Así fue el debut Bauti Mascia en el Gran Rex: el reencuentro de los Gran Hermano y su respuesta a las críticas

Bauti Mascia debutó en el Gran Rex (Video: Instagram)

En poco menos de un año la vida de Bautista Mascia dio un cambio profundo. En diciembre del año pasado, ingresó a Gran Hermano hablando casi en pasado de su carrera musical, con más vueltas que idas y un hit de mediano vuelo. Ayer, actuó en un concurrido Teatro Gran Rex, ese por el que brillaron los artistas y los espectáculos más importantes del mundo. En el medio, su paso por el reality en el que se compró al público con su estilo descontracturado que lo consagró ganador casi sin querer queriendo. Y que una noche de septiembre tuvo su recompensa.

El uruguayo presentó las canciones de su disco Los Mejores Días, editado cuando todavía estaba dentro de la casa, además de su nuevo single “Muero X decírtelo” y el resto de su repertorio ante su fandom que respondió a la cita. Y esto no es un dato menor, ya que en la previa se tejieron diversas hipótesis sobre la convocatoria para una sala de más de 3200 personas. Las versiones manifestaban una preventa no acorde a lo planificado, lo que disparó algunas críticas y comentarios maliciosos que el joven prefirió no responder para focalizarse en su tarea.

Bauti mostró toda su expectativa desde las primeras horas del viernes, cuando publicó un video expresando sus sensaciones de cara a la noche de su vida. “Tengo un poquito de nervios y mucha felicidad, loco, los veo en un ratito”, escribió para acompañar las imágenes que resumían los movimientos previos, desde la prueba de sonido al reconocimiento del terreno y la inmensidad de un teatro vacío. “Hacer un Rex es un sueño para mí, miren lo que es esto”, alcanzó a decir mientras extendía su mirada hacia las plateas.

La emoción de los fans de Bauti Mascia (Video: X)

“Gracias a la gente que tira la buena todo el tiempo que me permite hacer esto que es lo que me hace feliz, espero disfrutarlo y pasarla bien con la gente que quiero que en definitiva estamos acá para eso”, agregó. Cuando llegó la hora señalada, el concierto se vivió tanto en el escenario como en las redes. Sus seguidores documentaron cada momento, cantando las canciones y proyectando las luces de sus teléfonos para ser parte del concierto. Entre ellos, alguno de sus excompañeros, como Cata Gorostidi y Joel Ojeda, de los más efusivos, que dirigieron los coros de la hinchada para aclamar al uruguayo. También estuvieron Martín Ku y naturalmente Denisse González, la novia del cantante, y la postal de los 5 en camarines una vez finalizado el show refleja que la hermandad surgida en la casa se mantiene.

La rubia palpitó la jornada casi con la misma intensidad que el protagonista. Desde temprano mostró sus preparativos, que consistieron en sesión de make up y peluquería y demás detalles para lucir espléndida. Ya en el teatro, bailó, cantó y se emocionó abrazada a Meri Deal, quien canta con su novio en “Toco para vos”. Y culminó con un beso en el escenario a la vista de todos. “Que se cumplan tus sueños y mucho más”, escribió junto a un corazón.

La previa del show de Bauti Mascia debutó en el Gran Rex (Instagram)

El uruguayo también hizo un resumen del fin de fiesta en sus historias, donde les habló a sus fans: “Me traje todos sus regalos. Hoy me hicieron muy feliz, claramente son los mejores. Los amo”, escribió desde la habitación, mostrando bolsas, cajas, paquetes y cartulinas con los mensajes de sus seguidores.

Y también subió una postal un tanto más sugerente. Allí se lo ve de espaldas a la cámara y de frente a su público, con la inmensidad del Rex a oscuras y con las luces de los celulares apuntalándolo. “Lo de recién fue un sueño. Al resto, que les vuelva amor”, señaló, en lo que parece destinado a las críticas en la previa por la escasa preventa de entradas. Más allá de estas cuestiones, nadie hubiera presagiado esta postal hace un año, cuando la música parecía un recuerdo y el futuro era pura incertidumbre.

El mensaje de Bauti Mascia después del concierto

Bauti Mascia con los regalos de los fans

Denisse González mostró el reencuentro de los Gran Hermano