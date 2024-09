Bauti de GH: cómo se lleva con la fama, cuál es el vínculo con sus ex compañeros y qué compraría con un millón de dólares

Bautista Mascia, conocido como Bauti, es el ganador de la última edición de Gran Hermano en Argentina. Oriundo de Uruguay, es un destacado músico y exrugbier que ingresó a la casa más famosa con el objetivo de lograr compartir su talento con el público.

Conocido por integrar la banda de cumbia pop Toco Para Vos, Bauti venía realizando un camino artístico en su rol de compositor, guitarrista y vocalista. El grupo creció, firmó con Warner Music y logró el reconocimiento en Uruguay, Argentina y Chile con varias presentaciones en vivo.

En 2020, decidió lanzarse como solista con el sencillo Un cuento y el EP Piloto. Si bien tuvo una buena aceptación por parte de los fans, su popularidad se disparó este año al consagrarse ganador del reality el pasado julio. Este viernes 6 de septiembre presenta su show en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, y el 14 en Montevideo.

“Gran Hermano fue un boom, pero vengo laburando hace años en la música”, admitió Bauti. (Candela Teicheira)

Pollo: — La gente te ve muy popular ahora, pero venís desde hace muchos años con la música. ¿Cuándo empezaste?

Bauti: — Sí, ya en 2015 teníamos un contrato discográfico y trabajamos cinco años ahí. Hace como 10 años que le vengo metiendo a la música. En realidad ahora fue un boom, pero venimos laburando hace tiempo. Más que nervioso por lo que se viene en el Gran Rex, lo estoy disfrutando porque es lo que me gusta.

Pollo: — ¿Vos te anotaste en Gran Hermano para ganar popularidad y que tu música se escuche más?

Bauti: — 100 por ciento. Yo me anoto en Gran Hermano porque venía de Toco para vos, la banda con la que estuve mucho tiempo y después empecé a hacer mi carrera solista. Arranqué de cero porque en la banda ni siquiera era la figura principal, entonces dije: “Esto está bueno esto que hago, pero ¿cómo hago para lo vea más gente? Necesito que la gente lo vea para que compre o no”. Necesitaba que entre un foco en mí para mostrar lo que estaba haciendo. En un momento me cruzo con un anuncio de Gran Hermano...

Pollo: — ¿En Uruguay o en Argentina?

Bauti: — En Uruguay. Estaba en Instagram y dije: “Por ahí puede ser” (risas).

Pollo: — ¿Te pasó con este Gran Hermano o en ediciones anteriores te había tentado la idea?

Bauti: — No, nunca lo había pensado. Este año, de hecho, me anoté unos meses después de que se había lanzado la convocatoria. La cuestión es que me llamaron y me dijeron: “Vimos tu video, nos interesa para hacerte el casting”. ¿Cuáles eran las chances que quedara? Eran como 300 mil personas, un disparate, muy baja la posibilidad, entonces ahí vas sin nada que perder, pensando en que la próxima te fletan (risas). Cuando estás más cerca del final, te das cuenta de que esto puede pasar de verdad.

Pollo: — ¿Cuántos castings hiciste?

Bauti: — Creo que cuatro. Como yo venía de Uruguay y sabían que estaba yendo y viniendo, en un momento me dicen: “Te vamos a hacer un casting más, después tenés el test psicológico y vamos a ver si te lo juntamos para que lo hagas en una sola semana. Si todo sale bien, puede que te vayas firmado”.

Pollo: — Una ansiedad te genera eso…

Bauti: — Sí, ahí me dio vértigo. Me estaba metiendo en una picante. Podía haber salido mal, pero terminó saliendo bastante bien mi paso por la casa.

“La exposición tiene su lado complicado”, admitió Bauti. (Candela Teicheira)

El impacto de la fama

La popularidad que alcanza un ex participante de Gran Hermano puede transformar drásticamente su vida, tanto en términos de oportunidades como de desafíos personales. Una vez que salen del reality show, muchos ex concursantes experimentan un notable aumento en su visibilidad pública, lo que puede abrir puertas laborales en medios de comunicación y el ambiente artístico.

Sin embargo, esa exposición mediática también puede afectar la vida personal de los ex participantes, sometiéndolos a un escrutinio constante y, en algunos casos, a invasiones de su privacidad. La presión para mantener una imagen pública, lidiar con las críticas y el cambio en el estilo de vida puede ser abrumador.

Pollo: — Los seguidores crecieron exponencialmente, tu música se escucha más, estás en pareja, ¿hay algo malo?

Bauti: — Para mí todo es bueno. Es lo que siempre le digo a mi familia y amigos. Todo es increíble, estoy super agradecido, estoy haciendo lo que más me gusta. Me abren las puertas, hay nuevas posibilidades. Después, ¿Qué hay malo? Y por ahí lo malo es que estuve siete meses adentro muy quieto, conmigo mismo y cuando salís es un bombazo de cosas. Mucha información, mucho laburo, gente por todos lados. De repente estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo, tengo gente que me ayuda, un equipo, pero todo parte de mi o a través de mí.

Pollo: — Estás quemado.

Bauti: — Claro estoy quemado y haciendo malabares. Hay días que termino y mentalmente estoy agotado.

Pollo: — ¿Te costó la exposición?

Bauti: — Sí, la exposición tiene su lado complicado. La gente por suerte es divina y me transmite mucho amor y yo trato de devolvérselos. Pero me pasó apenas salí de Gran Hermano, fui a comprar a la esquina de mi casa, en pleno Palermo, y de repente había 50 personas con su teléfono en mi cara. Decís: “Qué lindo todo esto. Estoy recibiendo amor”, pero a la vez es una locura. Era una especie de Black Mirror. Eso por ahí sí es un montón y a veces no sé cómo manejarlo.

Juego del millón

Con una valija llena de dinero, el Pollo invitó al cantante a comprar todo lo que desee con un millón de dólares. El único requisito es que la plata no se puede guardar o donar, debe ser utilizada por completo en una o en varias compras.

Pollo: — ¿Sos de gastar plata?

Bauti: — No, no soy de gastar en chucherías. Si fuera por mí metería así el millón entero en la música porque pretendo que vuelva, pero vamos a hacerlo divertido...

Pollo: — Dale, me gusta. ¿Qué compramos?

Bauti: — Compremos un buen auto.

Pollo: — ¿Cuál te gustaría?

Bauti: — ¿Cuánto vale una Lamborghini?

Pollo: — Y unas 200 lucas.

Bauti: — Bueno la compro y cualquier cosa después la vendo (risas). Me gustaría de color negro.

Pollo: — Te quedan 800. ¿Qué más?

Bauti: — Me haría una casita. Una buena casa.

Pollo: — ¿Dónde?

Bauti: — Me gustaría un lugar tranquilo. Algo cerca de la costa en Uruguay. Un lugar alejado, puede ser por Canelones…

Pollo: — ¿Qué sale eso?

Bauti: — Y… unas 500 lucas. Uruguay es caro. Ahí armaría mi hogar.

Pollo: — Te quedan 300.

Bauti: — 200 me las quemo en un viaje. Me encanta viajar. He estado en muchos lugares, pero me gustaría seguir recorriendo.

"Con parte del dinero me gustaría recorrer Asia", dijo Bauti en el juego del millón con el Pollo. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Qué te queda pendiente por conocer?

Bauti: — Puedo recorrer Asia.

Pollo: — Podes meter un viaje a todo trapo con 200 mil.

Bauti: — No, en realidad haría un viaje gasolero porque quiero que me rinda. Lo que no haría es vuelos con escalas porque ya lo he hecho y estás tres días viajando (risas). Lo más directo posible, quedarme en un hostel con habitación privada…

Pollo: — Quedan las últimas 100 lucas.

Bauti: — 100 lucas me las quemo en ropa.

Pollo: — ¿Qué tipo de ropa?

Bauti: — Me gusta de todo. Últimamente estoy muy de negro, que no estoy tan orgulloso, pero resuelve. Agradezco que está de moda el oversize porque me gusta estar holgado y cómodo.

Pollo: — Se terminó la plata. ¿Y la música?

Bauti: — Que la pague la disquera (risas).

Una imagen

Para concluir la entrevista, el conductor le mostró a Bauti imágenes de algunos de sus compañeros en Gran Hermano y le preguntó qué piensa sobre ellos y qué sensaciones le generan.

Pollo: — ¿Qué opinas de Furia?

Bauti: — Gran personaje. Creo que siendo objetivo Furia fue una gran protagonista de Gran Hermano. Tiene sus cosas buenas y malas. Creo que la parte buena de ella es espectacular, es una tipa muy creativa, que va para adelante, no arruga. Como todos tiene sus cosas, que son las que la gente más crítica y la hacen más controversial.

Pollo: — ¿Es la más conocida de Gran Hermano hoy a nivel de popularidad?

Bauti: — Yo creo que sí. No tendría manera de medir eso, pero creo que fue una gran participante y fue protagonista. La gente por varios motivos la conoce: o porque vio un clip de ella haciendo quilombo o porque la vio haciendo algo divertido, pero la conocen.

Pollo: — Denis.

Bauti: — Hermosa. Denu es una persona hermosa que estoy feliz de haber conocido. La sigo conociendo acá afuera y es una persona que yo no busqué estar con ella y, sin embargo, me pudo. Se dio de forma natural y estoy muy contento de haberla conocido. Me re acompañó cuando salí de la casa y yo a ella. Somos muy compañeros. Nos divertimos mucho.

Pollo: — ¿Qué planes tienen? Si es que hay…

Bauti: — La realidad estamos los dos trabajando en nuestras cosas y acompañándonos. Por más que suene a cliché, vivimos día a día y la pasamos bien. Hoy estamos bien, estamos viviendo juntos, la pasamos bárbaro. ¿Qué planes a futuro? Lo que nos vaya saliendo a cada uno y lo que vayamos charlando. Es una persona hermosa.

Pollo: — Los Bros: Nico y Martín Ku. ¿Qué onda los pibes?

Bauti: — Nada. Compañerismo. Nosotros jugamos en equipo lo que fue el juego y la casa. Al mismo tiempo, fuimos una contención el uno del otro. La amistad está y yo siempre estoy para todos. Si me necesitan, estoy para ellos.

Pollo: — Emma Vich.

Bauti: — Me estoy llevando mejor ahora que salí de la casa. Emma es un cabrón. De las pocas personas que adentro de la casa me hacían saltar. Es muy divertido, creo que le dio mucho al show. La gente se divirtió mucho con él. Hizo muchas cosas y es un gran personaje de este certamen.

