estados Unidos, ya que era algo que deseaba mucho. Y continuó: “Ojalá yo me hubiera animado a abrir mis alas a los 21 años para instalarme en otro país para tener esa experiencia. A los 54 años sigo frustrada por no haberme priorizado y dejar de cumplir mi sueño de vivir un tiempo en Miami al lado del mar. Primero fue mi mamá, después mi marido. Después los chicos que no quise ni quiero separar del padre”.