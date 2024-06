El conmovedor mensaje de Marisa Brel a 6 años de que a su hija le diagnosticaron hidrocefalia: “Volvió a nacer”

El emotivo mensaje que Marisa Brel le dedicó a su hija Paloma a 6 años de ser diagnosticada con un tumor en el cerebro (Foto: Instagram)

El 7 de junio de cada año quedó grabado a fuego en Marisa Brel como un día en el que cambió la vida de su hija Paloma, fruto de su relación con Carlos Evaristo, como la suya. A través de un posteo en las redes sociales recordó cuando tuvieron que operar a su hija de urgencia por una hidrocefalia.

“Hoy hace 6 años que Paloma volvió a nacer. El Día del Periodista del 2018, tuve la peor noticia de mi vida. D en segundo para el otro, nos comunicaron que mi hija tenía una hidrocefalia tan grave que había que operarla ese mismo día. Que no se podía esperar ni un día más”, rememoró, en Instagram.

“Ese día fue devastador. Pero no había tiempo para derrumbarme. Había que tomar decisiones y actuar. Hacer lo que los neurocirujanos del Fleni dijeran”, recordó la panelista de LAM junto a una foto de su hija, que hoy tiene 22 años, con el fondo de un cielo.

“Paloma de golpe tenía un tumor en el medio de su cerebro, el cual impedía el paso del líquido a la médula. Había que abrir el cráneo y perforar el tercer ventrículo para que drene. Paloma nunca había tenido ni un dolor de cabeza y de pronto estaba al borde de la muerte”, detalló, a flor de piel.

La periodista destacó la labor de los médicos. “Pero gracias a los doctores Routaboul y Jaimovich y sus equipos, me la salvaron. Eso sí, el tumor sigue allí porque no se puede sacar, pero gracias a Dios, no ha crecido, por lo cual no hubo que hacer tratamientos. Sólo controles cada seis meses”, contó la periodista, quien además es mamá de Timoteo.

“Hace 6 años mi Paloma se transformó en una Leona. Fue valiente. No se quejó. No tuvo miedo. No lloró. Esa actitud le salvó la vida. Y la de la familia. Pudo haber sido la peor tragedia de nuestras vidas. Pero sobrevivió y se convirtió en nuestro ejemplo de vida”, escribió, sensibilizada.

“Gracias, hija amada, deseada, adorada por venir a nuestras vidas a enseñarnos a ser fuertes y no rendirnos ni en los peores momentos. ¡Feliz cumple de tu nueva vida!”, concluyó Marisa, quien suele compartir cómo fue la milagrosa recuperación de su hija mayor.

Marisa Brel junto a sus hijos Paloma y Timoteo (Foto: Instagram)

En un programa de televisión, Paloma consiguió que Marisa se largue a llorar cuando le grabó un emotivo mensaje. “Bueno má, sabés que no soy la mejor para hacer estas cosas, para decir cosas lindas pero te voy a decir algo muy lindo y es ‘feliz cumpleaños de madre porque hoy, hace exactamente 21 años, estaba por pasar lo mejor de tu vida, o sea yo”, comenzó diciendo Paloma en forma graciosa en Entre Nos (Net TV).

“Gracias por todo, por ser un ejemplo como mamá, por todo lo que nos das, por el amor, el cariño, las sorpresas y por siempre estar. Te quiero mucho, Timoteo no te lo dijo porque le da vergüenza, pero él también está súper agradecido por todo, y bueno, tenemos mucha suerte de tenerte como mamá”, se despidió la hija mayor de la panelista del ciclo de Telefe.

Visiblemente emocionada, secándose las lágrimas de los ojos, Marisa expresó su sorpresa y admiración por su hija. “Yo sé que Paloma me ama, pero no le gusta salir en público y menos para dedicarme unas palabras”, sostuvo. “Tiene muchos valores, yo estoy muy orgullosa de ella, primero porque es buena persona, tiene buena madera, tiene muchas cosas parecidas a mí, aunque a ella eso la enoje un poco. Pero es muy amiguera como yo, muy leal, muy trabajadora y también muy rebelde”, ejemplificó la periodista todavía conmocionada por el mensaje de su hija mayor.