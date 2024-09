Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado estrenan una película sobre su último show

El emotivo regreso virtual del Indio Solari en el estadio Único de La Plata junto a Los Fundamentalistas

El pasado sábado 8 de junio Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda integrada por los músicos que acompañaban en directo al Indio Solari, dieron un show en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Como en cada velada, aquella noche también fue un despliegue de energía y emotividad, marcado por la conexión entre la banda y el público ricotero. Y ahora, este momento tendrá su película oficial.

Lo anunció el propio Indio a través de sus redes sociales: el próximo viernes 6 de septiembre a las 21.30 se estrenará por YouTube Había Una Vez: la película en HD del show completo en la ciudad de La Plata. “Queremos compartirla con todos ustedes. Nos encontramos este viernes, una vez más, desde los satélites, para volver a vivir esa noche... PD: Activá el recordatorio de esta publicación”, cierra el comunicado que el Indio posteó en su cuenta de Instagram junto con un afiche virtual realizado por el artista Serafín.

En la pieza gráfica, se ve cómo el público y la banda (compuesta por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Deborah Dixon, Luciana Palacios, Sergio Colombo, Miguel Angel Tallarita y Ramiro López Naguil) conforman el celeste de la bandera argentina, mientras una figura de Solari irrumpe en el blanco como un sol de mayo. Además, una especie de escudo patrio se vuelve fuego y sus ondas representan la forma del estadio platense.

Afiche de Había una Vez, la película del show del pasado 8 de junio de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El título de la película es el mismo de una de las canciones del Indio con los Fundamentalistas. De hecho, en aquella noche del 8 de junio, fue la segunda en la lista de temas, interpretada en la voz de Pablo Sbaraglia. El recital había comenzado con “Alien Duce” y, tras “Había una vez...”, sonaron otras tres de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “La bestia pop” (cantada por Fernando Nalé), “Fusilados por la Cruz Roja” (por Gaspar Benegas) y “Nuestro amo juega al esclavo”, en la que Solari irrumpió en las pantallas y los parlantes a través de su figura holografiada y su pista vocal.

En aquel recital, el Indio haría otras cinco apariciones de manera virtual: en “Amar... Sanar”, “Un ángel para tu soledad”, “Encuentro con un ángel amateur”, “Queso ruso” y “Flight 956″, la anteúltima canción de la noche. La última, como no podía ser de otra manera, fue “Ji ji ji”, con Sbaraglia y Benegas repartiéndose los versos y el micrófono. Todas estas y la otra veintena de canciones que se interpretaron el 8 de junio, ahora podrán revivirse en la película que se estrenará el viernes.

“Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, había contado el propio Solari en febrero de 2023 en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero, quien lo consultó por la posibilidad de volver a los escenarios, algo que el Indio descartó de plano.

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene... No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, dijo el exlíder de los Redondos.

Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Cuando le entrego, les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos, yo hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, dijo.